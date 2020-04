TIM smartphone incluso: le offerte di Aprile 2020

Anche per il mese di aprile 2020 tornano le offerte smartphone incluso di TIM. I già clienti dell’operatore ma anche chi decide di passare a TIM potrà abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta ricaricabile sfruttando condizioni particolarmente vantaggiose e la comodità del pagamenti dilazionato. Ecco tutte le migliori offerte smartphone incluso di TIM di aprile 2020 e come fare per attivarle.

Le offerte con smartphone incluso di TIM permettono di abbinare alla propria offerta TIM anche un nuovo smartphone a rate con la tradizionale formula di pagamento che prevede un anticipo (in alcuni casi è disponibile l’anticipo zero) e il pagamento di 30 rate mensili (in alcuni casi la rata è pari a 0 Euro) con addebito su carta di credito (o per i modelli più economici su conto corrente). L’attivazione di un’offerta smartphone incluso prevede un contributo di 9,99 Euro.

I clienti che scelgono TIM per l’acquisto a rate dello smartphone possono scegliere tra diverse opzioni a partire dalle promozioni speciali disponibili per i clienti TIM Advance. Ci sono, in ogni caso, offerte con smartphone incluso per tutti i clienti SIM ricaricabile che hanno la possibilità di scegliere il modello desiderato tra un listino davvero molto ricco. Per chi vuole cambiare top di gamma ogni anno c’è, invece, l’opzione TIM Next.

Prima di entrare nei dettagli delle offerte TIM con smartphone incluso, ricordiamo che per tutti i clienti TIM c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati sulla propria SIM senza costi aggiuntivi. Quest’opportunità è disponibile grazie alla promozione TIM Unica, l’offerta convergente ad attivazione gratuita che permette di ottenere Giga illimitati sulla propria offerta mobile se si ha un abbonamento di rete fissa con TIM.

Se non siete clienti TIM per la linea fissa, sino al prossimo 3 aprile avrete la possibilità di attivare TIM SUPER FIBRA Limited Edition. L’offerta in questione mette a disposizione una linea telefonica fissa, una connessione illimitata sino a 1000 Mega, l’accesso a TIM Vision e 3 mesi gratis di Disney+ (successivamente il servizio costerà appena 3 Euro al mese) al costo di 24,90 Euro al mese con attivazione inclusa ma senza modem Wi-Fi (sarà necessario acquistarne uno separatamente). L’offerta è attivabile, sino al 3 aprile, direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva TIM SUPER FIBRA Limited Edition

In alternativa, è possibile attivare TIM SUPER FIBRA che ha un costo di 29,90 Euro al mese ed include anche il modem Wi-Fi e le chiamate gratis dal telefono di casa. L’offerta in questione è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto per verificare la copertura.

Verifica la copertura ed attiva TIM SUPER FIBRA

Dopo aver attivato l’offerta di rete fissa, sarà possibile attivare anche la promozione TIM Unica ottenendo Giga illimitati sulla propria SIM per smartphone.

TIM Advance

Tra le principali offerte smartphone incluso di TIM per il mese di aprile 2020 troviamo le soluzioni collegate alla gamma di offerte TIM Advance. I clienti che hanno già attivato una di queste offerte oppure che sceglieranno di attivarle nel corso delle prossime settimane potranno accedere ad una serie di condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto di uno smartphone ed avranno la possibilità di abbinare alla propria offerta anche uno smartphone 5G.

Per prima cosa, vediamo quali sono le offerte TIM Advance attivabili (sia dai già clienti, con il cambio offerta, che dai nuovi clienti, con o senza portabilità del numero di cellulare). Ecco le offerte:

TIM Advance 4.5G : l’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 40 GB al mese in 4.5G; il costo periodo dell’offerta è di 19,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito

: l’offerta in questione include minuti ed SMS illimitati verso tutti e 40 GB al mese in 4.5G; il costo periodo dell’offerta è di 19,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito TIM Advance 5G: l’offerta mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB in 4.5G e in 5G al mese; incluso nel prezzo ci sono anche le opzioni LoSai e ChiamaOra; il costo periodico dell’offerta è di 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito

l’offerta mette a disposizione degli utenti minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 GB in 4.5G e in 5G al mese; incluso nel prezzo ci sono anche le opzioni LoSai e ChiamaOra; il costo periodico dell’offerta è di 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito TIM Advance 5G UNLIMITED: quest’offerta è stata lanciata pochi giorni fa dall’operatore ed include minuti, SMS e Giga illimitati (in 4.5G e 5G), le opzioni LoSai e ChiamaOra, 250 minuti al mese dall’Italia all’estero e 3 GB in roaming extra UE; il costo periodo dell’offerta è di 39,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito

Ricordiamo che la rete 5G di TIM, disponibile dalla scorsa estate in Italia per i clienti dell’operatore, presenta ancora una copertura limitata. Al momento, la rete è attiva solo in alcune città italiane ma la copertura è in costante crescita e l’operatore punta a raggiungere un numero molto elevato di clienti nel corso dei prossimi mesi.

La gamma TIM Advance consente di accedere ad offerte telefono incluso davvero molto vantaggiose, con considerevoli margini di risparmio per l’acquisto di uno smartphone. Per chi sceglie TIM Advance 4.5G o TIM Advance 5G, c‘è la possibilità di abbinare uno smartphone alla propria tariffa a partire da 10 Euro al mese e con anticipo di 199 Euro. Ecco gli smartphone disponibili:

iPhone 11 64 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Huawei P30: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Huawei P30 Pro: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S20: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S20 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S20+ 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Xiaomi Mi Mix 3 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Scegliendo TIM Advance 5G UNLIMITED, invece, è possibile accedere a condizioni ancora più vantaggiose con diversi smartphone disponibili a partire da 0 Euro al mese e con anticipo di 199 Euro. Ecco alcuni modelli disponibili:

iPhone 11 128 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Huawei P30 Pro: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

OPPO Reno 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy Note 10+: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S10 128 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S10 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Samsung Galaxy S20 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Samsung Galaxy S20+ 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 15 Euro

Xiaomi Mi Mix 3 5G: anticipo di 199 Euro e 30 rate mensili da 10 Euro

Da notare che il pagamento delle rate mensili avviene con addebito diretto su carta di credito. Non sono accettate altre tipologie di carte come le prepagate e le ricaricabili.

Offerte smartphone incluso di TIM per clienti con SIM ricaricabile con offerta dati attiva

Per acquistare uno smartphone TIM a rate non è necessario aver attivato una delle offerte TIM Advance. L’operatore, infatti, propone diverse soluzioni anche per i clienti che hanno una SIM ricaricabile con un’offerta dati attiva. La struttura di queste offerte è la stessa di quella vista in precedenza. Il cliente può scegliere il modello di smartphone da acquistare, in base ai modelli disponibili, alle proprie esigenze ed ai costi, e dovrà versare un anticipo e 30 rate mensili (gli importi dipendono dal modello scelto).

A differenza di quanto visto con le offerte TIM Advance, in questo caso il listino di smartphone da abbinare alla propria tariffa ricaricabile è molto più ricco ed include anche modelli di fascia media e di fascia bassa oltre, naturalmente, ai top di gamma. I clienti TIM possono scegliere tra decine di smartphone di tutte le principali marche presenti sul mercato italiano in base alle proprie esigenze ed a quanto si desidera spendere.

I marchi inclusi nel listino TIM ad aprile 2020 sono:

Samsung; la casa coreana è presente con la gamma S20 e con gli ex top di gamma S10 e Note 10; sono inoltre disponibili anche gli smartphone di fascia media della linea Galaxy A come i recentissimi Galaxy A51 e A71; da notare anche la presenza in listino del Galaxy Z Flip, il nuovo smartphone con design a conchiglia e display pieghevole

la casa coreana è presente con la gamma S20 e con gli ex top di gamma S10 e Note 10; sono inoltre disponibili anche gli smartphone di fascia media della linea Galaxy A come i recentissimi Galaxy A51 e A71; da notare anche la presenza in listino del Galaxy Z Flip, il nuovo smartphone con design a conchiglia e display pieghevole Apple; la casa di Cupertino è presente nel listino TIM con i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max e con i meno recenti, ma sempre validissimi, XS, XS Max e XR

la casa di Cupertino è presente nel listino TIM con i nuovi iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max e con i meno recenti, ma sempre validissimi, XS, XS Max e XR Huawei; tra gli smartphone disponibili ci sono gli ex top di gamma della famiglia P30, il nuovo P40 Lite appena arrivato sul mercato e diversi altri mid-range

tra gli smartphone disponibili ci sono gli ex top di gamma della famiglia P30, il nuovo P40 Lite appena arrivato sul mercato e diversi altri mid-range Honor; il marchio cinese è presente nel listino di TIM con l’entry level 8A

il marchio cinese è presente nel listino di TIM con l’entry level 8A Motorola; tra gli smartphone del brand americano troviamo la riedizione dello storico Motorola Razr, caratterizzato da un display pieghevole, e il mid-range G8 Plus

tra gli smartphone del brand americano troviamo la riedizione dello storico Motorola Razr, caratterizzato da un display pieghevole, e il mid-range G8 Plus Xiaomi; tra gli smartphone di Xiaomi troviamo l’ottimo Xiaomi Mi Note 10, riconosciuto dalla critica come uno dei migliori se non il migliore mid-range per quanto riguarda il comparto fotografico, e il best seller di fascia bassa Redmi Note 8T

Segnaliamo che, in via promozionale, per il mese di aprile 2020 sono disponibili alcuni smartphone con anticipo zero per tutti i clienti TIM con SIM ricaricabile con offerta dati attiva.

Ecco alcuni modelli in offerta:

iPhone 7: anticipo zero e 30 rate mensili da 12 Euro

iPhone 8: anticipo zero e 30 rate mensili da 15 Euro

iPhone XS: anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro

Samsung Galaxy Note 10 Lite: anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro

Samsung Galaxy A51: anticipo zero e 30 rate mensili da 12 Euro

Samsung Galaxy S10 128 GB: anticipo zero e 30 rate mensili da 23 Euro

Samsung Galaxy S10+ 128 GB: anticipo zero e 30 rate mensili da 25 Euro

Motorola Razr: anticipo zero e 30 rate mensili da 49 Euro

Xiaomi Redmi Note 8T: anticipo zero e 30 rate mensili da 5 Euro

Xiaomi Mi Note 10: anticipo zero e 30 rate mensili da 15 Euro

Da notare che per abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta mobile di TIM è necessario affrontare un contributo di attivazione pari a 9,99 Euro anche nel caso in cui si sceglie un’offerta con anticipo zero.

TIM Next

Per chi non può rinunciare ad avere un top di gamma nuovo ogni anno e, quindi, non vuole acquistare uno smartphone a rate e tenerlo per 30 mesi, c’è la possibilità di attivare TIM Next, l’offerta che consente di cambiare smartphone (scegliendo tra modelli di fascia alta) ogni 12 mesi. I clienti, infatti, ogni anno hanno la possibilità di scegliere se tenere, cambiare o restituire lo smartphone acquistato.

Per il mese di aprile 2020, le offerte TIM Next prevedono la possibilità di acquistare smartphone top di gamma dei seguenti marchi:

Apple: si parte da 25 Euro al mese per iPhone 11 64 GB con anticipo di 99 Euro ma ci sono disponibili anche gli altri smartphone della famiglia iPhone 11

si parte da 25 Euro al mese per iPhone 11 64 GB con anticipo di 99 Euro ma ci sono disponibili anche gli altri smartphone della famiglia iPhone 11 Samsung: si parte da 25 Euro al mese per Samsung Galaxy S20 con anticipo di 99 Euro ma ci sono anche le altre varianti della gamma S20

si parte da 25 Euro al mese per Samsung Galaxy S20 con anticipo di 99 Euro ma ci sono anche le altre varianti della gamma S20 Huawei: si parte da 10 Euro al mese per Huawei P30 con anticipo di 99 Euro; in listino c’è anche il P30 Pro da 15 Euro al mese

L’attivazione delle offerte TIM Next comporta anche l’attivazione della copertura assicurativa contro danni accidentali, che ha un costo di 6,9 Euro al mese oppure 9,9 Euro al mese se è incluso anche il furto.