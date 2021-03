TIM annuncia una nuova rimodulazione, ecco le offerte coinvolte

TIM ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova rimodulazione che sarà a attiva a partire dal prossimo 9 maggio 2021 . La rimodulazione riguarderà alcuni clienti ricaricabili con offerte mobili attive. Per via di questa modifica contrattuale, il costo mensile delle offerte aumenterà di 2 euro a rinnovo . Come compensazione, TIM offrirà 20 GB extra ogni mese. Ecco i dettagli della nuova rimodulazione TIM.

A partire dal 9 maggio 2021, alcune offerte ricaricabili TIM saranno colpite da una nuova rimodulazione. La modifica unilaterale del contratto comporterà un incremento di 2 euro al mese del canone mensile a partire dal primo rinnovo successivo al 9 maggio 2021. La rimodulazione è dovuta, secondo l’operatore, ad “esigenze legate all’evoluzione delle piattaforme di rete”.

Da notare che per i clienti rimodulati è previsto, come compensazione, un bonus di 20 GB extra ogni mese a tempo indeterminato. Il plafond aggiuntivo andrà a sommarsi a quello già disponibile nella propria offerta. Per i clienti che hanno attivato TIM Unica (opzione riservata ai clienti di rete fissa e mobile dell’operatore), invece, resta la possibilità di sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi (oltre ai 2 euro della rimodulazione).

TIM informerà i clienti coinvolti dalla nuova rimodulazione tramite un’SMS, con invii previsti a partire dal 29 marzo. Per maggiori dettagli, inoltre, è possibile contattare il numero 409164 oppure il Servizio Clienti 119. Per tutte le informazioni sull’offerta attiva è possibile accedere alla sezione MyTim, da App o da web.

Come esercitare il Diritto di Recesso

I clienti TIM coinvolti dalla rimodulazione hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso oppure di passare ad altro operatore. In ogni caso, non sono previsti costi di disattivazione o penali. E’ necessario, però, inviare comunicazione a TIM (in caso si punti ad esercitare il Diritto di Recesso) oppure completare il passaggio ad altro operatore entro il prossimo 8 maggio 2021. Per qualsiasi informazione è consigliabile contattare il Servizio Clienti TIM.

Per effettuare il recesso è possibile accedere alla sezione modulistica del sito TIM ed individuare il modulo apposito. Tale modulo potrà essere inviato direttamente online oppure via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it. In alternativa è possibile recarsi in un negozio TIM o chiamare al 119.

Nel caso in cui alla linea mobile sia associato un contratto per l’acquisto di un prodotto con pagamento rateizzato, sarà necessario contattare il Servizio Clienti 119 per decidere se mantenere attiva la rateizzazione o pagare le rate residue in un’unica soluzione, senza penali aggiuntive.

Le offerte alternative per evitare la rimodulazione

I clienti TIM colpiti dalla rimodulazione (che comporta un costo extra di 24 euro all’anno) possono passare ad altro operatore senza penali o costi di disattivazione. A disposizione dei clienti ci sono svariate soluzioni alternative in grado di garantire un pacchetto completo di minuti, SMS e Giga ad un costo davvero contenuto. Per un quadro completo in merito alle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto, oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android ed iOS.

La tabella qui di sotto riassume le migliori offerte disponibili per i clienti TIM in cerca di una nuova offerta:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Fastweb NeXXt Mobile di Fastweb Minuti illimitati, 100 SMS e70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione spusu 100 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Flash 100 5G di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Creami 100 Relax di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G 10 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e, dal settimo mese, 8 euro al mese; 10 euro di attivazione Very 11,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese con 5 euro di attivazione ho. 12,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione