Tutte le promozioni BBVA attivabili in estate 2022

Dal cashback sugli acquisti effettuati con carta di debito al bonus fino a 100 euro per chi porta amici o familiari in BBVA : ecco le promozioni estive (valide fino al 30 settembre 2022) che la banca multinazionale spagnola propone ai nuovi clienti che vogliano aprire un conto corrente. Un'offerta selezionata come la più vantaggiosa dal comparatore di SOStariffe.it .

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) porta il risparmio sotto l’ombrellone. Per l’estate 2022, l’istituto ha preparato una valigia piena di promozioni per far atterrare i suoi nuovi clienti “sull’isola della convenienza” con il conto corrente online a zero spese.

Grazie al comparatore di conti corrente di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS), l’offerta di BBVA è stata selezionata come la migliore proposta dell’estate 2022.

Le promozioni BBVA sotto la lente d’ingrandimento

PROMOZIONI BENEFICI PER I CLIENTI Gran Cashback 20% BBVA 20% di rimborso cashback su acquisti (fino a 500 euro) effettuati con carta di debito BBVA nel primo mese di attivazione del servizio fino a 100 euro

(fino a 500 euro) effettuati con carta di debito BBVA nel primo mese di attivazione del servizio fino a promozione valida su acquisti in negozi fisici o online

escluse spese effettuate in sale giochi e centri scommesse

esclusi trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche e finanziarie Cashback 1% BBVA 1% di rimborso cashback su acquisti (fino a 250 euro al mese) effettuati nell’arco di un anno, a partire dallo scadere del primo mese di attivazione del servizio fino a 30 euro

(fino a 250 euro al mese) effettuati nell’arco di un anno, a partire dallo scadere del primo mese di attivazione del servizio fino a escluse spese effettuate in sale giochi e centri scommesse

esclusi trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche e finanziarie Passaparola bonus di 20 euro per chi porta un amico o un familiare in BBVA

per chi porta un amico o un familiare in BBVA si possono invitare fino a 5 persone e guadagnare fino a 100 euro

la persona invitata otterrà la stessa ricompensa (2o euro), al termine della procedura di registrazione e dopo un acquisto con carta di debito BBVA

Di seguito entriamo nel dettaglio di ciascuna promozione per illustrarne caratteristiche, punti di forza e il beneficio economico (in termini di guadagno) che i nuovi clienti BBVA otterranno con l’attivazione delle offerte estive.

Gran Cashback 20% BBVA

Questa promozione consente ai nuovi clienti della banca di ottenere un rimborso automatico del 20% su tutti gli acquisti effettuati con Carta di Debito BBVA (fino a un massimo di spesa di 500 euro) durante il primo mese di attivazione del servizio. Grazie a questa iniziativa, sarà possibile recuperare una cifra fino a 100 euro dell’ammontare speso, che sarà accreditata direttamente sul proprio conto corrente.

Come funziona il Gran Cashback 20% BBVA? È semplice e veloce. Basta aprire il Conto Corrente Online a zero spese BBVA, che permette di entrare in possesso gratuitamente della carta di debito BBVA. Una volta attivata la carta (con un primo acquisto in negozi fisici o store online), la promozione Gran Cashback 20% BBVA parte in automatico.

Già con il primo acquisto, i nuovi clienti iniziano ad accumulare cashback, per poi ricevere l’accredito del rimborso sul conto corrente un mese dopo l’attivazione della promozione. Le spese effettuate in sale e centri scommesse, così come i trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche e finanziarie, non sono considerati validi al fine di beneficiare del rimborso.

Cashback 1% BBVA

Dopo il primo mese, allo scadere del Gran Cashback 20% BBVA, la promozione continua con il Cashback 1% BBVA, che garantisce l’1% di rimborso cashback sulle spese effettuate, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese. Si tratta di un beneficio che si traduce in piccole cifre ma costanti nel tempo, in quanto il Cashback 1% BBVA si estende su un arco temporale di 12 mesi, con la possibilità di ricevere una somma fino a 30 euro. Anche in questo caso, l’importo accumulato sarà poi rimborsato direttamente sul conto corrente alla fine del mese.

Passaparola

La terza promozione estiva “firmata” BBVA e attivabile quest’estate premia il “Passaparola” di chi, già cliente della banca, vuole condividerne i servizi con amici e parenti. Così come omaggia chi, fidandosi dei consigli di conoscenti e familiari, sceglie di entrare in BBVA aprendo un conto corrente a zero spese.

La promozione Passaparola, infatti, offre un bonus pari a 20 euro sia a chi porta un amico o familiare sia alla persona che diventerà cliente BBVA. Il bonus di 20 euro è legato alla singola persona invitata: si potranno invitare fino a 5 persone e ottenere così un bonus fino a 100 euro.

Come invitare amici e familiari in BBVA? Basta aprire l’App BBVA, cliccare sul menù, quindi su “Promozioni” e selezionare “Passaparola”. Dopo aver accettato i termini e le condizioni per aderire alla promozione, si riceverà un codice via SMS che dovrà essere utilizzato per confermare l’operazione. A questo punto si genererà automaticamente un codice Passaparola che potrà essere condiviso con amici e familiari direttamente dall’App via WhatsApp, e-mail o sms.

Anche la persona invitata otterrà lo stesso bonus (20 euro), dopo aver concluso la procedura di registrazione e portato a termine un acquisto con la Carta di Debito BBVA (senza obbligo di importo minimo).

Il bonus omaggio di 20 euro per la persona invitata è un’offerta speciale valida fino al 30 settembre 2022.

Il Conto Corrente Online BBVA ai raggi X

L’offerta di BBVA in questa estate 2022 prevede un conto corrente online a zero spese perché il canone annuo è gratuito per sempre. E i servizi pay-per-use prevedono commissioni vantaggiose. Tra i servizi del Conto BBVA più apprezzati dai risparmiatori ci sono l’opzione “Pay&Plan”, che consente ai clienti di finanziare i propri acquisti fino a 1.500 euro in un massimo di 10 rate a fronte del pagamento di una commissione, e “Stipendio in Anticipo”, che permette ai clienti di ricevere fino a 1.500 euro di stipendio con anticipo da 3 a 15 giorni sulla data prevista di accredito dello stipendio stesso a fronte del pagamento di una commissione.

Di seguito una panoramica delle caratteristiche del conto:

IBAN italiano;

carta di debito (fisica e digitale);

(fisica e digitale); collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

prelievi gratis in area euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

accredito anticipato dello stipendio ;

; addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette;

salvadanaio digitale gratuito dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente e velocemente.

Per maggiori informazioni sul conto BBVA clicca al link di seguito:

