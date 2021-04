Kena Mobile lancia nuove offerte fino a 100 GB con rimborso su credito residuo

Kena Mobile rinnova la sua gamma di offerte con una nuova promozione. I nuovi clienti che richiedono l'attivazione di una delle offerte in listino, infatti, hanno la possibilità di ottenere un rimborso di 5 euro. Per sfruttare la promozione, in fase di sottoscrizione, sarà necessario inserire il codice promozionale KENA5 nell'apposito campo. Le nuove offerte Kena Mobile sono valide fino al prossimo 5 maggio. Ecco tutti i dettagli.