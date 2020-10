TIM smartphone incluso: le offerte di ottobre 2020

Ancora per pochi giorni attivando alcune offerte di TIM è possibile avere dei telefoni pagando solo 5 euro al mese. Ecco le promozioni senza anticipo per acquistare i migliori modelli di smartphone con il gestore e una guida alle condizioni delle diverse promozioni. Questa tipologia di offerta è considerata molto conveniente, anche perché TIM non richiede una maxi rata finale.

TIM è tra gli operatori che propongono ai propri clienti delle promozioni smartphone incluso, in pratica chi sceglie queste soluzioni può pagare i nuovi modelli di cellulare a rate. Nel listino del gestore ci sono delle offerte senza anticipo e con piani a partire da 5 euro.

Gli utenti cambiano molto di frequente il proprio telefono, ma la spesa per passare agli ultimi smartphone è sempre più consistente. I modelli 5G possono anche superare i 1.500/2.000 euro, sopratutto se si opta per l’acquisto di cellulare con una qualità audio/video elevata o novità assolute. Per un Samsung Galaxy Z Fold2 5G, che è sia telefono che tablet, il prezzo può anche arrivare a 2.050 euro.

Costi del genere non rendono facilmente accessibili alcuni modelli di cellulare a tutti i clienti. Per fare in modo che gli utenti non siano troppo limitati dal fattore economico, sia nell’attivazione di nuovi piani telefonici che nel cambiare il cellulare, i gestori hanno inserito nei propri listini le promozioni con telefono incluso.

Confronta le migliori promozioni mobile per acquistare lo smartphone a rate »

Come funzionano le offerte smartphone incluso

Questi piani mobile con cellulare in genere prevedono una 30ina di rate mensili, con quote variabili, che si possono attivare acquistando le offerte mobile dell’operatore.

Con TIM ci sono diverse tipologie di promozioni smartphone compreso, ad ottobre è possibile attivare ad esempio:

Super Giga 20

TIM Young Student Edition

Advance 4.5G

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

Attiva le offerte TIM con smartphone »

1. Super Giga 20

Questa tariffa ha un costo mensile di 9,99 euro al mese e offre 20 Giga ogni mese per navigare su rete TIM. Con questa promozione chi ha attivato anche un piano casa con il gestore potrà avere Giga illimitati.

Questo piano può essere utilizzato sia per connettersi da smartphone che per avere internet su tablet, chiavette o modem Wifi portatile. Uno degli incentivi per chi sceglie questa promozione è lo sconto di 50 euro sull’acquisto di un dispositivo router senza fili, un device che funziona come modem 4G con il comparto per inserire la sim.

Con il pacchetto Super Giga 20 i clienti TIM avranno 6 Giga da poter usare in UE. Il costo extra soglia applicato con questa soluzione è 1 Giga di scorta, con questa opzione gli utenti possono avere fino ad 1 Giga oltre quelli inclusi nell’offerta al costo di 9,50 euro.

Fino all’11 ottobre chi acquista questa offerta mobile potrà anche contare su una promozione smartphone incluso a condizioni uniche:

Huawei P40 Lite – 5 euro al mese – nessun anticipo

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 8 euro al mese – zero anticipo

Samsung Galaxy S10 con 128 GB – 12 euro al mese – nessun contributo iniziale

Per questa offerta il piano dilazionato prevede 30 rate.

2. TIM Young Student Edition

Questa promozione è riservata ai clienti con meno di 25 anni. Il piano ha un costo mensile di 11,99 euro, per l’attivazione è richiesto un contributo di 9 euro. Con Young Student Edition il gestore offre agli utenti:

minuti e sms illimitati verso numeri nazionali

40 Giga per navigare su rete 4.5G o 5G (verificate la copertura del servizio)

Giga illimitati per social, chat, e-learning e musica

Queste condizioni sono applicate solo ai clienti che attivino l’offerta scegliendo di pagare con Ricarica automatica, si tratta del servizio di TIM che domicilia i versamenti ricaricando la sim 24 ore prima del rinnovo del piano o quando il credito scende sotto i 3 euro.

L’offerta è disponibile anche per chi scelga come metodo di pagamento il rinnovo su credito residuo, in questo caso però i Giga compresi nel pacchetto saranno solo 20 GB.

Anche questa promozione dà la possibilità di acquistare i tre modelli di smartphone alle condizioni più vantaggiose:

Huawei P40 Lite – 5 euro al mese – nessun anticipo

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – 8 euro al mese – zero anticipo

Samsung Galaxy S10 con 128 GB – 12 euro al mese – nessun contributo iniziale

Per poter accedere a questi piani a rate sarà però necessario attivare i pagamenti con carta di credito o domiciliazione.

3. Advance 4.5G

Una promozione da 19,99 euro al mese, per attivare il piano il gestore chiede un contributo di 15 euro. Il pacchetto Advance 4.5G comprende:

minuti e sms senza limiti

40 Giga su rete 4.5G (download fino a 700 Mega)

roaming UE attivo

4. Advance 5G

Si pagano quasi 30 euro al mese per accedere al piano per navigare sulla rete 5G di TIM. Per attivare questa offerta inoltre il primo mese il gestore chiede anche 9 euro di contributo. Prima di decidere di attivare questa promozione è bene verificare che la città in cui vivete sia tra quelle servite dalla nuova rete TIM. Il collegamento 5G permette di navigare ad una velocità massima di 2 Gigabit/s.

Per sfruttare questo collegamento più rapido è necessario avere uno smartphone adeguato, i vecchi modelli infatti non reggono gli standard delle nuove linee e la connessione risulta lenta e a singhiozzo.

Scopri come attivare Advance 5G »

5. Advance 5G Unlimited

TIM ha inserito nel proprio catalogo di offerte una promozioni per navigare senza limiti su rete 5G. La tariffa è la Advance 5G Unlimited e ha un costo mensile di 39,99 euro. Nel piano sono inclusi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

250 minuti verso l’estero

Giga illimitati su rete 4 G, 4.5G o 5G

Attiva l’offerta con Giga illimitati in 5G »

Telefoni acquistabili con le offerte TIM

Con le offerte Advance è possibile acquistare diversi modelli di Samsung, Huawei o iPhone. I piani a rate possono essere addebitati su conto corrente o carta di credito, in alternativa si può ricorrere al sistema di pagamento su credito residuo o in bolletta per i clienti che hanno attivo un piano TIM Casa.

Ecco ad ottobre 2020 quali sono gli smartphone acquistabili con le promozioni TIM e a quali condizioni:

