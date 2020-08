Google lancia l’università online: ecco come funzionerà

Le lauree tradizionali e le università così per come le conosciamo stanno per andare incontro ad un importante cambiamento. Il lancio da parte di Google di una nuova tipologia di corsi di studio potrebbe portare anche il mondo accademico ordinario a riconsiderare alcuni elementi dei percorsi di formazione universitari.

Il colosso di Mountain View ha in programma il lancio dei Google Career Certificates, dei corsi per formare i professionisti del mondo dell’informatica e delle innovazioni tecnologiche del futuro.

Google ha spiegato che questi nuovi percorsi avranno una durata di 6 mesi, ma ci sono anche corsi più brevi e avranno un costo di circa 300 euro, secondo le prime voci. La formazione avverrà tutta online e le intenzioni del big americano sono di rendere questi certificati equiparabili alle lauree magistrali.

I corsi brevi quindi dovrebbero consentire la formazione completa di project manager, ux designer e di una serie di altre figure del settore tecnologico. Per dimostrare quanto le proprie intenzioni siano serie Google ha già annunciato che nelle future ricerche di personale i propri uffici delle risorse umane valuteranno i Certificates al pari delle lauree conseguite nelle migliori università americane.

Career Certificates, gli obiettivi di Google

Il Covid ha probabilmente contribuito a velocizzare un processo di didattica a distanza che l’azienda stava giù valutando da tempo. Una formazione rapida e così specializzata mira a velocizzare l’ingresso dei più giovani nel mondo del lavoro. Una delle conseguenze più drammatiche della pandemia è stato l’innalzamento della disoccupazione giovanile oltre la soglia del 30% in molti paesi.

Questa nuova frontiera dell’istruzione superiore inoltre porterà una democratizzazione della formazione universitaria. I costi di queste lauree online di 6 mesi saranno molto contenuti, come accennato non dovrebbero superare le poche centinaia di euro. Questo metterà nelle condizioni di poter conseguire un titolo equiparabile ad una laurea anche studenti indigenti.

I tradizionali corsi universitari che avrebbero potuto portare i giovani negli USA a competere per un posto come Project manager di Google hanno dei costi che si aggirano intorno a diverse migliaia di euro l’anno. Se si considera poi quali siano gli importi richiesti per completare un percorso di studi presso le più prestigiose università private del Paese, appare evidente la portata di questa novità.

Ma l’opportunità offerta dai Google Certificates si estende anche al nostro Paese. La didattica online permetterà a qualunque studente in ogni angolo del Pianeta l’accesso alle lezioni tenute dai migliori professionisti del settore. Le prospettive non si limitano dunque ad un cambiamento interno solo agli USA.

Corsi di laurea di 6 mesi e stage incluso

E non sarà solo Google ad accettare i certificati dei corsi brevi come lauree, anche altri colossi come Hulu, Walmart o Intel, solo per citarne alcuni, potrebbero fare altrettanto. Non bisogna inoltre dimenticare che la società di Mountain View possiede centinaia e centinaia di aziende satellite.

Per incentivare gli studenti a sperimentare questa nuova formazione inoltre Google si è impegnato a trovare stage e percorsi di tirocinio per gli iscritti. Gli studenti dell’università online saranno quindi seguiti anche nei primi mesi post laurea e nella prima ricerca di impiego.

Questa nuova frontiera della formazione a distanza abbatte le barriere poste dai corsi di laurea tradizionali. Non saranno necessari dispendiosi trasferimenti in altre città, con relativo pagamento di vitto e alloggio, i materiali per la formazione saranno digitali e il costo della retta sarà ridotto.

Come seguire i corsi di Google

Il reale problema per uno studente italiano che voglia iscriversi ai Google Career Certificates sarà avere una connessione internet casa efficiente e stabile. L’ideale per poter gestire la mole di dati e di materiali necessari per questo programma di studio sarebbe attivare un’offerta in fibra.

Questa tecnologia con collegamento a casa consente di navigare ad una velocità massima di 1 Gigabit/s in download e fino a 500 Mbit/s in upload. Il limite di questa soluzione riguarda la disponibilità del servizio sul territorio, le connessioni FTTH non coprono ancora tutto il Paese. Gli operatori consigliano infatti di verificare la copertura delle connessioni in fibra nella propria città prima di attivare le promozioni.

Per conoscere le migliori offerte in fibra nella vostra zona potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento opererà un confronto dei costi e dei servizi proposti dalle offerte disponibili e vi fornirà una classifica delle promozioni del momento.

I risultati che emergeranno dalle ricerche vi indicheranno solo le tariffe e i servizi disponibili nel Comune in cui abitate, se inserirete i vostri dati prima di iniziare la comparazione. Saprete dunque immediatamente quali tipologie di connessione sono attivabili nella vostra zona.

