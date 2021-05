Promozioni Windtre di Maggio 2021: le offerte del mese

Se sei in cerca di piani 5G, di promozioni per cambiare il tuo smartphone o per avere Giga illimitati può essere interessante dare uno sguardo al catalogo di promozioni WindTre di Maggio per il mobile. Ecco quali sono le offerte del mese per chi passa con questo operatore mobile o per i già clienti che vogliono passare ad un nuovo piano

Le promozioni WindTre di Maggio 2021 sono tra le migliori del mese, sopratutto per la qualità della rete offerta da questo gestore. Il colosso nato dalla fusione dei due operatori tradizionali Wind e Tre ha ottenuto un importante riconoscimento dalla società Ookla, secondo la ricerca sulle velocità di connessione (in cui sono stati considerati i seguenti parametri: visione video, latenza, download, upload) le reti WindTre sono risultate le migliori.

Passare a WindTre dalle offerte mobile di altri operatori è semplice, dovrai trovare la promozione che vuoi attivare, fornire i tuoi dati all’operatore e segnalargli se vuoi o meno effettuare la portabilità del tuo vecchio numero. Con i piani del gestore spesso vengono proposte offerte convenienti a chi sceglie i sistemi di ricarica automatica.

Per poter valutare meglio la convenienza dei pacchetti proposti da WindTre rispetto a quelli del tuo attuale gestore o da altri operatori puoi usare il comparatore di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento gratuito e che non ti impegnerà all’acquisto delle soluzioni presenti nei risultati di ricerca.

Il funzionamento di questo servizio è molto semplice. Cliccando sul menu Telefonia mobile potrai avviare una ricerca delle migliori offerte cellulare del momento. Nel menu a tendina sono presenti anche una serie di analisi predefinite: promozioni smartphone incluso, tariffe 5G e altre. Una volta nella pagina con i risultati dell’analisi potrai indicare tra i filtri sulla sinistra dello schermo il tuo gestore di provenienza e scoprirai se nel catalogo dei gestori sono presenti offerte win back o dedicate a te.

Per maggiori informazioni o per effettuare un test di prova di questo strumento di ricerca puoi cliccare sul link in basso.

Confronta le promozioni mobile più convenienti del mese »

Le promozioni WindTre, le migliori tariffe di Maggio

Analizziamo insieme le informazioni relative ai piani WindTre per il vostro smartphone. Tra i piani mobile win back del gestore per chi decide di tornare o passare ai pacchetti dell’operatore ci sono:

1. Go 50 Star+ Digital LE

Il costo del canone per chi sceglie questa soluzione è di 7,99 euro, come bonus di benvenuto il gestore offre l’attivazione gratuita e la sim a solo 1 euro. Nell’offerta sono compresi:

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

Potrai attivare questa tariffa se passi a WindTre da uno di questi operatori:

BT Enia

BT Italia

DailyTelecom

CoopVoce

DIGI Mobil

DIGITEL

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Mundio

Nextus

Noitel

NTmobile

NV Mobile

Optima

Plintron

Poste Mobile

Rabona Mobile

Ringo

1Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Confronta le tariffe di WindTre »

2. Go 50 Special Digital

Con questo piano il gestore ti offre ogni mese a 9,99 euro:

Minuti illimitati

200 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

La promozione è destinata agli utenti di Kena Mobile, Lyca Mobile e Nova che effettuano il cambio gestore. Per questi utenti il costo di attivazione è di 6,99 euro e altri 10 euro saranno richiesti per la sim.

3. Large Digital

Se hai una sim ho.mobile, Vodafone, TIM o Very Mobile potrai attivare lo stesso piano con:

Minuti illimitati

200 SMS

25 GB per navigare in Internet in 4G

Il costo del canone per te sarà però pari a 14,99 euro al mese e l’attivazione la pagherai 6,99 euro.

Offerte WindTre mobile, le promo del mese

Se in questi piani non hai trovato quello che cerchi ci sono anche le offerte tradizionali del gestore, le potrai attivare anche in portabilità. Ci sono piani molto variegati, si va delle promozioni con Giga illimitati a quello che ti consentiranno di accedere al 5G di WindTre. I pacchetti che andremo ad illustrare sono quelli proposti agli utenti che scelgono come metodo di pagamento Easy Pay, un sistema di addebito automatico su carta di credito o conto corrente.

1. Unlimited con Easy Pay

In questa offerta da 29,99 euro sono compresi i costi di attivazione, a patto che il piano resti attivo per 2 anni. Per la sim invece pagherai il contributo fisso di 10 euro al momento dell’acquisto.

Con questa promozione avrai ogni mese:

minuti illimitati e sms senza costi verso i numeri nazionali

200 minuti verso numeri stranieri

Giga illimitati e 5G Priority Pass

Annunci Google

Con questa soluzione otterrai anche dei bonus di benvenuto, in particolare potrai contare su un canale prioritario per le richieste di assistenza indirizzate al Call center di WindTre e per te sarà possibile attivare Family su 3 sim della famiglia. Il piano Family consiste in un’offerta da 9,99 euro al mese da pagare con Easy Pay e che include minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità.

2. X Large con Easy Pay

Il canone di 16,99 euro che pagherai con questa promozione ti garantirà ogni mese:

minuti senza limiti verso numeri nazionali

200 sms verso contatti nazionali

50 minuti per le tue conversazioni estere

100 Giga in 5G

Il plus per i nuovi clienti che attivano l’offerta online è l’azzeramento del contributo richiesto. Per chi acquista il piano in negozio l’attivazione costerà 6,99 euro (fermo restando il vincolo di 24 mesi). La sim ti costerà 10 euro. Anche con questa tariffa avrai la possibilità di estendere a 3 sim il pacchetto Family e di avere un canale prioritario per il Supporto clienti.

3. Large

Il costo mensile richieste con questa tariffa è di 14,99 euro, se attivi questa soluzione potrai contare su:

Minuti illimitati

200 sms

50 Giga in 4G o 4G+

attivazione gratuita online

Family Pack su 3 sim

sim costo 10 euro

4. Medium

Infine c’è il piano Medium che ti offrirà:

Minuti senza limiti verso i contatti nazionali

200 sms

30 Giga alla massima velocità disponibile

attivazione scontata a 6,99 euro in negozio con vincolo 24 mesi o gratis online

Con tutte le sue promozioni il gestore propone una serie di servizi a costo zero, ad esempio si potrà utilizzare la segreteria telefonica senza nessuna spesa e anche il servizio di avviso chiamata su spento o non raggiungibile sarà gratuito. WindTre inoltre bloccherà i servizi a pagamento sulla tua sim, potrai riattivarli in qualsiasi momento. Avrai anche gli Sms con ricevuta di ritorno a zero spese.

Offerte WindTre mobile under 30 e over 60

Il gestore come molti operatori mobile riserva alcune promozioni del suo catalogo a specifici utenti, WindTre riserva ai clienti di alcune fasce d’età dei piani ad hoc. Le promozioni che vedremo in questa sezione sono quelle destinate a chi non ha ancora compiuto 30 anni, per i minori di 14 anni o per gli over 60enni.

Si tratta di pacchetti che offrono servizi pensati per rispondere a precise esigenze di questi utenti. Ad esempio per i minori sono studiati per agevolare l’uso delle piattaforme DAD o per lo streaming, sia musicale che di film. Nelle offerte per questi soggetti sono anche previsti dei sistemi per rendere ancora più sicura la navigazione online con Parental control e connessioni protette.

Per i clienti più anziani invece sono state strutturate delle promozioni che gli consentano di utilizzare agevolmente i servizi, anche grazie al supporto tecnico. Ecco qualche informazione in più su questi piani.

1. Senior con Easy Pay (solo over 60)

L’offerta per i clienti che abbiano già superato i 60 anni d’età ha un costo mensile di 9,99 euro, può sembrare piuttosto elevato dato che include:

Minuti illimitati verso numeri nazionali

200 sms

6 Giga alla massima velocità

Ma ti offre anche il servizio di assistenza per la configurazione dei tuoi dispositivi senza costi. Inoltre il gestore ha aderito all’iniziativa della FederAnziani e ha messo a disposizione dei clienti una serie di video tutorial che li aiutino ad utilizzare gli strumenti digitali.

L’attivazione di questa tariffa è gratuita se la sottoscrizione avviene online oppure ti costerà 6,99 euro se vai in negozio (sempre a patto che l’offerta resti attiva per almeno 24 mesi).

2. Young con Easy Pay (solo under 30)

Per i ragazzi con meno di 30 anni le soluzioni sono 2, la prima è più economica e ti costerà solo 11,99 euro come canone mensile (a cui si aggiungeranno i 6,99 euro se attivi l’offerta in negozio) e che ti garantisce:

80 GB per navigare alla massima velocità

Minuti illimitati

L’alternativa è la versione da 100 Giga al mese che ti costerà però 14,99 euro. Con entrambe le offerte è possibile usufruire del pacchetto EDU TIME: 50 Giga extra per utilizzare le piattaforme di didattica a distanza, i Giga potranno essere utilizzati dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15.

3. Junior con Easy Pay (solo under 14)

Infine troviamo il piano da 6,99 euro per i genitori che vogliono acquistare un’offerta specifica per i propri figli con meno di 14 anni. Nel paino sono compresi:

Minuti illimitati per chiamare i numeri WindTre

100 numeri verso tutti

200 sms

60 Giga alla massima velocità

App WINDTRE Family Protect inclusa

Anche con questa promozione valgono le stesse condizioni di attivazione: 10 euro per la sim e attivazione gratuita online o a 6,99 euro se l’offerta è acquistata in negozio.

Il servizio per proteggere i vostri figli online

Il plus offerto da WindTre con Family Protect consiste in una serie di servizi che ti aiutano a controllare le attività online dei tuoi figli e a proteggerli da contenuti inappropriati. Con l’attivazione di questa opzione potrai:

Sapere quanto il bambino utilizza il telefono

Quali app usa più di frequente

Scegliere il livello di protezione e filtrare app, ma anche giochi e contenuti

Verificare la posizione del minore e potrai attivare le notifiche sugli spostamenti

Bloccare l’accesso a Internet o impostare limiti di tempo di notte o di giorno