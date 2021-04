Very mobile di chi è? Ecco a chi appartiene e a chi si appoggia posto provider

Prima di attivare le promozioni vuoi sapere Very Mobile di chi è? Ecco una guida completa per conoscere tutte le informazioni utile sulla proprietà del gestore virtuale e a chi si appoggia il provider mobile. In dettaglio anche i costi e i servizi (compresi i dettagli sulla velocità di navigazione) delle migliori tariffe del gestore

Very Mobile di chi è? Molti utenti sono attratti dalle promozioni mobile di questo nuovo operatore virtuale, i pacchetti che propone sono in effetti molto convenienti. Ma prima di sottoscrivere un contratto con questo gestore è importante sapere chi è proprietario della rete su cui si appoggia il MVNO e quali sono le condizioni delle tariffe.

Ecco Very Mobile di chi è

I MVNO sono degli operatori che si affidano ad un provider tradizionale e alle infrastrutture proprietarie del gestore. Very Mobile è una società di proprietà di WindTre e i clienti che scelgono le sue offerte navigano sulla rete del gestore. La copertura del servizio viene quindi garantita grazie alle antenne che WindTre ha in Italia e la rete di Very Mobile infatti riesce a raggiungere il 99% del territorio nazionale. Le zone in cui il segnale dell’operatore principale è scarso saranno dunque le stesse in cui anche Very Mobile avrà problemi di linea.

Se per la copertura tra il MVNO e il gestore principale c’è una coincidenza perfetta, la stessa cosa non avverrà per la connessione online. Una delle caratteristiche che accomuna gli accordi tra provider tradizionale e virtuali è una limitazione delle velocità applicato alle reti dei MVNO da parte del gestore proprietario.

E l’intesa tra Very Mobile e WindTre non fa eccezione. Questo collegamento condiviso della rete implica, com’è ovvio, che in caso di guasti o malfunzionamenti delle antenne e delle strutture avranno problemi sia gli utenti WindTre che quelli Very Mobile.

Velocità delle reti Very Mobile, a chi si appoggia il gestore

Gli utenti che attivano una delle offerte di Very Mobile potranno accedere alle reti 2G, 3G e 4G di WindTre. Il gestore tradizionale ha una delle reti migliori d’Italia, la sua Top Quality Network è stata premiata come linea che offre la miglior esperienza video, la maggior velocità di download e upload e tra le prime 3 per copertura nazionale.

Scegliere Very Mobile non vi garantirà le performance di questa rete, infatti alle tariffe del suo MVNO il gestore applica un limitatore di performance. La velocità massima in download sarà di 30 Megabit/s, così come in upload. Questi sono i dati della banda che si potrebbe raggiungere, ma la reale velocità del collegamento dipenderà dalla copertura della zona in cui si trovano i clienti.

Queste prestazioni comunque garantiscono agli utenti di poter utilizzare i servizi di streaming, di scaricare contenuti e di inviare materiali in modo agevole. Inoltre grazie all’hotspot si potrà condividere il proprio pacchetto dati anche con gli altri dispositivi presenti nelle vicinanze dello smartphone. La funzione è gratuita.

Servizi del MVNO di W3

Vediamo alcune delle caratteristiche principali dei piani mobile di Very, questo gestore è tra quelli che blocca la navigazione quando il cliente termina i dati compresi nella promozione per evitargli addebiti indesiderati. Un’altra funzione che in molti apprezzano è la possibilità di utilizzare il Rinnova Ora, si tratta di un’opzione che permette agli utenti di anticipare l’offerta. In pratica, se il cliente termina i Giga o sfora i bundle di minuti o sms potrà rinnovare la promozione azzerando i contatori. La data del nuovo rinnovo sarà quindi legata a questo nuovo termine.

A chi passa a Very o attiva una nuova sim è anche possibile richiedere le nuove sim virtuali, meglio note come eSim. Questi clienti non avranno più la scheda fisica che noi tutti conosciamo, potranno contare su questo codice digitale. I tempi per il cambio sono estremamente brevi e queste soluzioni stanno prendendo piede anche in Italia, ma prima di fare richiesta della eSim è necessario assicurarsi che il dispositivo che si possiede è compatibile con la tecnologia.

Come scegliere tra le offerte Very Mobile

Le promozioni del gestore sono disponibili sul sito o nei negozi partner di Very Mobile, sulla pagina dell’azienda è possibile individuare il punto vendita più vicino. Il vantaggio delle tariffe proposte da questo operatore sono i prezzi bassi e gli ampi bundle, oltre ai minuti e agli sms illimitati per i clienti.

