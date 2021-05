Tutti i prodotti TIM a rate in bolletta di Maggio 2021

Uno dei principali vantaggi per i clienti che scelgono TIM per la connessione Internet di casa è rappresentato dalla possibilità di acquistare prodotti a rate con addebito in bolletta , senza alcun anticipo. La gamma di prodotti proposti da TIM per i suoi clienti di rete fissa è molto articolata e comprende smartphone, tablet Smart TV, smartwatch e altri dispositivi. Ecco tutti i prodotti TIM a rate in bolletta proposti a maggio 2021.

I clienti che hanno scelto o sceglieranno TIM per la connessione Internet casa possono sfruttare un vantaggio aggiuntivo di sicuro interesse proposto dall’operatore. TIM, infatti, consente al cliente di acquistare un dispositivo a rate, scegliendo tra un ricco catalogo di prodotti, con addebito diretto in bolletta. In base al prodotto scelto è previsto un pagamento rateale di 30 mesi o di 48 mesi. A disposizione dei clienti TIM di rete fissa ci sono vari smartphone, tablet, Smart TV, prodotti per l’intrattenimento domestico, per la connessione e dispositivi indossabili smart come gli smartwatch.

Per completare l’acquisto di un prodotto TIM a rate è sufficiente fare riferimento al sito dell’operatore e, in particolare, alla sezione prodotti da cui sarà possibile scegliere il dispositivo da acquistare. A questo punto, l’acquisto potrà essere completato effettuando l’accesso all’area clienti MyTIM e seguendo la procedura di sottoscrizione. Tutti i prodotti proposti da TIM a rate sono disponibili senza anticipo. Le rate verranno addebitate automaticamente nelle successive bollette dell’abbonamento di rete fissa.

Vediamo quali sono i prodotti proposti da TIM per l’acquisto a rate con addebito in bolletta:

Smartphone a rate con TIM

TIM propone diversi smartphone da acquistare a rate andando ad addebitare il costo mensile nel conto dell’abbonamento di rete fissa. I clienti possono scegliere tra iPhone, Samsung Galaxy e smartphone di Xiaomi e OPPO. Ecco i modelli:

iPhone 12 Mini 128 GB: 28 euro al mese per 30 mesi

iPhone 12 Pro 128 GB: 40 euro al mese per 30 mesi

iPhone SE 128 GB: 17 euro al mese per 30 mesi

OPPO Find X3 Neo 5G: 18 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21 5G: 20 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy S21+ 5G: 25 euro al mese per 30 mesi

Samsung S20 FE 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11: 20 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 11i 5G: 15 euro al mese per 30 mesi

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Tablet a rate con TIM

Per quanto riguarda i tablet, ci sono a disposizione quattro diverse opzioni. Oltre all’immancabile iPad troviamo due tablet Android ed il Surface GO 2, il tablet PC con Windows 10. Ecco i prezzi e i modelli disponibili:

iPad 32 GB: 17 euro al mese per 30 mesi

Lenovo Tab P11 Wi-Fi: 10 euro al mese per 30 mesi

Microsoft Surface GO2 Wi-Fi: 15 euro al mese per 30 mesi

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi: 11 euro al mese per 30 mesi

TV a rate con TIM

TIM propone Smart TV, Smart Monitor e il dongle Chromecast TV da acquistare a rate con addebito in bolletta. Ecco i costi:

Google Chromecast TV: 1,45 euro al mese per 48 mesi

Samsung Smart Monitor M5: 5 euro al mese per 48 mesi

Samsung Smart TV Crystal UHD 55″: 10,90 euro al mese per 48 mesi

Samsung Smart TV Crystal UHD 43″: 8,90 euro al mese per 48 mesi

I dispositivi indossabili proposti a rate da TIM

Smartwatch e auricolari wireless sono disponibili a rate per i clienti TIM. Ecco costi e modelli:

Apple AirPods con custodia di ricarica (2019): 3,90 euro al mese per 48 mesi

Apple Watch Serie 6 GPS: 15 euro al mese per 30 mesi

Apple Watch SE: 10 euro al mese per 30 mesi

Modem e chiavette da acquistare a rate con TIM

Per migliorare la connessione di casa è possibile puntare su modem e ripetitori mentre per navigare fuori casa è possibile scegliere un modem portatile. Ecco i dispositivi inclusi:

FRITZ! Box 7590: 29 euro di anticipo e 5 euro al mese per 48 mesi

FRITZ! Repeater 2400: 1,90 euro al mese per 48 mesi

Modem TIM Hub+: 5 euro al mese per 48 mesi

Repeater ONDA WE1200AC: 0,73 euro al mese per 48 mesi

Repeater ZTE ZXHN H196A: 0,73 euro al mese per 48 mesi

TIM Modem Wi-Fi 5G: 22 euro al mese per 30 mesi

Telefoni e cordless a rate con TIM

Tra i prodotti acquistabili a rate con TIM troviamo anche telefoni fissi e cordless.

TIM Color CL665 Gigaset: 1,49 euro al mese per 48 mesi

TIM Facile Start AS405 Gigaset: 0,62 euro al mese per 48 mesi

TIM Maxi Panasonic: 3,33 euro al mese per 12 mesi

TIM Sirio Classico 2016: 3,33 euro al mese per 12 mesi

TIM SMILE: 3,33 euro al mese per 12 mesi

Le offerte Internet casa di TIM

La possibilità di acquistare dispositivi a rate, senza anticipo e senza interessi, rappresenta un importante vantaggio aggiuntivo per i clienti interessati alle offerte Internet casa di TIM. L’operatore è un vero e proprio punto di riferimento del settore della telefonia fissa in Italia e propone diverse tariffe molto vantaggiose per i nuovi clienti.

La prima soluzione che segnaliamo è TIM Super Fibra Base. Si tratta di un’offerta molto interessante che garantisce l’accesso ad Internet ad alta velocità, grazie alla fibra TIM, ad un prezzo particolarmente conveniente. L’offerta include:

la linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi)

la connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (disponibile per ora in oltre 140 comuni italiani) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica che prevede l’addebito nella fattura di rete fissa del costo mensile dell’offerta mobile; è possibile abbinare fino ad un massimo di 6 SIM ad una linea fissa.

Annunci Google

TIM Super Base presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese (con domiciliazione su conto corrente) e attivazione inclusa nel canone (10 euro al mese per 24 mesi). Da notare che non è incluso il modem TIM HUB+ che può essere acquistato successivamente o rimpiazzato con un altro dispositivo analogo. L’offerta è, inoltre, personalizzabile con Mondo Intrattenimento. Tale opzione include:

tutti i contenuti TIM VISION

Netflix con piano d’abbonamento Standard (contenuti in Full HD e 2 schermi in contemporanea)

Disney+

TIM VISIION Box senza costi aggiuntivi

L’opzione Mondo Intrattenimento è disponibile a 14 euro al mese con quasi 10 euro di risparmio mensile rispetto al costo singolo dei vari servizi inclusi. TIM Super Base è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra Base »

Per i clienti più esigenti, TIM propone l’offerta TIM Super Fibra. Si tratta di un’offerta più completa rispetto alla versione Base che mette a disposizione del cliente:

una linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete mobile con TIM Unica

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone. Anche in questo caso, è possibile richiedere l’opzione Mondo Intrattenimento al costo di 14 euro al mese che consente di accedere a Netflix, Disney+ e TIM Vision. L’offerta è attivabile online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

La terza proposta di TIM per Internet a casa è TIM Super FWA. L’offerta in questione è pensata per i clienti che non possono sfruttare, per l’assenza della copertura, la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC. La connessione avviene tramite rete FWA, ovvero tramite un collegamento Internet wireless tra l’abitazione del cliente e il ripetitore di TIM. Nonostante l’assenza della rete “fisica”, questa soluzione consente di navigare ad alta velocità.

Ecco le caratteristiche di TIM Super FWA:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) già inclusa nel canone. L’offerta è personalizzabile con le seguenti opzioni:

chiamate gratis senza limiti verso fissi e mobili nazionali a 2 euro in più al mese

Opzione Super Velocità per portare la connessione fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload a 2 euro al mese

Mondo Intrattenimento (Netflix Standard, Disney+, TIM VISION) a 14 euro al mese

Il cliente che attiva TIM Super FWA potrà contare sul modem Wi-Fi fornito gratuitamente. A disposizione del cliente, in base alla copertura, verrà offerto il modem Indoor auto-installante oppure il modem Outdoor che richiede un’installazione da parte del tecnico TIM al costo di 99 euro, dilazionabili in 24 mesi. Scegliendo l’opzione Super Velocità sarà necessario ricorrere al modem Outdoor.

TIM Super FWA è attivabile e personalizzabile qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »