Le migliori offerte internet casa senza telefono di Maggio 2020

Offerte Internet senza telefono : sono sempre più rare, ma si possono ancora trovare, soprattutto per chi non ha alternative e può navigare in Internet soltanto scegliendo tecnologie alternative come il wireless . Vediamo quali sono le tariffe più interessanti di questo mese, tenendo sempre conto che a volte anche un’offerta con le telefonate incluse può essere molto conveniente, a prescindere da quanto si utilizzi la vecchia “cornetta”.

Wireless o con classica linea di rame, ecco come non spendere per il telefono

Internet e telefono fisso, un binomio di ieri

Per milioni di italiani, il telefono fisso, fino a pochi anni fa presente in qualsiasi casa come accessorio indispensabile, è sempre più un oggetto del passato. Le offerte di telefonia mobile consentono infatti di chiamarsi con minuti illimitati da qualsiasi parte d’Italia, sia fuori che dentro casa, con la massima comodità (e senza gli svantaggi legati a un numero di telefono tradizionale, come le continue chiamate per le offerte promozionali). Per questo in molti potrebbero fare tranquillamente a meno del telefono fisso, a patto di disporre di una linea Internet ad alta velocità.

Oggi è difficile trovare una vera offerta Internet casa senza telefono, visto che le chiamate illimitate e gratuite verso fissi e mobili sono, di fatto, diventate lo standard per tutte le tariffe di telefonia fissa. Ma se ormai i provider che offrono tariffe Internet casa senza telefono sono rimasti in pochi, bisogna anche considerare che in molti casi può essere conveniente optare per una tariffa Internet e telefono anche se si cerca la sola ADSL o la fibra.

Per chi proprio non può o non vuole usare il telefono, però, esistono ancora alcune tipologie di contratto: nel primo caso si tratta di forniture che non utilizzano la rete telefonica standard ma altre modalità di comunicazione, nel secondo di offerte che permettono di risparmiare qualcosa proprio perché non impongono le chiamate incluse in versione “flat”. Vediamole qui di seguito.

1. Le offerte che non utilizzano la linea telefonica

Tra le tariffe più note che non si affidano alla classica linea in rame per la connessione dei propri clienti c’è sicuramente EoloEasy, che con Eolo Super (in fibra ottica) compone l’offerta dell’azienda.

EoloEasy di Eolo

EoloEasy raggiunge il cliente utilizzando la banda ultralarga via radio: le antenne di Eolo inviano il segnale radio che viene captato dall’antenna Eolo presso il cliente, molto simile a una normale parabola per la tv, installata da un tecnico specializzato. L’importante è che non ci siano ostacoli tra il ripetitore e l’antenna ricevente, e poi anche chi è senza telefono può navigare subito ad alta velocità.

Si tratta di una delle soluzioni più comuni per avere Internet veloce anche in zone che non sono coperte dai servizi tradizionali come l’ADSL o la fibra. Questa rete è interamente di proprietà di Eolo, il che garantisce alti standard e interventi in tempi molto brevi per risolvere eventuali guasti o rispondere a particolari esigenze del cliente, il tutto senza pagare il canone Telecom.

In promozione fino all’8 maggio Eolo Easy include:

Internet ultraveloce fino a 3 0 MB/s in download e 3 Mb/s in upl oad

oad Chiamate illimitate gratuite e senza scatto verso rete fissa e rete mobile nazionale

verso rete fissa e rete mobile nazionale EOLOrouter gratuito in promo, al posto di 3 euro al mese.

Se si desidera un router dalle prestazioni ancora migliori, si può scegliere EOLOrouterEVO, in collaborazione con AVM FRITZ!Box, a 2 euro al mese (invece di 5 euro al mese).

Il canone mensile di EoloEasy è di 26,90 euro (invece di 29,90 euro), più un contributo una tantum di 30 euro per l’installazione dell’antenna da parte di un tecnico certificato Eolo.

2. Le offerte senza telefonate incluse

Queste offerte senza telefonate incluse sono in apparenza del tutto simili a quelle standard che comprendono anche le chiamate, ma prevedono o una tariffazione al minuto oppure lo scatto alla risposta, a fronte di un prezzo inferiore per quanto riguarda il canone mensile.

Ultrainternet Fibra di Tiscali Casa

Ultrainternet Fibra è in promozione a 25,95 euro al mese fino al 5 maggio (ma questa offerta viene spesso rinnovata, quindi basta controllare quando torna attiva per godere dello sconto) ed è la tariffa di Tiscali per Internet superveloce con possibilità di chiamare pagando lo scatto. L’attivazione ha un costo di 96 euro, che vengono addebitati in fattura in 24 rate mensili pari a 4 euro al mese, già inclusi nel canone da 25,95 euro. L’offerta include:

Internet fino a 1 Giga su rete FTTH

su rete FTTH Modem Super Wi-Fi gratuito

gratuito Linea telefonica inclusa, con chiamate a pagamento : il loro costo è di 5 centesimi al minuto e 23 centesimi alla risposta sia per i numeri fissi che per i numeri mobili italiani. Anche per le numerazioni fisse internazionali lo scatto alla risposta è di 23 centesimi, ma la tariffazione al minuto cambia a seconda dell’area di riferimento.