Very ha delle promozioni molto aggressive e che mirano ad attrarre i clienti che effettuano il passaggio da un altro gestore. C’è anche un catalogo di piani per i nuovi utenti che attivano un’offerta del MVNO acquistando anche un nuovo numero Very Mobile.

Per scegliere le migliori tariffe mobile disponibili questo è utile il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e con impegna all’acquisto ma che compara decine e decine di piani tariffari e condizioni contrattuali evidenziando la convenienza delle promozioni. Puoi avviare un confronto tra le offerte Very Mobile con un clic e senza fornire dati personali. Il servizio è disponibile anche installando l’App di SOStariffe.it su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Individuata l’offerta più vantaggiosa, sarà possibile procedere con l’attivazione online, al cliente sarà sufficiente cliccare su Dettagli e potrà valutare la scheda sintetica della promozione anche sul sito Very Mobile. Per la sottoscrizione tramite procedura online dell’offerta dell’operatore impiegherete pochi minuti. La spedizione della nuova sim o del contratto all’indirizzo fornito dall’utente avverrà entro 48 ore e sarà gratis.

Le promo per passare a Very Mobile

Ecco i costi e i pacchetti proposti ad Aprile da Very Mobile. Per sottoscrivere una delle offerte di questo gestore è necessario avere con sé un documento d’identità, il codice fiscale, selezionare il metodo di pagamento (credito residuo o addebiti automatici). A chi vuole passare a Very mobile da un altro gestore sarà anche richiesto di fornire il codice seriale della propria sim, si tratta di un codice numerica di 19 cifre che si trova sulla scheda o sul precedente contratto. Il codice vi permetterà di mantenere il vostro vecchio numero attivando però il pacchetto Very che preferite.

1. Very 4,99 euro

Questa proposta del gestore virtuale ha un canone mensile pari a 4,99 euro. L’offerta garantisce al cliente che l’attiva i seguenti servizi:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload

in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload Rinnova Ora attivabile se si esaurisce il bundle Giga

attivazione gratuita

Si tratta di una promozione operator attack, il gestore riserva questa soluzione a quegli utenti che decidano di chiedere la portabilità da:

Iliad

Fastweb

Poste Mobile

Lycamobile

BT Enia

BT Italia

CMLink

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Ovunque

PLINK

Plintron

Rabona Mobile

1Mobile

Rabona New

Telmekom

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Con questo piano avrai la consegna della SIM e la spedizione gratuita, ma solo con attivazioni online sul sito. Per attivare l’offerta o avere maggiori informazioni clicca sul link in basso.

2. Very 6,99 euro

Un’altra offerta con attivazione gratuita è la Very a 6,99 euro, come nel caso precedente il pacchetto di dati, minuti e sms, incluso nel canone sarà accessibile solo ad una porzione ben precisa di nuovi utenti. Iniziamo a vedere i servizi compresi in questa promozione:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload

in 4G con velocità di 30 Mbps in download ed in upload in caso di esaurimento dei GB puoi usare “Rinnova Ora”

Per ottenere l’offerta descritta al costo di 6,99 euro dovrai richiedere di passare a Very Mobile da:

Iliad

o da uno dei principali operatori virtuali presenti in questo elenco: BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lycamobile, Noitel, NT , Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Per maggiori informazioni su questa promozione o se vuoi attivare l’offerta puoi cliccare sul link in basso.

3. Very da 7,99 euro

Una delle altre opzioni che il gestore ha in catalogo è un piano Very da 7,99 euro. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 GB in 4G (sempre alla velocità limitata di 30 Mbps in download ed in upload)

in 4G (sempre alla velocità limitata di 30 Mbps in download ed in upload) attivazione 5 euro

piano riservato solo a chi attiva un numero Very Mobile

Per conoscere in dettaglio questa o altre offerte dell’operatore puoi seguire il link in basso e chiedere più informazioni.

Le promozioni per tutti i nuovi clienti

Se avete uno degli operatori tradizionali non incluso nell’elenco o se non avete intenzione di effettuare la portabilità del vecchio numero, Very Mobile vi offre due soluzioni:

Very 11,99 euro

Very 13,99 euro

Nel primo caso la tariffa con un canone mensile da 11,99 euro vi offrirà:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

30 GB in 4G

in 4G 5 euro di attivazione

La promozione da 13,99 euro per i nuovi clienti includerà invece:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali 100 GB in 4G attivazione al costo di 5 euro