Samsung A10 – anticipo 29 euro – 1,99 euro al mese

Samsung Galaxy A20e – contributo iniziale 29 euro – 5 euro al mese

Samsung Galaxy A50 – anticipo 49 euro – contributo mensile 4,99 euro

Samsung Galaxy A70 – contributo all’acquisto 29 euro – 9,99 euro al mese

Samsung Galaxy A6 – 10 euro al mese – anticipo 29 euro

Samsung Galaxy S10e 128 GB – anticipo 49 euro – contributo 10 euro al mese

Samsung Galaxy A80 – 15 euro al mese – anticipo 29 euro

Samsung Galaxy S10+ 512 GB – anticipo 149 euro – 25 euro al mese

Samsung Galaxy S10+ 128 GB – anticipo 69 euro – 20 euro al mese

Samsung Galaxy S10 5G – contributo all’acquisto di 199 euro – 10 euro al mese

Samsung Galaxy S10 128 GB – anticipo 59 euro – rata da 23 euro al mese

Samsung Galaxy Note 10 256 GB – anticipo 149 euro – 26 euro al mese

Samsung Galaxy Note 9 128 GB – contributo 119 euro – 30 euro al mese

Samsung Galaxy Note 10+ 256 GB – 129 euro all’acquisto – 30 euro al mese

Samsung Galaxy S10 512 GB – 129 euro di anticipo – 30 euro al mese

Huawei P30 – 69 euro all’acquisto – 15 euro al mese

Huawei P30 Pro – contributo 99 euro – 20 euro al mese

Huawei Mate 20 – anticipo 109 euro – rate da 23 euro

Huawei Mate 20 Pro – 169 euro di anticipo – 30 euro al mese

Apple iPhone 11 64 GB – anticipo 99 euro – 25 euro al mese

Apple iPhone 11 128 GB – contributo iniziale 149 euro – 25 euro al mese

Apple iPhone XR 64 GB – contributo iniziale 149 euro – 25 euro al mese

Apple iPhone XR 128 GB – 209 euro come contributo iniziale – rata da 25 euro

Apple iPhone XR 256 GB – anticipo da 169 euro – 30 euro al mese

Apple iPhone X 64 GB – 219 euro come contributo iniziale – 26 euro al mese

Apple iPhone 11 256 GB – anticipo da 239 euro – 26 euro al mese

Apple iPhone 11 Pro 64 GB – contributo iniziale 149 euro – 35 euro al mese

Apple iPhone XS 64 GB – 149 euro anticipo – 35 euro al mese

Apple iPhone 11 Pro 256 GB – 199 euro all’acquisto – 39 euro al mese

Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB – 249 euro di contributo iniziale – 35 euro al mese

Apple iPhone X 256 GB – 319 euro di anticipo – 35 euro al mese

Apple iPhone XS 256 GB – anticipo 319 euro – rate da 35 euro

Apple iPhone 11 Pro Max 256 GB – 299 euro di contributo iniziale – 39 euro al mese

Apple iPhone 11 Pro 512 GB – 429 euro come anticipo – 39 euro al mese

Apple iPhone XS Max 256 GB – 299 euro come contributo all’acquisto – 39 euro al mese

Apple iPhone XS 516 GB – anticipo 429 euro – contributo mensile 39 euro

Apple iPhone XS Max 512 GB – 529 euro all’acquisto – 39 euro al mese

L’offerta Casa per acquistare il cellulare a rate

Come accennato, anche i clienti TIM che abbiano un piano internet casa potranno accedere ai piani dilazionati per acquistare i nuovi modelli di smartphone. Il piano in fibra offerto questo mese dal gestore è Super Fibra, ha un costo mensile di 29,90 euro e include:

minuti verso numeri fissi e mobili nazionali (solo per chi attiva la tariffa online)

connessione fino a 1 Gigabit/s

TIM UNICA per avere Giga illimitati sugli smartphone della famiglia

TIMVision e Disney+ gratis per 1 mese

Google Nest HUB in promozione a 1 euro al mese per 48 mesi (facoltativo)

Con la promozione casa è possibile ottenere dei piani per acquistare a rate i seguenti cellulari:

Samsung Galaxy S20 5G 128 GB – 30 rate da 26 euro al mese

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – 30 rate da 40 euro

Samsung Galaxy Note 20 5G – 30 rate da 32 euro

Apple iPhone 11 Pro – 35 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone 11 Pro Max – 38 euro al mese per 30 mesi

Apple iPhone SE – 17 euro al mese per 30 mesi

Xiaomi Mi 10 – 30 rate da 20 euro

Huawei P40 Pro – rate da 26 euro per 30 mesi

Huawei P40 – 20 euro al mese per 30 mesi

Come trovare la promozione più vantaggiosa

Con il comparatore di SosTariffe.it è possibile individuare le migliori offerte di telefonia mobile, gli utenti potranno selezionare un singolo operatore o effettuare una ricerca più ampia.

Lo strumento di analisi delle promozioni permette di ricercare le tariffe smartphone incluso. Il servizio permette inoltre di avere un elenco dei modelli di cellulare acquistabili e indica anche le condizioni dei piani di rateizzazione. Se si seleziona lo smartphone preferito l’algoritmo calcolerà il costo mensile dell’offerta mobile aggiungendo anche la quota della rata mensile.

Annunci Google