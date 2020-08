TIM Fibra: nuova offerta senza modem a prezzo scontato

C’è tempo sino al 27 agosto per attivare TIM Super Limited Edition. L’offerta in questione presenta un costo ribassato rispetto alla versione completa, TIM Super Fibra. La nuova tariffa, infatti, include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo (19 cent/minuto e 19 cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali) oltre ad una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega.

Il canone mensile dell’offerta è di 24,90 Euro al mese con un contributo di attivazione di 10 Euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone. L’offerta non presenta il modem. L’utente dovrà, quindi, acquistare separatamente un modem Wi-Fi che andrà poi configurato in autonomia per poter sfruttare la connessione Internet di casa.

A completare i vantaggi dell’offerta troviamo i bonus disponibili per tutte le offerte TIM Super:

offerta Mondo Disney+ : accesso gratuito per 6 mesi a Disney+ (poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento)

: accesso gratuito per 6 mesi a Disney+ (poi 3 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento) Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM di rete mobile con l’opzione TIM Unica

TIM Super Fibra: l’offerta Internet casa più completa dell’operatore

TIM Super Limited Edition presenta una serie di vantaggi interessanti ma l’assenza del modem (con la necessità di acquistare un nuovo dispositivo e configurare la rete in autonomia) e dell’opzione per le chiamate gratis può rendere poco conveniente questa soluzione. TIM propone per tutti gli utenti anche TIM Super Fibra, l’offerta più completa del suo listino.

Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite FTTC, sino a 200 Mega, o ADSL, sino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite FTTC, sino a 200 Mega, o ADSL, sino a 20 Mega Giga illimitati per la propria SIM TIM senza costi aggiuntivi con TIM Unica; è possibile abbinare ad una linea fissa sino a 6 SIM TIM

per la propria SIM TIM senza costi aggiuntivi con è possibile abbinare ad una linea fissa sino a 6 SIM TIM Mondo Disney+: 6 mesi di Disney+ gratis (poi 3 Euro al mese)

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi TIM Hub+ (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile, senza alcun costo extra per il cliente. L’offerta può essere attivata direttamente online, cliccando sul box riportato qui di sotto e seguendo una veloce procedura di sottoscrizione. La promozione termina il prossimo 28 di agosto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

