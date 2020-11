TIM iPhone Pro MAX TIM: le offerte per avere il cellulare a rate

Acquistare i modelli più recenti di iPhone, ma non solo, è sempre più costoso e gli smartphone evolvono ad una velocità tale che per gli utenti è difficile stare al passo. Gli operatori hanno ideato delle soluzioni che permettono ai propri clienti di acquistare i cellulari a rate, ecco con quali promozioni TIM è possibile avere l'iPhone Pro Max

Gli iPhone Pro Max sono degli smartphone di fascia alta, questo significa che hanno le migliori prestazioni di serie e hanno anche dei costi piuttosto elevati. L’ultimo modello lanciato dalla Apple, l’iPhone 12 Pro Max è disponibile solo dal 13 Novembre negli store italiani e i clienti hanno potuto preordinarlo online a partire dal 6 Novembre.

Questo nuovo dispositivo iOS promette prestazioni e specifiche tecniche all’avanguardia in uno spessore di 7,4 mm. Gli iPhone 12 sono i primi dispositivi Apple che permetteranno di navigare su rete 5G, quindi supporteranno una velocità di scambio dati notevole. Il dispositivo è dotato di processore A14 Bionic, già testato dai nuovi iPad Air della compagnia.

A livello di display si parla di uno schermo da 6,7 pollici e di una risoluzione da 2778×1284 pixel. La fotocamera avrà tre sensori, con uno zoom ottico e grandangolare, e sfrutterà tecnologia LIDAR che garantisce un auto focus senza precedenti e fino a 6 volte più veloce dei precedenti, con una qualità superiore anche per gli scatti notturni.

Il costo di questo nuovo smartphone è di 1.289 euro, la scatola contiene solo l’iPhone e il cavo di ricarica. Tutti gli accessori (compreso l’alimentatore per il cavo) sono da acquistare a parte. Solo l’alimentatore MagSafe per la ricarica wireless costa altri 45 euro, le Air Pods di nuova generazione hanno un prezzo da listino di 279 euro.

Come acquistare l’iPhone Pro Max a rate

La spessa complessiva insomma è piuttosto importante, sopratutto di questi tempi. Gli utenti che non vogliono rinunciare a questo cellulare, nonostante il prezzo, possono acquistarlo a rate. Le offerte smartphone incluso sono delle promozioni che abbinano al canone solito di una tariffa mobile una maggiorazione mensile e permettono l’acquisto a rate dei prodotti.

Per scoprire quali sono i modelli di cellulare e a quali condizioni è possibile comprare a rate l’iPhone 12 Pro Max abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento infatti permette di confrontare le offerte dei diversi gestori ed è disponibile anche una ricerca mirata per operatore e modello di smartphone. Inserendo quindi la tipologia di cellulare preferito e il proprio operatore, in pochi secondi ecco l’elenco delle promozioni telefono incluso con il dettaglio del costo mensile comprensivo della quota per lo smartphone.

In questa guida ci occupiamo in particolare delle offerte di TIM per avere un iPhone Pro Max, nel catalogo di questo operatore sono presenti promozioni mobile sia per l’acquisto dell’iPhone 11 Pro Max che per il 12. Il modello 12 è al momento disponibile solo con l’acquisto in un’unica soluzione a 1.299,90 euro, sia nella versione con 128 Giga che in quella da 256 Giga.

C’è una promozione di acquisto a rate ma è abbinata al piano internet casa in fibra di TIM. L’offerta Super Fibra permette di pagare il proprio iPhone 12 Pro in 30 rate da 40 euro. Per chi non conosce la promozione base per avere la fibra di TIM ecco i punti chiave del pacchetto:

canone da 29,90 euro al mese

fibra fino a 1 Gigabit/s

modem TIM HUB con Wi-Fi 6

attivazione di TIMVision inclusa

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali (offerta per 2 anni e rinnovabile senza costi per altri 2 anni, solo per clienti che acquistano il piano online)

Per maggiori dettagli si può consultare la sezione dedicata alle promozioni internet casa sul sito SOStariffe.it.

Le offerte smartphone incluso di TIM

TIM ha però delle offerte telefono incluso che vi consentiranno di acquistare l’iPhone 11 Pro Max, un dispositivo di ottima qualità e che costa comunque intorno ai mille euro. Le condizioni per poter acquistare questo cellulare con il gestore sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB – zero anticipo e 30 rate da 38 euro al mese

iPhone 11 Pro Max 256 GB – anticipo da 299 euro e 30 rate da 39 euro

I piani di TIM che permettono ai clienti di acquistare questi cellulari alle condizioni descritte sono:

Wonder Two

Wonder One

Wonder

Advance 5G

Advance 5G Unlimited

1. Wonder Two

La promozione è un’offerta win back riservata ai clienti che chiedano la portabilità di un numero Fastweb Mobile, Tiscali o Coop Voce. Per attivare questo piano sono richiesti 25 euro, di cui 5 euro di contributo per la pratica e 20 euro saranno accreditati sulla sim.

