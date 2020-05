Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di maggio 2020

Vodafone per i nuovi clienti ha in serbo offerte esclusive e adatte a soddifare i bisogni del cliente più esigente. Scopri la ricca offerta di tariffe dell’operatore in rosso e tutti i vantaggi nell’utilizzare la sua Giga Network 5G

Vodafone anche in questi momenti difficili dovuti all’emergenza Coronavirus si impegna a fornire ai suoi utenti servizi di telefonia mobile di altissimo livello al giusto prezzo. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte dell’operatore britannico dedicate ai nuovi clienti:

Le offerte Vodafone nuovi clienti

1. Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

Rete sicura gratuita per 3 mesi (poi 1,49 euro al mese)

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e non prevede costo di attivazione invece di 12 euro per chi proviene da Iliad, Fastweb e Poste Mobile e la sottoscrive online. Per chi arriva da Kena Mobile l’addebito mensile sale a 9,90 euro al mese più 12,01 euro una tantum per l’attivazione. Chi arriva da Coop Voce spenderà invece solo 9,90 euro al mese senza ulteriori costi per l’attivazione.

2. Shake Remix Unlimited Junior

Minuti illimitati per chiamare 2 numeri Vodafone

300 minuti verso tutti

50 SMS

20 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

12 mesi di Keepers (fino al 31/3/21)

Protezione bambino di Rete Sicura

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è in esclusiva per chi ha tra 8 e 15 anni compiuti. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. La tariffa permette di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare traffico dati. Inoltre, sono bloccate le chiamate e SMS verso servizi a sovrapprezzo.

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Keepers è l’app per iPhone e Android che offre:

Blocco di app selezionate

Monitoraggio social network

Machine learning

Filtro dei siti pericolosi

Geolocalizzazione

Non removibile

Segnalazione messaggi offensivi

Info batteria

3. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

4. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

5. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

6. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

8. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

9. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

10. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile (poi 4,99 euro al mese)

12 mesi di Tidal Premium (poi 8,99 euro al mese)

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Tutte le offerte di Vodafone includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

I vantaggi di passare a Vodafone

Diventare cliente Vodafone arrivando da altri operatori o attivando una nuova SIM è decisamente vantaggioso. L’operatore britannico per queste categorie di utenti per molte sue offerte prevede una riduzione della spesa di attivazione, che in alcuni casi viene anche azzerata, o altri servizi inclusi.

Vodafone dispone poi di una delle reti più grandi in Italia. La sua Giga Network 5G garantisce prestazioni 4 volte superiori rispetto alla tecnologia precedente e l’obiettivo è arrivare a 10 Gigabit al secondo di velocità entro qualche anno.

Il tempo di reazione della Giga Network 5G è inferiore ai 10 ms ed è possibile collegare fino a 10 diversi dispositivi potendo godere del massimo delle performance di rete anche in condizioni di traffico elevato e in mobilità.

Non bisogna poi dimenticare che Vodafone è stato il primo operatore a lanciare in Italia un’offerta dedicata al 5G. Oggi si può navigare sfruttando il più recente standard di reti mobili nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli. A breve si arriverà ad una copertura diffusa in 100 Comuni.

Ogni aspetto della linea può essere gestito con la massima semplicità dell’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Da qui si può effettuare una ricarica, controllare il traffico residuo, visualizzare i contatori per minuti, SMS e Gigabyte e attivare eventuali opzioni.

Diventare cliente Vodafone significa anche poter partecipare al programma Vodafone Happy, che ogni venerdì premia gli utenti con un regalo esclusivo. Per avere ancora più vantaggi e promozioni si può sottoscrivere il programma a pagamento Happy Black (1,99 euro al mese).