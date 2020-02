Conti correnti online: i migliori di febbraio 2020

La scelta del miglior conto corrente per gestire i propri risparmi richiede un’analisi approfondita di diversi fattori. Per minimizzare i costi e massimizzare i servizi a disposizione è possibile puntare sui conti correnti online, soluzioni attivabili tramite il web e che permettono una completa gestione da PC e smartphone. Ecco, quindi, quali sono i migliori conti correnti online di febbraio 2020 e come fare ad attivarli in pochi clic.

Nella scelta del conto corrente a cui affidarsi per la gestione dei propri risparmi e delle carte di pagamento è opportuno valutare i conti correnti online, soluzioni che permettono una gestione completa del conto direttamente dal proprio PC oppure dallo smartphone, senza alcuna necessità di doversi recare in filiale. Un conto corrente online permette di minimizzare costi di gestione oltre al tempo necessario per eseguire qualsiasi operazione.

Ecco, quindi, quali sono le migliori opzioni per chi è in cerca di un conto corrente online a febbraio 2020.

Conto Crédit Agricole Online

Tra le migliori soluzioni a disposizione di chi cerca un nuovo conto corrente a febbraio 2020 segnaliamo il Conto Crédit Agricole Online. Si tratta di una soluzione completa e davvero molto vantaggiosa che include, inoltre, una serie di bonus di sicuro interesse per tutti i nuovi clienti che effettuando la richiesta di attivazione del conto corrente.

Il Conto Crédit Agricole Online è un conto corrente, attivabile direttamente online, che presenta un canone gratuito con la possibilità di accedere a tutti i principali servizi direttamente tramite homebanking, dal sito di Crédit Agricole oppure tramite l’apposita app per smartphone e tablet. Sia i bonifici SEPA online che le domiciliazioni bancarie sono completamente gratis.

Al conto corrente è abbinata una carta di debito per eseguire prelievi di contante e pagamenti. Il cliente può richiedere il rilascio della Carta di debito evoluta che permette di eseguire transazioni anche online. Anche in questo caso, non ci sono costi. Il prelievo da ATM Crédit Agricole è sempre gratuito così come non sono previste commissioni per i primi 24 prelievi da ATM di altri istituti.

Da notare, inoltre, che chi attiva il conto di Crédit Agricole potrà richiedere la Carta di Credito Nexi Classic che presenta un canone annuo di 30,99 Euro. Le carte di pagamento presentano un supporto completo ai servizi Contactless. E’ possibile utilizzare Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay per registrare la carta nel proprio smartphone ed effettuare i pagamenti senza aver bisogno di avere la carta con sé.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Crédit Agricole Online c’è la possibilità di accedere ad una serie di promozioni “di benvenuto” molto interessanti:

inserendo il codice Cash nel campo “Codice Promozionale” al momento della richiesta di attivazione del conto sarà possibile ottenere un accredito bonus di 100 Euro ; per ottenere tale accredito sarà necessario accreditare stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro

nel campo “Codice Promozionale” al momento della richiesta di attivazione del conto sarà possibile ottenere un ; per ottenere tale accredito sarà necessario accreditare stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro inserendo il codice Fitbit nel campo “Codice Promozionale” al momento della richiesta di attivazione del conto sarà possibile ottenere il Fitbit Charge 3 Special Edition a cui collegare le carte per eseguire pagamenti contactless; per sfruttare la promozione sarà necessario accreditare stipendio o pensione sul nuovo conto oppure effettuare due bonifici da almeno 1.500 Euro

Le promozioni indicate sono valide sino al prossimo 31 marzo 2020 e sono disponibili completando l’attivazione del Conto Crédit Agricole Online tramite la procedura accessibile dal sito della banca. Per richiedere l’attivazione online del conto corrente basterà cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’opzione “Apri il conto”

Attiva Conto Crédit Agricole Online

Conto Corrente Widiba

Tra le migliori soluzioni per chi è in cerca di un nuovo conto corrente nel corso del mese di febbraio 2020 segnaliamo il Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente a zero spese (per il primo anno oppure a tempo indeterminato rispettando determinate condizioni) che offre una serie di agevolazioni ai nuovi clienti.

