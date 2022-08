TIM DAZN: novità e offerte di Agosto 2022

TIM DAZN : scopri i diversi pacchetti per avere tutta la Serie A e altri sport insieme a tanti contenuti di intrattenimento come film e serie TV

TIM e DAZN hanno raggiunto un accordo che modifica nuovamente il panorama dei diritti TV per la Serie A. Per gli utenti amanti dello sport si traduce in una maggiore libertà di scelta anche se non tutte le novità verranno accettate con lo stesso entusiasmo. Ad esempio, si chiude definitivamente l’era del multi-account. Da oggi infatti per condividere l’abbonamento con un amico o un parente si dovrà attivare un profilo ad hoc. Il nuovo accordo TIM DAZN non apporta alcuna particolare novità alle offerte con intrattenimento incluso dell’operatore ma dà maggiore libertà di movimento all’app di streaming.

TIM DAZN: le novità dopo l’accordo raggiunto

Il nuovo accordo TIM DAZN sostanzialmente mette fine all’esclusività per la trasmissione delle partite di Serie A. Fino ad oggi l’app di streaming era infatti fruibile solo attraverso il TV Box TIMVISION. Dall’8 agosto invece si potranno accedere ai contenuti dell’app anche da altri decoder come quello di Sky.

“Nell’ambito del rapporto strategico in essere — si legge nel comunicato ufficiale in merito all’accordo — DAZN e TIM hanno ridisegnato l’accordo di distribuzione per la trasmissione dei contenuti sportivi e delle partite della Serie A con l’obiettivo di rendere il massimo campionato italiano, e lo sport, ancora più accessibili. I tifosi potranno continuare a seguire le partite su TIMVISION ma la nuova strategia di mercato apre le porte agli altri player, portando ulteriori benefici per i consumatori che avranno la possibilità di fruire dei contenuti su diverse piattaforme e dispositivi connessi”.

Per gli utenti di TIM non cambierà nulla ancora per un po’ mentre ci sono sostanziali differenze per chi si abbona a DANZ. L’app infatti ha predisposto due diversi profili:

DAZN Plus : fino a 6 dispositivi con visione in contemporanea su 2 di essi, anche se si trovano in luoghi diversi. Il prezzo è di 39,99 euro al mese

: fino a 6 dispositivi con visione in contemporanea su 2 di essi, anche se si trovano in luoghi diversi. Il prezzo è di 39,99 euro al mese DAZN Standard: fino a 2 dispositivi con visione in contemporanea su tutti i dispositivi ma solo se connessi alla stessa rete Wi-Fi all’interno dell’abitazione. Il prezzo è di 29,99 euro al mese

L’app DAZN diventa poi accessibile anche tramite il decoder Sky Q, con offerta Internet o via satellite, direttamente dalla sezione App o utilizzando il comando vocale “Apri DAZN”. Al costo di 5 euro al mese è possibile aggiungere il canale dedicato Zona DAZN sul 214 della pay TV.

“Oggi l’approccio ai contenuti deve essere sempre più una logica di vendita e non di produzione o di esclusiva, che non è sostenibile. – ha dichiarato l’AD di TIM, Paolo Labriola, in una intervista al Corriere della Sera – Abbiamo raggiunto il miglior compromesso possibile per continuare a offrire il campionato di Serie A ai clienti di TIMVISION. TIM è tra le principali aziende del Paese. Occupa oltre 42 mila persone. Ho accettato questo incarico perché sono convinto che il nostro settore abbia bisogno di una profonda trasformazione: qualsiasi problema è risolvibile, serve però un’analisi attenta di tutti gli aspetti. Il mio compito è contribuire a identificare le soluzioni”.

TIM DAZN: le offerte di agosto

Offerte TIM DAZN (fibra + intrattenimento) Servizi inclusi Costo mensile Fibra con TIMVISION Calcio e Sport TIMVISION

DAZN

Infinity+ per 12 mesi

navigazione in fibra ottica fino a 1 Gbps in FTTH con chiamate (solo online) e modem inclusi 29,90 euro + visione gratuita fino al 31/8/22 (poi 19,99 euro per 12 mesi) Fibra con TIMVISION Gold TIMVISION

DAZN

Infinity+ per 12 mesi

Netflix

Disney+

navigazione in fibra ottica fino a 1 Gbps in FTTH con chiamate (solo online) e modem inclusi 29,90 euro + 10 euro fino al 31/8/22 (poi 30,90 euro per 12 mesi)

Le offerte TIM DAZN sono disponibili per chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa o la telefonia mobile, o che lo diventino contestualmente alla promozione dedicata all’intrattenimento, e non hanno già un’offerta TV attiva. Con TIM Ricarica automatica si può addebitare il costo di TIM DAZN in fattura per i clienti fisso o sul credito residuo per quelli mobile. Chi non è ancora cliente dell’operatore invece acquisterà una nuova SIM, che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo mensile dell’offerta. Anche chi ha già un abbonamento a Netflix, DAZN o Disney+ può attivare le promozioni di TIM pagando in fattura.

