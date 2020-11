Bonus PC: nuovi chiarimenti sui dispositivi compatibili, vale anche per i desktop

Dallo scorso 9 novembre 2020 è possibile richiedere il voucher da 500 Euro relativo alla Fase 1 del Bonus PC e Internet, l'agevolazione voluta dal Governo per semplificare l'accesso alla banda ultra larga per le famiglie meno abbienti (uno dei requisiti per l'accesso è un ISEE inferiore a 20.000 Euro). In queste ore, Infratel Italia, società pubblica che si occupa della gestione del bonus, ha rilasciato nuovi chiarimenti sulle specifiche di PC e tablet acquistabili con il voucher.