Il Conto Widiba è un conto a canone zero per il primo anno. Successivamente, per continuare a sfruttare l’azzeramento del canone basterà procedere con l’accredito dello stipendio oppure mantenere una giacenza media di 5.000 Euro. Rispettando queste condizioni, il canone del conto continuerà ad essere nullo a tempo indeterminato. Il conto può essere gestito interamente online, anche tramite l’app ufficiale di Widiba.

Scegliendo questo conto corrente si avrà a disposizione una carta di debito con canone annuo gratuito. Non sono previste commissioni per il prelievo da qualsiasi ATM in Italia se l’importo prelevato supera i 100 Euro (in caso contrario è prevista una commissione di 1 Euro). La carta può essere utilizzata per transazioni online e supporta anche l’opzione del maxi-prelievo da conto (sino a 1550 Euro). Il cliente può richiedere gratuitamente una seconda carta di debito collegata al suo conto.

E’ possibile richiedere la Carta di Credito Classic con canone trimestrale di 5 Euro e palfond di 1500 Euro. Da notare, inoltre, che le carte di pagamento di Widiba supportano sia Google Pay che Apple Pay permettendo così di effettuare transazioni contactless con il proprio smartphone, senza utilizzare la carta.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Widiba, oltre alla possibilità di sfruttare il conto a canone zero a tempo indeterminato, è possibile sfruttare un tasso d’interesse vantaggioso per le linee vincolate. Ecco i dettagli:

aprendo Conto Widiba entro il 26 febbraio si potrà sfruttare il tasso del 1.6% per i vincoli a 6 mesi

effettuando il trasferimento del vecchio conto entro il 25 marzo sarà possibile attivare una linea vincolata con tasso lordo dell’1.8% a 6 mesi

Per completare l’attivazione online di Conto Widiba basta cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito della banca e scegliere l’opzione “Apri il conto”, seguendo poi la procedura di richiesta online.

Attiva online Conto Widiba

Conto Webank

Un’altra ottima opzione per attivare un nuovo conto corrente è Conto Webank di Banco BPM. Si tratta di un conto corrente a zero spese (tutti i servizi principali, dai bonifici alle domiciliazioni, sono inclusi) che può essere gestito interamente online, tramite i servizi di home banking disponibili dal sito della banca oppure tramite l’app dedicata disponibile su smartphone e tablet.

Il Conto Webank è un conto corrente a canone zero che mette a disposizione del cliente una Carta di debito internazionale con canone gratuito che prevede anche prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici di tutte le banche in Italia e in area Euro. I clienti possono richiedere anche la prepagata Carta Prep@id by Banco BPM e le carte di credito Cartaimpronta.

Conto Webank è attivabile direttamente online. Per avviare la procedura di sottoscrizione e per accedere a tutte le informazioni relative al conto corrente è sufficiente cliccare sul box qui di sotto che permette di accedere direttamente al sito Webank.

Attiva online Conto Webank

Conto illimity

Tra le realtà più giovani ed interessanti del mondo bancario italiano troviamo illimity che, a tutti gli utenti in cerca di un nuovo conto corrente, propone Conto illimity. Si tratta di un conto corrente a zero spese per i primi 12 mesi. Successivamente, il conto continuerà ad essere a canone zero semplicemente rispettando due condizioni a scelta tra le seguenti:

almeno 750 Euro di entrate mensili

almeno 2 domiciliazioni attive

almeno 300 Euro al mese di transazioni con le carte

Il Conto illimity include tutti i principali servizi bancari (tra cui anche i bonifici SEPA istantanei) e permette una gestione completa online, tramite home banking dal sito dell’istituto oppure tramite app. E’ possibile inviare e ricevere denaro in modo istantaneo tra clienti illimity. Per chi sceglie questo conto corrente, inoltre, c’è una carta di debito internazionale con prelievi senza commissioni per importi pari o superiori a 100 Euro.

E’ possibile richiedere una carta di credito a canone zero ed anche carte prepagate. Tutte le carte sono personalizzabili nel design e sono gestibili tramite app con la possibilità, ad esempio, di sospenderne il funzionamento in via temporanea o di importare aree geografiche per l’utilizzo o ancora limiti di spesa. Da notare, inoltre, che le carte di pagamento incluse nel Conto illimity supportano i pagamenti contactless e i servizi Google Pay e Apple Pay.

Il Conto illimity può essere attivato direttamente online, tramite il sito della banca. Basta cliccare sul box qui di sotto e scegliere l’opzione “Apri il conto” per avviare la procedura di sottoscrizione online.

Attiva online Conto illimity

Conto N26

Uno dei modi più “smart” per la gestione del proprio denaro e dei pagamenti è Conto N26. Si tratta di un conto corrente completamente gratuito, nella sua versione “Standard”, che include una carta di debito Mastercard da utilizzare per pagamenti, anche online, e prelievi di contante (senza commissioni se eseguiti in Euro). Tutti i servizi bancari sono gestibili direttamente dall’app N26 ed è possibile utilizzare anche i sistemi di pagamento di Google Pay e Apple Pay per effettuare transazioni tramite la carta di debito collegata al conto N26.

Il Conto N26 è disponibile anche nelle versioni You e Metal che includono diversi servizi aggiuntivi a fronte di un costo mensile. Ecco i dettagli:

N26 You: prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto una seconda carta di pagamento, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; costo mensile di 9,99 Euro

prelievi gratis in tutte le valute, possibilità di associare al conto una seconda carta di pagamento, pacchetti assicurativi esclusivi (medica, volo e bagagli, veicoli in sharing, sci e sport invernali) e sconti da sfruttare con i partner di N26; costo mensile di 9,99 Euro N26 Metal: include tutti i vantaggi di N26 You aggiungendo assicurazioni aggiuntive per noleggio auto, furto e danni smartphone; costo mensile di 16,99 Euro

Conto N26, in tutte le sue varianti, può essere attivato direttamente online, seguendo la procedura accessibile cliccando sul box qui di sotto. Dopo aver effettuato l’accesso al sito di N26 basterà scegliere “Apri il conto” per avviare la procedura di sottoscrizione online scegliendo la tipologia di conto desiderata.

Attiva online Conto N26

Revolut

Per chi cerca un conto corrente online, una delle principali opzioni da considerare è Revolut. Si tratta di un conto corrente con carta di pagamento Mastercard abbinata che permette una completa gestione online, offrendo una lunga serie di funzioni “smart” che possono risultare davvero molto comode nella gestione dei propri risparmi.

Il Conto Revolut non presenta costi di mantenimento anche se sono disponibili delle varianti più complete (Premium e Metal) che prevedono costi aggiuntivi mensili ma offrono una serie di servizi extra come i pacchetti assicurativi oppure un limite più elevato per il prelievo di contante.

Chi sceglie Revolut può contare su di una carta Mastercard per i pagamenti con la possibilità di prelevare contanti senza commissioni sino a 200 Euro al mese (il limite si alza con i piani a pagamento di Revolut). Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono questo conto potranno fare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario cambiare denaro senza commissioni nascoste in 30 valute fiat fino a 6,000 Euro al mese. E’ presente anche il supporto a Apple Pay per i pagamenti contactless senza carta di pagamento.

Per attivare Revolut è sufficiente seguire una veloce procedura online. Basta cliccare sul box qui di sotto per accedere al sito Revolut ed inserire il proprio numero di cellulare. In pochi secondi si riceverà il link per scaricare l’app e procedere con l’attivazione del conto tramite procedura online.

Attiva il Conto Revolut

Conto HYPE

Sulla stessa scia di Conto N26 e Revolut troviamo anche il Conto HYPE, una soluzione “smart” che rappresenta un’opzione ottima per chi è in cerca di un conto corrente online che non presenti costi aggiuntivi e che sia in grado di garantire una completa gestione dei propri risparmi e degli strumenti di pagamento.

Scegliendo HYPE si avrà a disposizione una carta-conto con IBAN per la gestione completa dei propri risparmi e per l’esecuzione di tutte le principali operazioni bancarie. Sia i bonifici che il prelievo, in tutto il mondo, sono gratis ed è presente il supporto ad Apple Pay o Google Pay.

Scegliendo la versione Plus di Conto Hype, che ha un costo di appena 1 Euro al mese, è possibile accreditare lo stipendio e le spese periodiche, accedere all’home banking anche da PC oltre che da smartphone e ricaricare sino ad un massimo di 50 mila Euro all’anno. L’attivazione di HYPE è disponibile tramite una semplice procedura online. Basterà cliccare sul link qui di sotto per completare in pochi minuti l’iter di sottoscrizione scegliendo l’opzione Registrati.

Attiva Conto HYPE