Le due offerte TIM DAZN oggi disponibili sono:

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION con film, serie TV, documentari cartoni animati e produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi

con film, serie TV, documentari cartoni animati e produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi DAZN (in promozione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente anche in luoghi diversi fino al 31/10/22) con tutta la Serie A fino al 2024 (7 partite in esclusiva), Europa League, i migliori incontri della Conference League e altro sport

(in promozione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente anche in luoghi diversi fino al 31/10/22) con tutta la Serie A fino al 2024 (7 partite in esclusiva), Europa League, i migliori incontri della Conference League e altro sport Infinity+ con la Champions League per 12 mesi

La visione è gratuita fino al 31/8/22. L’offerta poi rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il costo è di 29,99 euro al mese.

TIMVISION Gold

TIMVISION con film, serie TV, documentari cartoni animati e produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi

con film, serie TV, documentari cartoni animati e produzioni originali, il meglio dei programmi Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport Player per 12 mesi DAZN (in promozione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente anche in luoghi diversi fino al 31/10/22) con tutta la Serie A fino al 2024 (7 partite in esclusiva), Europa League, i migliori incontri della Conference League e altro sport

(in promozione su un massimo di due dispositivi contemporaneamente anche in luoghi diversi fino al 31/10/22) con tutta la Serie A fino al 2024 (7 partite in esclusiva), Europa League, i migliori incontri della Conference League e altro sport Infinity+ con la Champions League per 12 mesi

con la Champions League per 12 mesi Netflix (piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea)

(piano standard con visione in HD su due dispositivi in contemporanea) Disney+

L’offerta ha un costo di 10 euro fino al 31/8/22. L’offerta poi rinnova a 30,90 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il costo è di 45,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte TIM DAZN è previsto un costo di attivazione di 19,99 euro, da sostenere una sola volta e scontato a 9,99 euro se già si possiede il TIMVISION box.

Per la visione sulla TV e altri dispositivi viene formato in comodato d’uso il TIMVISION Box, consegnato gratuitamente a domicilio. Il TV box permette di accedere anche ad altre app come Amazon Prime Video, YouTube e altre di Google Play grazie al sistema operativo Android TV. Grazie alla funzione di ottimizzazione della connettività si ha una visione fluida e definita di tutti i contenuti in streaming e on demand. TIMVISION Box è ottimizzato per il nuovo standard del digitale terrestre DVB-T2 e offre guida TV avanzata e possibilità di navigare tra i programmi in onda e quelli on demand con un solo telecomando. Con i comandi vocali si possono cercare i propri contenuti preferiti mentre con la Chromecast integrata si trasmettono musica e video sul telefono alla TV.

Se volete attivare una delle offerte Internet casa di TIM avrete navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home), modem TIM Hub+, chiamate illimitate (solo online) e attivazione a 29,90 euro al mese più il costo del pacchetto TIMVISION Calcio e Sport o TIMVISION Gold. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Offerte mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Wonder Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro TIM Wonder Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro

Se invece volete attivare un’offerta mobile di TIM potete scegliere tra:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria fino a 2 Gbps a 14,99 euro al mese. Il piano include anche TIM Safe Web Plus e 100 GB su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese). Primo mese e attivazione gratuiti con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Young 5G (solo under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Il piano include anche TIMVISION e Giga illimitati per app come chat, social, musica e meeting per 3 mesi. E’ possibile raddoppiare i Giga (100 GB) a 99 cent in più al mese oppure 100 GB su Google One per 3 mesi (1,99 euro al mese), TIMGAMES (5 euro al mese) o TIM One Number (99 cent al mese). Primo mese e attivazione gratuiti con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso

TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato.

Chi è cliente TIM per la rete fissa e mobile può anche attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Giga illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche non intestate al titolare della rete fissa) insieme a TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo che sommati a quelli raccolti tramite Party Collection permettono di vincere su TIM Party un volo per Las Vegas o Los Angeles. Il pagamento di tutte le linee avviene con addebito in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica.