Very Mobile 100 Giga è la migliore tariffa dell'operatore low cost. Il costo mensile cambia in base al gestore di provenienza. Scopri tutti i dettagli sul piano

Very Mobile 100 Giga: come attivare le offerte a Maggio 2021

Very Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di WindTre. Questo particolare gestore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) si distingue per offerte senza vincoli di durata. Chi le sottoscrive può quindi recedere dal piano in ogni momento senza il timore di dover pagare penali o costi di disattivazione della linea. Le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese, che si può verificare in ogni momento dall’app Very. Tra tutte le offerte dell’operatore virtuale, la più interessante è sicuramente Very Mobile 100 Giga.

Very Mobile 100 Giga: tutti i dettagli sulle offerte

Le tariffe Very Mobile 100 Giga prevedono minuti e SMS illimitati e 100 GB con cui navigare su Internet in 4G a una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. La copertura è del 99% del territorio italiano. Nei Paesi dell’Unione Europea è possibile utilizzare fino a 2,8 GB in roaming. Nel piano sono inoltre inclusi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc.

L’app Very, disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette di gestire tutti i dettagli del piano. Dopo aver effettuato il login è quindi possibile monitorare i consumi di traffico voce e dati, effettuare una ricarica online, verificare il credito residuo, modificare i propri dati personali e metodo di pagamento, gestire i messaggi in Segreteria e le deviziazioni di chiamata, abilitare le chiamate satellitari e internazionali (con tariffazione a consumo), attivare una nuova SIM, disattivare la linea o passare a un’offerta superiore. Chi è già cliente dell’operatore con un offerta da 50 GB infatti può passare gratuitamente alla tariffa Very Mobile 100 Giga.

La SIM è gratuita per chi effettua l’attivazione online. La composizione della tariffa resta sempre la stessa ma il prezzo mensile cambia a seconda dell’operatore di provenienza. Very Mobile 100 Giga costa 6,99 euro al mese con attivazione gratuita fino al 3/6/21 per chi effettua la portabilità del numero da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Welcome Italia

WithU

Iliad

Very Mobile 100 Giga costa 7,99 euro al mese più 5 euro di attivazione per chi attiva un nuovo numero.

Infine, la tariffa costa 13,99 euro al mese più 5 euro di attivazione per chi arriva da ho. mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone e WindTre.

Quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano, il gestore blocca in automatico la possibilità di connettersi a Internet. Per riprendere a navigare, basta accedere all’app Very e cliccare su Riparti. In questo modo si aprirà un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo. Per ricaricare il credito si può scegliere di effettuare una ricarica manuale o di scegliere di addebitare automaticamente il costo del piano su carta di credito/debito/prepagata sempre dall’app Very. Ogni mese verranno scalati solo i soldi necessari al rinnovo.

Chi necessita di assistenza può consultare la sezione Supporto sul sito o l’app Very in cui trovare guide e FAQ che rispondono a tutti i principali dubbi degli utenti sul servizio offerto dall’operatore sia dal lato tecnico che da quello amministrativo. Per parlare con un operatore si può invece chiamare gratuitamente il 1929 dal proprio numero.

Very Mobile 100 Giga: come attivare le offerte

Le tariffe Very Mobile 100 Giga si possono comodamente acquistare direttamente sul sito dell’operatore. Una volta individuata la promozione, basta cliccare prima sulla voce Scopri e poi su Acquista. L’operatore richiede solo i dati essenziali al completamento dell’ordine, ovvero nome, cognome, un documento d’identità in corso di validità, codice fiscale e un’indirizzo email dove si riceverà la conferma e i dettagli dell’acquisto. Chi desidera effettuare la portabilità da un altro operatore dovrà fornire anche il numero di telefono e il codice ICCID della vecchia SIM. Questa operazione è del tutto gratuita e per il trasferimento serviranno un massimo di 3 giorni lavorativi. La portabilità comporta in automatico la cessazione del contratto con il precedente provider.

Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard o PayPal. Completata la transazione, la SIM verrà spedita gratuitamente a casa via posta e consegnata entro 5 giorni direttamente nella cassetta delle lettere. Non sarà quindi necessario essere presenti personalmente alla consegna.

Per l’attivazione basta aprire l’app Very e cliccare su Attiva la tua SIM o collegarsi da mobile o web al sito verymobile.it/attiva. In entrambi i casi si dovranno le ultime 5 cifre dell’ICCID sul retro della SIM dell’operatore low cost. Per la videoidentificazione, ovvero la procedura per la verifica dell’identità dell’intestatario dell’offerta, si dovranno fornire codice fiscale e il documento d’identità utilizzato in fase di acquisto online.

Per avere informazioni sullo stato dell’ordine o ricevere supporto per l’attivazione della SIM si può chiamare il 800.99.4444 dal numero di telefono indicato come contatto durante la registrazione sul sito.

Very Mobile è tra i pochi operatori a permette di associare l’offerta a una eSIM, ovvero una scheda telefonica digitale. Questa tecnologia permette di ridurre i tempi di attivazione, azzera l’attesa dovuta alla consegna a mano della SIM, ha un minore impatto ambientale e soprattutto permette di avere due numeri di telefono sullo stesso smartphone. Una eSIM non si può smagnetizzare si installa in pochi minuti.

Per avere la SIM digitale basta cliccare sulla voce eSIM sul sito di Very e poi su Scopri le offerte. La procedura di registrazione è la stessa descritta in precedenza. Per attivarla basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone il QR Code presente nell’email di riepilogo inviata dall’operatore ed effettuare la videoidentificazione.

In alternativa, la tariffa Very Mobile 100 Giga può essere acquistata personalmente in uno degli oltre 3.000 punti vendita autorizzati dall’operatore in tutta Italia. Basteranno pochi minuti per ricevere la SIM e attivarla. Per trovare il negozio più vicino potete visitare la sezione Negozi sul sito del gestore low cost.