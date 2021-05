Passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenta, sempre, una scelta estremamente conveniente. Come si trova una tariffa che permetta di risparmiare rispetto ai prezzi del mercato tutelato? Ecco i risultati ottenuti con l’utilizzo del comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it .

Mercato libero: le offerte per chi cambia a maggio 2021

Il mercato libero si caratterizza, da sempre, per la grande convenienza delle sue offerte luce e gas, con le quali si può risparmiare sul costo delle bollette mensili. Per trovare l’offerta che si adatta al meglio alle proprie esigenze, si consiglia di effettuare un’analisi comparativa per mezzo del comparatore di offerte di SOStariffe.it.

L’utilizzo dello strumento è davvero molto semplice: si potrà scegliere se inserire i propri dati di consumo effettivi, oppure se personalizzare la ricerca tramite l’inserimento di alcuni filtri. Nello specifico si tratta:

del numero dei componenti del proprio nucleo familiare;

della grandezza della propria abitazione, in metri quadri;

degli elettrodomestici presenti in casa, dai quali deriva il maggior consumo di energia elettrica;

degli utilizzi che si fanno del gas, come per esempio il riscaldamento, l’acqua calda o il semplice cucinare.

Abbiamo effettuato una simulazione ipotizzando una famiglia di 2 persone che vive in una casa di 75 metri quadri. Le offerte luce migliori di maggio 2021 sono quelle di:

Illumia;

Pulsee;

Tate;

Wekiwi;

NeN.

Per quanto riguarda le offerte gas, le soluzioni più economiche e con le quali risparmiare di più sono quelle dei fornitori:

Pulsee;

Wekiwi;

Acea;

NeN;

Iberdrola.

Luce Extra Web di Illumia

Si tratta di una promozione sulla componente luce che si caratterizza per:

l’energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

il prezzo bloccato per 12 mesi;

il pagamento tramite RID;

fino a 120 kWh sulla materia prima energia per 12 mesi.

Si tratta dell’offerta luce del mercato libero con la quale, oggi, si può risparmiare di più, ovvero 116,02 euro. Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

ZeroVentiquattro Luce Fix

Si tratta di una tariffa di tipo monorario con prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi e che può essere gestita interamente online.

La luce ha un prezzo scontato del 60% e i pagamenti possono essere effettuati sia tramite RID sia tramite carta di credito. Il risparmio annuo che si può ricavare rispetto al mercato tutelato di circa 100 euro.

Per saperne di più, clicca sul link che trovi qui sotto.

Tate Luce

Tate propone una tariffa sulla componente luce di tipo triorario, nella quale il costo dell’energia cambia in relazione all’orario e al giorno della settimana. L’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili e non prevede alcun deposito cauzionale.

La promozione luce proposta da Tate potrà essere pagata tramite RID oppure tramite carta di credito e gestita interamente dall’app dedicata. Il risparmio annuo garantito è di circa 65 euro. Si potranno comunque ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta grazie al programma Porta gli amici in Tate.

Per saperne di più, clicca sul link in basso.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi

Si tratta di una promozione di tipo Dual Fuel, che prevede l’attivazione simultanea di una fornitura luce sia di una gas. Ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi e si caratterizza per la tariffazione di tipo monorario.

La promozione di Wekiwi si caratterizza per:

la possibilità di pagare tramite RID;

il meccanismo della carica mensile;

l’energia rinnovabile incluse nel prezzo;

i conguagli solo sui consumi reali;

uno sconto online per l’area personale wekiwi.it e un risparmio annuo rispetto alla Maggior Tutela fino a 56 euro.

Per saperne di più, si consiglia di cliccare sul link in basso.

NeNvenuto Luce

NeN propone una tariffa luce con energia verde, prezzo monorario e tariffa bloccata per un periodo di 36 mesi, la quale potrà essere pagata tramite RID o carta di credito.

Nella pratica, attivando questa particolare promozione luce, si riceverà:

uno sconto speciale in bolletta, fino a 48 euro;

una rata fissa aggiornata ogni anno sulla base dei consumi;

un risparmio superiore a 50 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Clicca sul link per saperne di più.

ZeroVentiquattro Gas

La promozione di Pulsee sulla componente gas si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 12 mesi;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

la gestione totalmente online della fornitura;

il prezzo scontato del gas del 45%, con il quale è possibile ottenere un risparmio annuo fino a 80 euro rispetto al mercato tutelato.

Clicca per avere maggiori informazioni in merito.

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Si tratta della tariffa gas Dual Fuel di Wekiwi, disponibile a prezzo bloccato e con pagamenti tramite RID. Si caratterizza per:

il meccanismo della carica mensile e i conguagli solo sui consumi reali;

uno sconto online per l’utilizzo dell’area personale wekiwi.it;

un risparmio fino a 64 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Clicca per avere maggiori informazioni in merito.

Acea FastClick Gas

Si tratta di una promozione a prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, che prevede il pagamento tramite RID e la bolletta web. Il risparmio annuo garantito rispetto al prezzo della Maggior Tutela è pari a 44 euro.

Clicca per avere maggiori informazioni in merito.

NeNvenuto Gas

La proposta sulla componente gas di NeN ha un prezzo bloccato e prevede uno sconto speciale in bolletta pari a 48 euro. La si potrà pagare tramite RID oppure tramite carta di credito.

La promozione prevede un risparmio fino a 42 euro rispetto al prezzo del gas in maggior tutela e una rata fissa sulla base dei consumi, che sarà aggiornata ogni anno.

Clicca per avere maggiori informazioni in merito.

EcoChiara Gas

La promozione sul gas proposta dal fornitore Iberdrola, chiamata EcoChiara Gas:

prevede il pagamento tramite RID o bollettino postale;

garantisce uno sconto del 2,5% sul corrispettivo gas e un ulteriore sconto fino al 5% nel caso di domiciliazione bancaria e bolletta digitale;

garantisce un risparmio annuo fino a 39 euro.

Clicca per avere maggiori informazioni in merito.