Il canone mensile di 7,99 euro include:

chiamate gratuite verso i numeri fissi e mobili nazionali

50 GB per navigare in 4G

5 GB da usare in UE

Giga illimitati per chat e app di messaggistica

Questa offerta è compatibile con la promozione TIM UNICA che porta offre agli utenti con un promozione TIM Casa Giga illimitati per navigare da 6 smartphone della famiglia.

2. Wonder One

I clienti che chiedano di passare a TIM con un numero Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Spusu, 1 Mobile o da uno dei principali MVNO attivi in Italia potranno accedere all’offerta Wonder One. Questa promozione ha un canone di 7,99 euro al mese e propone agli utenti il seguente pacchetto di servizi:

traffico voce verso i numeri nazionali gratuito e illimitato

70 GB da usare per navigare in Italia in 4G

5 GB in UE

Giga illimitati per chattare

per chi ha la fibra di TIM a casa, Giga illimitati su 6 numeri

I costi di attivazione anche per questa promozione sono di 25 euro, sempre con lo stesso criterio descritto per la precedente versione del piano.

3. Wonder

Chi proviene da Lyca Mobile o da Ho. Mobile potrà avere 50 Giga e chiamate illimitate a 9,99 euro con TIM Wonder. Il bundle dati per navigare in EU è di 5 Giga al mese. Con tutte le offerte Wonder i clienti potranno contare su una velocità di navigazione di 150 Megabit/s in download e 75 Megabit/s in upload.

La sim viene inviata gratuitamente a casa. Al momento dell’acquisto di questa soluzione si pagheranno 25 euro di cui 5 euro per l’attivazione della tariffa e 20 come ricarica del credito.

4. Advance 5G

Questa categoria di promozioni mobile è molto più costosa della precedente ed è dedicata a coloro che sono interessati a navigare sulla rete 5G di TIM. Questa nuova linea di TIM permette di collegarsi e scaricare dati a 2 Gigabit/s (velocità massima teorica). Il servizio 5G è ancora disponibile in delle aree molto limitate in Italia e per poter utilizzare la potenza di questa rete è necessario anche avere un dispositivo mobile adeguato a questa tecnologia.

Il piano Advance 5G ha un costo mensile di 29, 99 euro e include:

minuti e sms gratuiti verso i numeri italiani

roaming incluso in UE

50 GB in 5G in Italia

20 GB da usare in UE

Per attivare questa offerta è richiesto un contributo di 9 euro, si può decidere di pagare con addebito su credito residuo o di attivare il servizio di domiciliazione sul conto o di ricarica automatica da carta di credito o debito.

Per chi ha attiva la Fibra di TIM è possibile avere Giga illimitati sul proprio numero e su altre 5 sim TIM di casa. Nel pacchetto UNICA vengono offerti anche 6 mesi di Disney + gratuiti.

5. Adavance 5G Unlimited

TIM è tra gli operatori che hanno studiato un piano all inclusive con Giga illimitati da offrire ai propri clienti, si tratta di un’offerta che garantisce di poter parlare, navigare e inviare sms senza alcun vincolo di minuti o Giga per l’intero mese. Il costo si aggira intorno ai 40 euro al mese e l’offerta è compatibile con la navigazione in 5G.

L’attivazione di Advance 5G Unlimited è gratuita. Ogni mese i clienti avranno a disposizione:

Giga illimitati per navigare fino a 2 Gigabit/s in Italia

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

roaming UE e extra UE incluso

TIMGames gratis per 3 mesi (al termine si disattiverà automaticamente)

250 minuti, 250 SMS e 3GB in roaming in Svizzera, Monaco, Usa, Canada

250 minuti per chiamare dall’Italia verso UE, Usa e Canada (suddivisi in 125 minuti per chiamare e 125 minuti per ricevere)

TIM UNICA per i clienti TIM Casa

TIM Base e Chat

Ogni offerta di TIM descritta è associata ad un piano tariffario base che stabilisce qual è il costo delle chiamate, degli sms e della navigazione online se per qualunque motivo la promozione attivata non dovesse rinnovarsi. Questo piano può essere attivato sulle sim ricaricabili di TIM e ha un costo mensile di 2 euro, la spesa viene azzerata se si sottoscrive una delle seguenti offerte del gestore:

Senza Limiti

Young

Junior

International

60+

Advance

TIM UNICA

TIM Connect Mobile

SMART Mobile

I costi dei servizi applicati con questa tariffa sono:

0,19 euro al minuto e 0,20 euro di scatto alla risposta

0,29 euro per ogni sms

opzione Giga senza limiti per chattare con le app di messaggistica