TIM Super Voucher: ecco l'offerta TIM per avere il Bonus PC e Internet

TIM è il primo operatore di telefonia che presenta la sua offerta riservata a tutti i cittadini che hanno diritto al Bonus PC e Internet che partirà il prossimo 9 novembre e che darà diritto ad un voucher da 500 Euro da utilizzare per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa e per l'acquisto contestuale di un PC o un tablet. L'offerta presentata da TIM per tutti gli utenti che possono accedere all'iniziativa si chiama TIM Super Voucher . Ecco tutti i dettagli.

A partire da lunedì 9 novembre sarà possibile accedere al voucher da 500 Euro per tutti gli aventi diritto al Bonus PC e Internet. Tale voucher dovrà essere utilizzato per coprire i costi di un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps e di un PC o un tablet acquistato contestualmente all’attivazione dell’abbonamento.

TIM è il primo operatore a presentare la sua offerta per gli aventi diritto al Bonus PC e Internet. L’offerta in questione si chiama TIM Super Voucher e sarà attivabile a partire dal prossimo 9 novembre tramite il sito ufficiale TIM, il servizio clienti telefonico 187 oppure recandosi in un negozio TIM.

Ecco i dettagli dell’offerta TIM per chi può richiedere il bonus promosso dal Governo e gestito da Infratel Italia che punta ad accelerare l’utilizzo della banda ultra larga in Italia.

TIM Super Voucher

La nuova offerta TIM Super Voucher ricalca la tradizionale offerta TIM Super Fibra già disponibile da tempo nel listino di offerte dell’operatore. Il nuovo abbonamento in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate illimitate gratuite verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite fibra FTTH fino a 1 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire con tecnologia fibra mista FTTC in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download

tramite fibra FTTH fino a 1 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire con tecnologia fibra mista FTTC in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download modem HUB+ con Wi-Fi 6 incluso

Il voucher da 500 Euro sarà così suddiviso:

un contributo di 200 Euro per l’attivazione della connessione Internet che sarà erogato in fattura TIM come bonus da 10 Euro per 20 mesi; il cliente, quindi, potrà attivare l’abbonamento con un canone mensile di 19,90 Euro al mese per 20 mesi (invece di 29,90 Euro al mese

per l’attivazione della connessione Internet che sarà erogato in fattura TIM come bonus da 10 Euro per 20 mesi; il cliente, quindi, potrà attivare l’abbonamento con un (invece di 29,90 Euro al mese un contributo di 300 Euro per l’acquisto contestuale di un tablet o di un PC; TIM, per la prima fase del bonus, permette di scegliere tra il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi, disponibile al costo di soli 29,90 Euro invece che 329,90 Euro, e il PC Onda Oliver Plus 15.6′‘, disponibile a soli 99,90 Euro invece di 399,90 Euro

I requisiti per l’accesso al Bonus PC e Internet

La nuova agevolazione prevista dal Governo è riservata ad un target preciso di utenti. Il Bonus PC e Internet si articolerà in due fasi, denominate “Fase 1” e “Fase 2”. Per il momento, dal prossimo 9 novembre, partirà esclusivamente la Fase 1. Per quanto riguarda la Fase 2 sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

I requisiti per l’accesso alla Fase 1 sono i seguenti:

certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro

possibilità di effettuare il passaggio ad una connessione Internet con velocità massima di almeno 30 Mbps in download

le famiglie che già hanno una connessione da almeno 30 Mbps potranno ottenere il bonus solo effettuando il passaggio alla fibra FTTH da 1 Gbps

Tutti gli utenti che rispettano i requisiti indicati potranno attivare la nuova offerta TIM Super Voucher. E’ importante sottolineare che, oltre all’ISEE, per accedere al bonus ed attivare l’offerta è necessario passare ad un abbonamento in banda ultra larga. Chi ha già una connessione da almeno 30 Mbps in download di velocità massima potrà attivare TIM Super Voucher esclusivamente passando alla fibra ottica FTTH. In caso di indisponibilità di questa tecnologia all’indirizzo di casa, non sarà possibile utilizzare il bonus e attivare l’offerta.

La Fase 2 presenterà caratteristiche differenti dalla Fase 1. Per prima cosa, il voucher di questa fase sarà di 200 Euro e non di 500 Euro. Tale voucher, inoltre, potrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi dell’abbonamento Internet in quanto non è previsto l’utilizzo per l’acquisto di un PC o un tablet. Per l’accesso alla Fase 2, che dovrebbe partire entro fine 2020, sarà necessario avere un ISEE inferiore ai 50 mila Euro.

Le offerte per gli utenti che non possono accedere al Bonus

Il Bonus PC e Internet presenta requisiti ben precisi. Gli utenti che non rispettano questi requisiti non potranno accedere alle offerte con il voucher da 500 Euro (o 200 Euro per la Fase 2). Di conseguenza, l’offerta TIM Super Voucher, con canone mensile di 19,90 Euro per 20 mesi e PC o tablet incluso, è disponibile per un target ben preciso di utenti.

Per scoprire le migliori soluzioni disponibili per dare un taglio ai costi della connessione Internet senza rinunciare alla banda ultra larga è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Per quanto riguarda TIM, chi non può accedere a TIM Super Voucher potrà attivare TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure fibra mista sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

modem Wi-Fi incluso (5 Euro al mese per 48 mesi già inclusi nel canone)

Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile con TIM Unica

TIM Vision incluso

Opzione Mondo Disney: Disney+ e TIM Vision Plus a 4,99 Euro al mese

L’offerta presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone.

