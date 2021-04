Offerte TIM smartphone: le promozioni di Aprile 2021

Con le offerte Tim smartphone è possibile mettersi in tasca un modello top di gamma di grandi produttori come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi al giusto prezzo. L’operatore di telefonia mobile permette di acquistarli anche a rate, anche se questa modalità è riservata a una particolare categoria di clienti. Questo mese il gestore per chi acquista particolari modelli di telefoni offre la possibilità di navigare in 5G gratis per 3 mesi.

Offerte TIM smartphone: le promozioni di Aprile

Tim permette di acquistare uno smartphone in un’unica soluzione anche senza registrare un account MyTim. Per ottenere il telefono si deve però sottoscrivere una delle offerte Tim smartphone. Per rapporto qualità prezzo le tariffe più convenienti sono senza dubbio quelle delle famiglia Advance, che permettono di avere anche Gigabyte illimitati e 5G incluso.

Tim attualmente offre copertura in 5G sul 90% del territorio di Milano e permette di navigare alla massima velocità in alcune aree dei Comuni di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza e località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena. L’opzione 5G On può comunque essere associata anche ad altri piani al costo di 10 euro al mese.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), TIMMUSIC incluso Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMMUSIC incluso Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi, TIMMUSIC incluso

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

I modelli disponibili sono i seguenti:

Modello Prezzo in un’unica soluzione iPhone 12 da 64 GB 949,90 euro iPhone 12 da 128 GB 999,90 euro iPhone 12 da 256 GB 1119,90 euro iPhone 12 Pro da 128 GB 1199,90 euro iPhone 12 Pro da 256 GB 1319,90 euro iPhone 12 Pro Max da 128 GB 1299,90 euro iPhone 12 Pro Max da 256 GB 1419,90 euro iPhone 12 Mini da 64 GB 849,90 euro iPhone 12 Mini da 256 GB 1019,90 euro iPhone SE da 64 GB 499,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra da 128 GB 1279,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra da 256 GB 1329,90 euro Samsung Galaxy Z Fold2 5G 2049,90 euro Samsung Galaxy A21s 169,90 euro Samsung Galaxy A32 5G 249,90 euro Samsung Galaxy A72 499,90 euro Samsung Galaxy A52 5G 459,90 euro Samsung Galaxy A52 379,90 euro Huawei P40 Lite 269,90 euro Huawei P Smart 2021 179,90 euro Huawei P 40 Lite E 179,90 euro TCL 20 5G 299,90 euro Oppo A15 139,90 euro Oppo Reno 4 5G 599,90 euro Xiaomi Redmi Note 9T 5G 199,90 euro Xiaomi Mi 10T Pro 649,90 euro Oppo Reno 4Z 5G 399,90 euro Oppo A53s 169,90 euro Oppo Find X3 Pro 5G 1149,90 euro Oppo Find X3 Lite 5G 499,90 euro Xiaomi Mi 10T Lite 319,90 euro Motorola Razr 5G 1469,90 euro Motorola Moto G9 Play 199,90 euro Motorola Moto G 5G 369,90 euro Motorola Moto g100 5G 599,90 euro Xiaomi Redmi Note 9 199,90 euro Xiaomi Redmi 9AT 119,90 euro Xiaomi Redmi Note 9T 5G 279,90 euro LG K42 169,90 euro LG K52 199,90 euro LG Velvet 449,90 euro REALME 7 5G 279,90 euro

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTim Fisso o MyTim Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna è tra i 3 e gli 8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Tim questo mese regala la navigazione 5G per 3 mesi per chi acquista:

Samsung Galaxy S21 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung GalaxyZ Fold2 5G

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra

TCL 20 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiamo Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T PRO

Motorola Moto g100 5G

Motorola Moto g 5G

Motorola Razr 5G

Oppo Find X3 Neo 5G

Oppo Find X3 Lite 5G

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo A74 5G

Oppo Reno 4 5G

L5 Velvet

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Mini

Offerte TIM smartphone: pagamento a rate

Per poter sottoscrivere le offerte Tim smartphone con pagamento rateizzato si deve essere clienti dell’operatore anche per la linea fissa. Tim a seconda delle copertura disponibile (potete verificarla gratuitamente con SOStariffe.it cliccando qui) è possibile accedere a offerte fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in download con la FTTH (Fiber to the Home) in oltre 140 Comuni o FTTN (Fiber to the Node) fino a 200 Mbps in download. Le offerte Internet casa di Tim possono poi ulteriormente essere personalizzate scegliendo le versioni con inclusi pacchetti per l’intrattenimento televisivo (Netflix, DAZN, Disney+, NOW TV) o per ottenere una SIM mobile.

Se la fibra ottica risulta non disponibile, Tim offre copertura con altre tecnologie di connessione come l’ADSL fino a 20 Mbps o con la sua rete FWA (Fixed Wireless Access) fino a 100 Mbps. Quest’ultima prevede che il segnale raggiunga l’utente in modalità wireless tramite la rete 4G. L’integrazione del 5G, su cui l’operatore sta già lavorando, porterà a un sensibile miglioramento delle prestazioni.

Essere clienti Tim per la linea fissa e quella mobile permette inoltre di sottoscrivere gratuitamente la promozione Tim Unica, che ogni mese offre Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi aggiuntivi di Disney+. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload con FTTH

Chiamate illimitate (incluse per 48 mesi, poi 5 euro al mese ma il prezzo totale dell’offerta non cambia)

Modem TIM HUB+ incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Wi-Fi certificato + Safe Web plus inclusi per 1 anno (poi 6 euro al mese)

Google Nest Mini in regalo fino al 29/4/21 con attivazione online

La tariffa di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 30/4/21. Per chi attiva l’offerta con il codice ricevuto da altri clienti Tim il prezzo è scontato a 24,90 euro al mese per 12 mesi. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Con il Wi-Fi certificato un tecnico Tim si recherà a domicilio per ottimizzare la potenza del segnale in ogni angolo della casa. Alla fine del processo vi rilascerà un certificato digitale che attesta la qualità della connessione wireless per la visione di contenuti Full HD. Safe Web plus è invece la piattaforma di sicurezza che integra sistemi di protezione dalle principali minacce online (malware e phishing) per tutti i dispositivi collegati alla rete. Il servizio integra anche il Parental Control per la protezione dei bambini.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Le offerte TIM smartphone con pagamento a rate prevedono un vincolo di durata di 30 mesi. E’ possibile scegliere tra i migliori modelli sul mercato anche senza anticipo:

Modello Rate iPhone 12 Pro da 128 GB 40 euro al mese iPhone 12 Mini da 128 GB 28 euro al mese iPhone SE da 128 GB 17 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 25 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 20 euro al mese Samsung Galaxy FE 5G 15 euro al mese Huawei P40 Pro 20 euro al mese Xiaomi Mi 10T 8 euro al mese Xiaomi Mi 11 20 euro al mese Oppo Find X3 Neo 5G 18 euro al mese