TIM smartphone incluso: le offerte di maggio 2020

In questo articolo approfondiamo le offerte smartphone incluso di maggio 2020 di TIM. Parliamo non solo di TIM Advance con 5G, ma anche di soluzioni più flessibili come TIM Next e TIM Supervaluta.

Le offerte di maggio 2020 presentate da TIM sono molte e rispondono alle diverse esigenze degli utenti interessati ad attivare un’offerta telefono incluso. Scegliere una tra questa tipologia di soluzioni TIM può comportare per tutti notevoli vantaggi, come ottenere un telefono di ultima generazione e altamente performante ad un prezzo promozionale, utilizzare gli utili servizi di base TIM come la modalità hotspot e la segreteria telefonica e partecipare ai programmi a premi come TIM Party.

In questa guida troverete innanzi tutto la serie di proposte TIM Advance, che permettono di ottenere un servizio di altissima qualità e navigazione 5G nelle città in cui questa rete è già disponibile. TIM Advance comprende tre varianti: TIM Advance 4.5G, TIM Advance 5G e TIM Advance 5G UNLIMITED. Altre proposte sono TIM Next e TIM Supervaluta, pensate per facilitare l’acquisto di un nuovo smartphone in modalità rateale a prezzi contenuti.

Offerte TIM smartphone incluso

Le migliori offerte TIM smartphone incluso sono quelle del pacchetto TIM Advance, con cui avrete un servizio di rete eccellente. Questi pacchetti sono infatti già pensati per la navigazione in 5G, nelle città in cui questa rete è disponibile.

Prima di approfondire le singole tariffe TIM Advance, sottolineiamo che tutte comprendono:

velocità di navigazione massima in download fino a 2 Gb/s in 5G oppure fino a 700 Mb/s in 4,5G;

massima in download fino a 2 Gb/s in 5G oppure fino a 700 Mb/s in 4,5G; Giga first class , ovvero utilizzo privilegiato della rete TIM, che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione internet fluida, stabile e potente;

, ovvero utilizzo privilegiato della rete TIM, che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione internet fluida, stabile e potente; video ultra HD , per video, film, serie TV in streaming ad altissima definizione;

, per video, film, serie TV in streaming ad altissima definizione; assistenza dedicata con operatore sempre disponibile chiamando il numero 119.

Inoltre, con la serie di tariffe TIM Advance è disponibile anche l’attivazione dell’opzione TIM UNICA, che permette di avere GIGA illimitati in regalo per voi, la vostra famiglia e i vostri amici, fino a 6 linee mobili. Per attivare questo servizio vi basterà fare la richiesta presso uno dei negozi TIM, chiamare il numero 187 oppure ricorrere direttamente alla pagina dedicata del modulo presente sul sito web TIM.

Scopri TIM Advance 5G

1. TIM Advance 4.5G

Al costo di 19,99 Euro/mese, questa opzione include:

40 Giga veloci fino a 700 Mb/s in download, oppure Giga illimitati nel caso in cui abbiate già attivato una tariffa internet TIM;

minuti e SMS illimitati;

video in HD oppure Ultra HD (UDH);

Giga first class;

acquisto di smartphone con sconti, ad un costo che parte da 10 Euro/mese;

roaming incluso all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

2. TIM Advance 5G

TIM Advance 5G è disponibile al prezzo di 29,99 Euro/mese. Questo pacchetto include:

50 Giga veloci fino a 2 Gb/s, oppure Giga illimitati nel caso in cui abbiate già attivato una tariffa internet TIM;

minuti e SMS illimitati;

video in HD oppure in Ultra HD;

acquisto di smartphone con sconti, ad un costo che parte da 10 Euro/mese;

roaming incluso all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

servizi LoSai e Chiama Ora.

3. TIM Advance 5G UNLIMITED

TIM Advance 5G UNLIMITED è la proposta top di gamma di TIM. Se scegliete questo pacchetto, il costo da sostenere è pari a 39,99 Euro/mese, canone che comprende:

Giga veloci illimitati, ad una velocità massima che raggiunge i 2 Gb/s;

minuti e SMS illimitati;

video in HD oppure Ultra HD;

Giga first class;

servizio di assistenza dedicata;

acquisto di modelli smartphone 5G con sconti esclusiva da 0 Euro/mese;

tre mesi di TIMGAMES;

roaming nei Paesi dell’Unione Europea e 3GB nei Paesi Extra UE;

250 minuti di chiamate verso l’estero;

servizi LoSai e Chiama Ora.

Uno dei vantaggi più interessanti previsti con TIM Advance 5G UMLIMITED è TIMGAMES, che trasforma il vostro smartphone in una vera e propria console portatile. La tariffa include tre mesi gratuiti di questo servizio. Per attivarlo, basterà scaricare l’App TIMGAMES, collegare il TIM Gamepad al vostro smartphone e iniziare a giocare. Il catalogo giochi in streaming include giochi come:

MotoGP19;

RIDE 3;

GRID Autosport Complete.

Se siete interessati all’acquisto di un nuovo dispositivo mobile, con TIM Advance 5G UNLIMITED potrete scegliere tra diversi modelli, ad un costo di partenza pari a 0 Euro/mese con anticipo di 199 Euro. Ecco alcuni esempi:

iPhone 11 128 GB a 10 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 899,90 Euro;

iPhone 11 Pro 64GB a 15 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 1.199,90 Euro;

Huawei P40 Pro a 10 Euro/mese per 30 mesi, costo originale 1.049,90 Euro.

Altre offerte TIM smartphone incluso

Se desiderate acquistare uno smartphone tramite le speciali promozioni TIM, ma preferite sottoscrivere una tariffa alternativa a quelle del pacchetto TIM Advance, potrete scegliere tra altre soluzioni. Stiamo parlando di TIM Next e TIM Supervaluta, di cui trovate una descrizione in questa sezione. Aggiungiamo inoltre i dettagli di Smartphone Advance, la proposta smartphone incluso per i clienti TIM che scelgono di attivare TIM Advance.

1. TIM Next

TIM Next prevede l’acquisto di uno smartphone Huawei, Samsung o iPhone a rate. Potrete restituirlo, sostituirlo o cambiarlo dopo un anno in un punto vendita dell’operatore italiano senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta ha un vincolo di 24 mesi e richiede la sottoscrizione dell’opzione per la protezione del telefono. L’opzione protezione del telefono riguarda la riparazione del dispositivo per danni accidentali o da liquidi con ritiro e consegna a domicilio tramite corriere espresso, entro un massimo di 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta. L’opzione richiede un contributo di 138 Euro e un costo aggiuntivo mensile pari a 6,90 Euro.

Infine, se scegliete anche l’opzione furto per maggiori garanzie dovrete versare un contributo di 249 euro e un addebito mensile di 3 Euro.

2. TIM Supervaluta

Con TIM Supervaluta, i clienti TIM possono valutare la quotazione sul mercato del proprio smartphone attuale, consegnarlo presso un punto vendita TIM e ottenere uno sconto all’acquisto in contanti di un nuovo prodotto. In alternativa, è possibile richiedere l’anticipo su una nuova offerta di rateizzazione di uno smartphone più recente.

Lo sconto è applicabile su tutti i modelli e brand, ma devono essere funzionanti e in buone condizioni.

3. Smartphone Advance

Smartphone Advance è la proposta per chi sceglie di acquistare uno smartphone abbinato ad una tariffa TIM Advance. I prezzi per l’acquisto rateale partono da zero Euro al mese, con anticipo di 199 Euro una tantum.

Perché scegliere offerte TIM smartphone incluso

Scegliere una delle offerte telefono incluso di TIM significa non solo avere a disposizione uno degli smartphone più recenti e performanti disponibili sul mercato, ma anche navigare e chiamare attraverso la rate più capillare disponibile sul territorio italiano. L’operatore nazionale offre infatti una copertura del 99% in Italia utilizzando lo standard 4G. Per chi dispone di un telefono che supporta il 5G, è già invece possibile navigare alla massima velocità in città come Milano, Torino, Genova e Roma. Nel corso dell’anno verranno raggiunte altre città, per arrivare entro il 2022 alla copertura totale in 5G del Paese.

Tra i vantaggi di attivare una tariffa telefono incluso TIM, ci sono inoltre tutti servizi di base più richiesti dall’utente. Parliamo di servizi come la segreteria telefonica o la modalità hotspot, che permette di condividere il traffico dati previsto dal proprio piano con un altro dispositivo e navigare come con il Wi-Fi. I clienti TIM possono inoltre iscriversi gratuitamente al programma TIM Party per ricevere ogni settimana premi, regali, vantaggi, minuti e GIGA aggiuntivi, oltre che sconti sull’acquisto di uno smartphone.

Come ricevere assistenza offerte TIM

Se avete deciso di attivare un’offerta TIM, potrebbe essere utile per voi conoscere quali sono i canali e i servizi dedicati all’assistenza dei clienti dell’operatore. Ne proponiamo un approfondimento in questa sezione.

1. App MyTIM

La nuova App MyTIM è caratterizzata da semplicità e velocità d’uso. Consente di avere sempre sotto mano tutto il mondo TIM: non si tratta solo della gestione e del controllo della propria tariffa, ma anche delle ultime promozioni e servizi attivati dall’operatore.

Tra le operazioni disponibili:

acquisti e ricariche in modo sicuro, facile e veloce, tramite l’attivazione dei moduli desiderati con un semplice click dalla vostra app e pagamenti con PayPal o carta di credito;

visualizzazione dei GIGA e minuti disponibili;

visualizzazione delle offerte attive legate alla vostra linea telefonica;

visualizzazione e pagamenti delle fatture della linea fissa.

2. Community We TIM

TIM ha dedicato un portale web ai propri clienti per costruire la Community TIM. Su questo sito gli utenti possono condividere le proprie esperienze, richiedere assistenza e rimanere aggiornati sulle novità aziendali. Tra le categorie di approfondimento si trovano:

attivazioni e portabilità;

tariffe e offerte;

supporto tecnico e configurazioni;

app & intrattenimento;

prodotti & e-commerce.

3. My TIM

MyTIM è la sezione privata del portale web aziendale pensata per i clienti TIM. Per accedervi, è necessario avere un account MyTIM attivo. MyTIM è utile per gestire la vostra linea fissa e mobile in modo facile e veloce da desktop.

4. Assistenza tecnica online

Il portale web TIM include una sezione dedicata esclusivamente alla risoluzione delle problematiche tecniche in cui i clienti privati potrebbero incorrere. Uno dei servizi più recenti offerti in questo ambito è la chat virtuale in tempo reale Angie. Angie è l’Assistente Virtuale di TIM, dedicata in modo particolare alla risoluzione dei problemi tecnici con la linea fissa.

Per contattare l’assistenza tecnica telefonicamente, potrete anche scegliere di contattare il Numero Verde 187.