: il loro costo è di 5 centesimi al minuto e 23 centesimi alla risposta sia per i numeri fissi che per i numeri mobili italiani. Anche per le numerazioni fisse internazionali lo scatto alla risposta è di 23 centesimi, ma la tariffazione al minuto cambia a seconda dell’area di riferimento. 2 mesi di Infinity inclusi nell’offerta, con serie tv, film e altri contenuti on demand.

Per chi volesse avere anche le telefonate, è possibile attivare l’opzione Full a 2 euro in più al mese: in questo modo, diventano illimitate e gratuite tutte le chiamate verso i fissi e i cellulari nazionali, e i mesi di Infinity inclusi sono 6.

FibeRevolution di Beactive

FibeRevolution è un’altra offerta che non include le telefonate, che non hanno infatti un costo al minuto ma richiedono il pagamento dello scatto alla risposta.

L’offerta di Beactive include:

Internet fino a 1 Giga su rete FTTH

su rete FTTH Chiamate verso fissi e mobili a 0 centesimi al minuto , ma con 7,3 centesimi di scatto alla risposta

, ma con 7,3 centesimi di scatto alla risposta Router WiFi in promozione a 0 euro per sempre, invece di essere a noleggio a 4,90 euro al mese come di norma

Il prezzo di FibeRevolution dipende dalla velocità disponibile e scelta dal cliente: fino a 30 MB il costo è di 19,90 euro al mese, fino a 100 MB di 22,90 euro al mese e fino a 1000 MB di 25,90 euro al mese.

3. Le offerte con telefonate incluse più convenienti

Infine ci sono le tariffe che, pur includendo le telefonate gratuite, a maggio 2020 hanno promozioni così convenienti da diventare più che interessanti anche per chi il telefono non lo usa.

Super Fibra Unlimited di Wind Tre

Solo online e fino al 6 maggio c’è la promozione per la connessione in fibra ottica ultraveloce Super Fibra Unlimited di Wind Tre, l’operatore nato dalla fusione di Wind e Tre e presente sul mercato con sue offerte da qualche mese. Per un canone in offerta a 25,98 euro al mese, Wind Tre offre:

Internet fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload (ma ci sono anche le versioni a 100/200 MB con tecnologia FTTC e l’ADSL da 20 e 7 MBit/s)

e 200 Megabit/s in upload (ma ci sono anche le versioni a 100/200 MB con tecnologia FTTC e l’ADSL da 20 e 7 MBit/s) Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali nonché i numeri fissi di USA, Canada, Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali nonché i numeri fissi di USA, Canada, Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Modem Wi-Fi di ultima generazione proposto in vendita abbinata a 5,99 euro/mese già incluso nel costo complessivo dell’offerta, durata 48 mesi, con servizio di assistenza gratuito per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti (in caso di recesso vengono però addebitate le rate restanti)

proposto in vendita abbinata a 5,99 euro/mese già incluso nel costo complessivo dell’offerta, durata 48 mesi, con servizio di assistenza gratuito per la riparazione e sostituzione in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti (in caso di recesso vengono però addebitate le rate restanti) Giga illimitati per gli smartphone di famiglia se l’intestatario del fisso ha una SIM Wind Tre con un piano Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart (con altre 2 SIM)

se l’intestatario del fisso ha una SIM Wind Tre con un piano Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart (con altre 2 SIM) Nessun costo di attivazione

Fastweb Casa di Fastweb

La tariffa di Fastweb per Internet casa è in offerta fino al 6 maggio a queste condizioni:

Internet ad alta velocità (fino a 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia; ci sono anche le versioni FTTN da 100/200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload, nonché l’ADSL da 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload)

(fino a 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload in oltre 100 città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia; ci sono anche le versioni FTTN da 100/200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload, nonché l’ADSL da 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload) Modem FASTGate e attivazione sempre inclusi

e attivazione sempre inclusi Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

senza scatto alla risposta Servizi WOW (WOW FI e l’opzionale WOW Space, il cloud gratis per un mese e poi a 9,95 euro l’anno)

(WOW FI e l’opzionale WOW Space, il cloud gratis per un mese e poi a 9,95 euro l’anno) 12 mesi di abbonamento a XBox Live Gold inclusi

Possibilità di aggiungere opzioni ( DAZN a 9,99 euro al mese con 3 mesi gratis, Opzione Internazionale per avere 1.000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali a 5 euro al mese, NOW TV Intrattenimento + Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese)

a 9,99 euro al mese con 3 mesi gratis, per avere 1.000 minuti di chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali a 5 euro al mese, Intrattenimento + Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese) Il tutto a un costo di 27,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese, tutto incluso.

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited è in offerta a maggio 2020 a 27,90 euro al mese invece di 38,90 euro al mese, e include:

Internet alla massima velocità senza limiti (fino a 1 Gigabit in download su FTTH)

(fino a 1 Gigabit in download su FTTH) SIM Dati da 15 giga al giorno per navigare subito, e dopo l’attivazione 30 Giga al mese, anche in hotspot

al giorno per navigare subito, e dopo l’attivazione 30 Giga al mese, anche in hotspot Servizi Vodafone Ready , compresa la Vodafone Station

, compresa la Vodafone Station Telefonate verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione gratuita

