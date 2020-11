Bonus PC e Internet con WINDTRE: a quanto ammonta e come ottenere il contributo per Internet e computer

Anche WINDTRE aderisce al Bonus PC e Internet voluto dal Governo per sostenere la diffusione della banda ultra-larga in Italia con un voucher riservato alle famiglie meno abbienti. A partire da lunedì 9 novembre, infatti, tutti gli utenti aventi diritto all'agevolazione potranno sfruttare la nuova offerta di WINDTRE che permetterà di utilizzare il voucher da 500 Euro previsto dal bonus per l'attivazione di un abbonamento Internet (da almeno 30 Mbps) e per l'acquisto di un tablet.

Lunedì 9 novembre prenderà il via il Bonus PC e Internet, l’agevolazione voluta dal Governo per semplificare l’utilizzo della banda ultra larga in Italia per le famiglie meno abbienti. WINDTRE presenta oggi la nuova offerta compatibile con il bonus che potrà essere attivata a partire da lunedì 9 novembre sfruttando il voucher da 500 Euro previsto dall’agevolazione.

L’offerta di WINDTRE per l’utilizzo del Bonus PC e Internet sarà disponibile presso tutti i canali di vendita dell’operatore. Tutti gli aventi diritto (ricordiamo che è necessario avere un ISEE inferiore a 20 mila Euro per poter richiedere il voucher) avranno modo di attivare un nuovo abbonamento Internet casa, con velocità minima di almeno 30 Mbps (quindi è esclusa l’ADSL), acquistando contestualmente anche un tablet.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Bonus PC e Internet: ecco l’offerta di WINDTRE

Per tutti i cittadini che possono richiedere il Bonus PC e Internet ed il relativo voucher da 500 Euro, WINDTRE riserva una tariffa speciale. L’offerta in questione prevede uno sconto sul canone mensile dell’abbonamento Super Fibra e l’acquisto contestuale di un tablet, utile per l’accesso ad Internet sfruttando appieno la banda ultra larga.

Sfruttando il bonus si avrà a disposizione un contributo per l’acquisto di un tablet. I clienti potranno scegliere tra il Samsung Galaxy Tab S6 Lite ed il Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) con powerbank da 10.000 mAh abbinato. Nel primo caso, grazie al contributo da 300 Euro, il tablet di Samsung costerà 159,90 Euro. Nel secondo caso, il tablet Lenovo sarà incluso nell’offerta senza costi aggiuntivi grazie ad un contributo di 260 Euro.

Chi sceglierà WINDTRE per l’utilizzo del Bonus PC e Internet, quindi, avrà a sua disposizione due opzioni:

abbonamento Super Fibra con connessione illimitata a 12,31 Euro al mese per il primo anno (poi 28,98 Euro al mese) con modem e attivazione inclusi; Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159,90 Euro

abbonamento Super Fibra con connessione illimitata a 7,31 Euro al mese per il primo anno (poi 28,98 Euro al mese) con modem e attivazione inclusi; Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) con powerbank da 10.000 mAh abbinato già incluso nell'offerta senza alcun costo aggiuntivo

I requisiti per richiedere il voucher da 500 Euro

Come anticipato in precedenza, per poter sfruttare il Bonus PC e Internet con WINDTRE (o con qualsiasi altro operatore accreditato) sarà necessario rispettare precisi requisiti fissati dalla normativa. Il mancato rispetto di uno di questi requisiti non permetterà all’utente di poter ottenere il voucher da 500 Euro da utilizzare per l’attivazione di un abbonamento a canone scontato per un anno e l’acquisto di un tablet.

Ecco i requisiti:

certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro

possibilità di effettuare il passaggio ad una connessione Internet con velocità massima di almeno 30 Mbps in download; questo requisito elimina la possibilità di utilizzare il Bonus per attivare un abbonamento ADSL; con WINDTRE è possibile attivare un abbonamento tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite rete FTTC sino a 200 Mega in base alla copertura

questo requisito elimina la possibilità di utilizzare il Bonus per attivare un abbonamento ADSL; con WINDTRE è possibile attivare un abbonamento tramite rete FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite rete FTTC sino a 200 Mega in base alla copertura le famiglie che già hanno una connessione da almeno 30 Mbps potranno ottenere il bonus solo effettuando il passaggio alla fibra FTTH da 1000 Mega

Ricordiamo che il Bonus PC e Internet prevede anche una Fase 2 con l’erogazione di un voucher da 200 Euro. Tale fase sarà riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 50.000 Euro che non avranno richiesto il bonus relativo alla Fase 1 in partenza il prossimo 9 novembre. La Fase 2 dell’agevolazione, al momento, non ha ancora una data ufficiale di partenza. I voucher di questa fase dovrebbero iniziare ad essere disponibili entro la fine del 2020.

Chi richiederà il Bonus relativo alla Fase 2 potrà utilizzare l’agevolazione esclusivamente per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa. Per questa fase, infatti, non è previsto l’acquisto contestuale di un PC o un tablet.

Le offerte Internet casa per chi non può accedere al Bonus

Il Bonus PC e Internet presenta requisiti ben precisi. Il mancato rispetto di tali requisiti non permetterà l’accesso all’agevolazione. Chi non può richiedere il bonus può ugualmente trovare soluzioni vantaggiose per la sottoscrizione di un abbonamento Internet casa ad un prezzo particolarmente conveniente. Per un quadro completo delle tariffe più vantaggiose è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Per quanto riguarda WINDTRE, l’offerta da tenere d’occhio è Super Fibra Unlimited. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime gratis

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi (è possibile abbinare sino a 3 SIM ad una linea telefonica fissa)

per chi passa a WINDTRE con lo smartphone: minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel canone.

