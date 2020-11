Spusu Mini: costi e composizione dell'offerta a consumo di Spusu

Spusu è un operatore di telefonia mobile low cost che si è affacciato da poco al mercato italiano e si distingue per offerte molto economiche ma con inclusi tutti i servizi più richiesti dagli utenti. L’11 novembre, a 5 mesi dal suo debutto nel nostro Paese, il gestore italo-austriaco ha lanciato la sua prima tariffa a consumo chiamata Spusu Mini. Oggi in molti preferiscono sottoscrivere un piano ricaricabile, che permette di accedere ad un bundle fisso di minuti, SMS e Gigabyte allo stesso prezzo mensile, ma ci sono ancora utenti che vogliono avere un maggiore controllo sulle proprie spese. Le tariffe a consumo infatti permettono di pagare solamente per i servizi di cui effettivamente si usufruisce.

Spusu Mini: costi e composizione dell’offerta a consumo

Le offerte di Spusu possono essere sottoscritte da tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza. Altri MVNO (MObile Virtual Network Operator) riservano invede le loro promozioni più economiche ai clienti che effettuano la portabilità da specifici provider. Solitamente si tratta di altri operatori low cost. Spusu inoltre non prevede né vincoli di durata né rimodulazioni. I suoi clienti possono lasciarlo in ogni momento senza dover affrontare penali o costi di disattivazione e le offerte rimangono identiche per sempre. Coloro che non sono soddisfatti del piano sottoscritto possono passare ad un’altra offerta gratuitamente una volta al mese. Il gestore virtuale utilizza la rete WindTre per erogare i suoi servizi voce e Internet e permette di navigare in 4G fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La velocità garantita da Spusu è 10 volte superiore a quella offerta dai suoi diretti concorrenti come Very Mobile, ho. Mobile e Kena Mobile.

Uno dei tratti distintivi e punto di forza di Spusu è il suo servizio Riserva dati, che permette di aumentare la quantità di traffico dati incluso nella tariffa per coloro che sono molto oculati quando si tratta di telefonare, inviare SMS o navigare su Internet in mobilità. Tutti i minuti, SMS e Gigabyte che non vengono consumati nell’arco del mese si trasformano in Megabyte aggiunitivi da consumare il mese successivo. Per ogni minuto, SMS e Gigabyte non utilizzato si ottiene 1 MB.

Fino al 30/11/20 è attiva una promozione che rende le offerte di Spusu ancora più interessanti. Per le sottoscrizioni avvenute entro tale data l’operatore offre la riserva dati già piena. Nel caso di Spusu Mini il servizio non è attivo in quanto si tratta di un piano a consumo.

Spusu Mini

Chiamate a 4 cent al minuto

SMS a 4 cent ciascuno

1 GB a 4 euro

20 euro di ricarica inclusi

Segreteria telefonica

2 GB in regalo dopo la prima ricarica

E’ previsto un importo per la consegna della SIM tramite corriere di 9,90 euro. E’ necessario essere presenti personalmente alla consegna e fornire all’addetto la copia di un documento d’identità (fronte e retro). Il pagamento per l’acquisto online della tariffa è disponibile con carta di credito Visa o Mastercard. I costi per chiamate, SMS e navigazione Internet sono identici anche per il roaming all’interno dell’Unione Europea (escluse Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Inviando un SMS dall’Italia in un altro Paese dell’Ue il costo è di 7,32 cent ciascuno. Gli SMS inviati al di fuori dell’Ue costano invece 20 cent.

Attiva Spusu Mini »

Spusu come Iliad ha scelto di non includere nei suoi piani un’app per dispositivi mobili. Gli utenti possono gestire la linea e verificare tutti i dettagli ad essa relativi accedendo al proprio account My Spusu dal sito dell’operatore, ottimizzato per l’utilizzo su smartphone e tablet. Dopo aver inserito nome utente e password è possibile verificare il credito residuo, monitorconsumo di minuti, SMS e Gigabyte, gestire la SIM, impostare e personalizzare la segreteria telefonica e altri servizi e modificare il metodo di pagamento.

Molti operatori si avvalgono di call center stranieri per l’assistenza al cliente. Spusu invece ha scelto solo personale italiano per fornire supporto in merito a qualsiasi problematica relativa alla linea dal lato tecnico e commerciale. Il numero gratuito del servizio clienti è 378 010 1000. In alternativa è possibile contattare un operatore via chat WhatsApp al numero 378 010 2000 o scrivendo una email a ciao@spusu.it. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e sabato dalle 08:00 alle 18:00. Per casi urgenti, come ad esempio una SIM bloccata, è possibile contattare il servizio clienti al 378 010 1000 anche fuori orario.

Spusu: le altre offerte dell’operatore low cost

L’11 novembre insieme a Spusu Mini sono arrivate anche altre tariffe, anche se in questo caso però si tratta di proposte ricaricabile. Spusu 1, Spusu 2 e Spusu 50 offrono un bundle di minuti, SMS e Gigabyte in ordine crescente di quantità in modo da soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Vi ricordiamo che attivandole entro il 31/11/20 la riserva dati verrà fornita già piena. Per tutte le tariffe è possibile attivarle online pagando con addebito su conto corrente SEPA o carta di credito.

1. Spusu 1

100 minuti per chiamare

100 SMS

1 GB per navigare in Internet in 4G

2 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta ha un costo di 3,99 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

Attiva Spusu 1 »

2. Spusu 2

100 minuti per chiamare

100 SMS

2 GB per navigare in Internet in 4G

4 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

Attiva Spusu 2 »

3. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta ha un costo di 5,98 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

Attiva Spusu 50 »

Infine, Spusu permette di sottoscrivere altre tariffe ricaricabile, che non sono però pubblicizzate sul sito del provider:

4. S-ole

500 minuti per chiamare

100 SMS

10 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 7,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

5. M-are

1.000 minuti per chiamare

200 SMS

15 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 9,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.

6. L-una

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 7,90 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum. Chi ha già attivato questa tariffa può passare gratuitamente a Spusu 1, Spusu 2 o Spusu 50 contattando il servizio clienti.

7. Per te

2.000 minuti per chiamare

1.500 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G

Riserva dati

L’offerta ha un costo di 6,95 euro al mese. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum.