Offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati: le offerte di novembre 2020

Fastweb è un vero e proprio punto di riferimento del mercato di telefonia italiano. L'operatore da tempo ha un ruolo di leader per quanto riguarda i servizi in fibra ottica e continua a crescere anche nel settore di telefonia mobile. Ecco quali sono le offerte Fastweb Casa per già clienti e abbonati relative al mese di novembre 2020 e come fare a sfruttare le migliori soluzioni proposte dall'operatore in queste settimane.

Tra le principali offerte Internet casa del momento Fastweb ricopre un ruolo di primo piano. L’abbonamento Fastweb Casa, infatti, rappresenta una delle proposte più interessanti in assoluto. In particolare, l’offerta combinata fisso + mobile è una delle opzioni più vantaggiose permettendo di ridurre notevolmente il costo complessivo dei due servizi che, globalmente, comporteranno una spesa di 34,90 Euro al mese. Per i già clienti Fastweb ci sono diverse opzioni per migliorare il proprio abbonamento ed arricchirlo con nuove soluzioni.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte Fastweb per chi ha già un abbonamento attivo con l’operatore, sia per quanto riguarda la rete fissa, con Internet tramite fibra ottica, che per quanto riguarda la rete mobile.

Offerte Fastweb per già clienti

Quali sono le offerte Fastweb per i già clienti di rete fissa? L’abbonamento Fastweb Casa, per come viene descritto nel paragrafo seguente, è disponibile per i nuovi clienti che passano a Fastweb con la linea fissa. Per i già clienti, invece, è necessario contattare il servizio clienti Fastweb, chiamando il numero 146, oppure accedere all’Area Clienti del sito Fastweb o all’app MyFastweb, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad, per verificare tutte le promozioni riservate dall’operatore.

Per chi è cliente Fastweb su mobile c’è la possibilità di sottoscrivere, in questo modo, l’abbonamento Fastweb Casa ad un costo di 25,95 Euro al mese, con un risparmio di 4 Euro rispetto al costo dell’abbonamento disponibile per i nuovi clienti. L’attivazione di quest’offerta può avvenire direttamente dall’Area Clienti, inserendo tutte le informazioni richieste dall’operatore, oppure contattando il servizio clienti.

Chi è già cliente Fastweb di rete fissa ma presenta un vecchio abbonamento ha la possibilità di contattare il servizio clienti Fastweb per valutare le opzioni a disposizione per il cambio offerta. E’ necessario valutare caso per caso le offerte disponibili (anche in base alla copertura della fibra) per poter verificare i margini di risparmio accessibili al cliente. I clienti Fastweb di rete fissa hanno anche la possibilità di passare a Fastweb con la SIM dello smartphone attivando l’offerta con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese.

Da notare, inoltre, che chi ha già un abbonamento potrà completare la sua sottoscrizione con diverse opzioni aggiuntive. Ad esempio, anche per i già clienti c’è la possibilità di richiedere 3 mesi gratis di DAZN (poi 8,99 Euro al mese invece che 9,99 Euro al mese e senza vincoli di permanenza), promozione riservata ai nuovi clienti che attivano l’offerta Fastweb Casa che andremo a descrivere nel dettaglio nel paragrafo seguente.

A completare i vantaggi a disposizione dei già clienti Fastweb ci sono tutti i bonus del programma fedeltà Live Fast. Con questo programma, accessibile dall’Area Clienti del sito o dall’app MyFastweb, è possibile accedere senza costi aggiuntivi a promozioni e bonus extra, proposte da partner dell’operatore, che possono garantire tanti vantaggi oltre al solo canone d’abbonamento. Da notare che i vantaggi inclusi in Live Fast aumentano all’aumentare degli anni di permanenza con Fastweb.

Per tutti i già clienti Fastweb, inoltre, c’è la possibilità di attivare WOW Space, servizio di cloud storage illimitato disponibile al costo di 9,99 Euro all’anno con primo mese gratis. Anche in questo caso, l’offerta può essere attivata direttamente dal sito o dall’app di Fastweb dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account.

Offerte per nuovi clienti che passano a Fastweb

Per i nuovi clienti che scelgono di passare a Fastweb, a novembre 2020 è possibile sfruttare diverse soluzioni per sottoscrivere un abbonamento completo per la propria casa. L’offerta di riferimento dell’operatore è Fastweb Casa. Questa tariffa presenta le seguente caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, in base alla copertura, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, l’abbonamento è disponibile con attivazione gratuita e con modem Wi-Fi FASTGate incluso in comodato d’uso gratuito. Non sono, quindi, previsti costi aggiuntivi oltre al canone d’abbonamento e non ci sono altri costi nascosti. In caso di recesso anticipato andrà pagato esclusivamente il contributo di disattivazione (previsto dalla normativa AGCOM e richiesto da tutti gli operatori) pari ad una mensilità dell’abbonamento.

A rendere ancora più interessante l’offerta di Fastweb c’è la possibilità di sfruttare un periodo di prova gratuita di un mese. In sostanza, per il primo mese, il cliente può provare il servizio e la connessione di Fastweb conservando la facoltà di esercitare il diritto di recesso, entro la scadenza dei trenta giorni, senza alcun costo aggiuntivo. Anche il contributo di disattivazione non sarà addebitato.

L’offerta Internet per la casa di Fastweb è, inoltre, personalizzabile. I clienti dell’operatore hanno la possibilità di richiedere, già in fase di sottoscrizione di un nuovo abbonamento, l’attivazione delle seguenti opzioni:

Opzione Internazionale: aggiunge 1000 minuti di chiamate dal telefono di casa verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro in più al mese

aggiunge 1000 minuti di chiamate dal telefono di casa verso i fissi internazionali al costo di 5 Euro in più al mese 3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento al servizio di streaming dedicato al mondo dello sport si rinnoverà al costo di 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza alcun costo

terminato il periodo promozionale, l’abbonamento al servizio di streaming dedicato al mondo dello sport si rinnoverà al costo di 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza alcun costo 3 mesi di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese con un tempo minimo di permanenza di 24 mesi ed un costo di recesso anticipato di 19,98 Euro

Da notare, inoltre, che Fastweb Casa può essere completato con l’aggiunta di una SIM Fastweb, disponibile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un altro operatore. La SIM includerà:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS ogni mese

50 GB in 4G ogni mese

GB in 4G ogni mese tutti i servizi accessori già inclusi nel canone

in roaming in UE e Svizzera: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

L’abbonamento fisso + mobile con Fastweb presenta un costo di appena 34,90 Euro al mese. In sostanza, l’aggiunta della SIM a Fastweb Casa comporta una spesa aggiuntiva di appena 4,95 Euro al mese, senza alcun contributo di attivazione o costo extra per il cliente che sceglie Fastweb sia per la linea fissa che per la linea mobile.

Per attivare e personalizzare nei minimi dettagli Fastweb Casa, aggiungendo tutte le opzioni di cui si ha bisogno, è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura online di sottoscrizione. Da notare che per completare l’attivazione online è necessario avere a disposizione i dati ed un documento dell’intestatario della linea, l’indirizzo dove attivare l’abbonamento e il codice di migrazione nel caso in cui si desideri richiedere la portabilità del proprio numero di telefono fisso.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Da notare, invece, che per i già clienti Eni gas e luce con una fornitura energetica attiva c’è la possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo scegliendo Fastweb Casa. Grazie alla partnership tra le due aziende, infatti, l’abbonamento Fastweb Casa per i già clienti Eni gas e luce ha un costo di 25,95 Euro al mese invece che di 29,95 Euro al mese. Anche in questo caso, è confermata la presenza dell’attivazione e del modem Wi-Fi gratis.

Chi è interessato alle offerte mobile di Fastweb può valutare la seguente proposta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS ogni mese

50 GB in 4G ogni mese

GB in 4G ogni mese tutti i servizi accessori già inclusi nel canone

in roaming in UE e Svizzera: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza alcun costo aggiuntivo oltre al canone mensile

Questa soluzione presenta un canone mensile di 8,95 Euro. Scegliendo di attivare online l’offerta, tramite il sito Fastweb raggiungibile dal link qui di sotto, non ci saranno costi di attivazione di alcun tipo.

Attiva l’offerta da 50 GB di Fastweb »

Da segnalare anche l’offerta Mobile Dati che mette a disposizione dei clienti una SIM dati Fastweb. Tale soluzione include 100 GB al mese al costo di 14,95 Euro a rinnovo e permette di acquistare il modem 4G ZTE Router Wi-FI ad un costo di 35 Euro una tantum. Si tratta di una soluzione ideale per avere tanti GB extra per navigare in mobilità senza consumare i GB del piano tariffario del proprio smartphone.