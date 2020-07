TIM ADSL senza linea telefonica: la migliore offerta di luglio 2020

Il gestore è uno dei pochi operatori che ancora offre nel suo catalogo una promozione per poter avere internet a casa senza dover collegare il telefono fisso. Ecco qual è la migliore offerta di Luglio per attivare l’ADSL di TIM senza linea telefonica. L’alternativa potrebbe essere una delle tariffe ADSL con telefono senza utilizzare poi il servizio di telefonia o acquistare un pacchetto mobile con traffico illimitato e usare la rete in hotspot

Lo smart working può agevolare coloro che hanno una casa al mare e permettergli di trascorre un periodo più lungo del solito a lavoro dalla veranda. L’unico problema da risolvere è quello di avere un collegamento ad internet veloce e sicuro per potersi collegare con i gestionali o inviare e ricevere i documenti dall’ufficio.

Attivare la linea telefonica in una casa in cui si trascorrono solo pochi giorni l’anno è dispendioso e poco pratico, ci sono però delle soluzioni alternative per non rinunciare al progetto di lavoro da remoto e di vacanza prolungata.

Come avere internet casa senza telefono

Ci sono delle offerte solo internet con ADSL o FWA che TIM propone ai propri clienti e sono adatta a situazioni del genere. Si tratta di promozioni internet senza telefono fisso e possono essere attivate anche in luoghi in cui la rete tradizionale non arriva.

Per poter individuare le tariffe internet casa più economiche di TIM potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo passerà in rassegna per voi le attuali offerte del gestore in catalogo e vi mostrerà solo quelle che corrispondono meglio alle vostre richieste.

Per poter avere dei risultati adatti a voi è importante che selezionate i parametri che preferite. Si può scegliere se fare una ricerca delle solo promozioni ADSL o in fibra, se si vuole che l’offerta includa il servizio di pay tv o solo le offerte internet e telefono.

Le offerte internet casa vi saranno presentate indicando i costi mensili di canone, le spese di attivazione ed eventuali contributi per il modem. Se si clicca sulla voce Maggiori Informazioni si potranno conoscere anche eventuali promozioni speciali per i nuovi clienti, la scadenza delle offerte e altri dettagli del contratto.

Scopri le migliori promozioni casa senza telefono fisso

La migliore promozione solo internet di TIM

A Luglio 2020 ricercando le migliori offerte TIM senza telefono l’unica soluzione dell’analisi sarebbe TIM FLEXY. La promozione dell’operatore per chi ha esigenza di avere una connessione ovunque a partire da 5,90 euro. Questa offerta viene proposta in 3 versioni:

da 2 giorni

da una settimana

da 1 mese

I costi variano dai 5,90 euro che garantiscono il servizio per 2 giorni, ai 12,90 euro richiesti per una settimana di abbonamento, fino ai 39,90 euro necessari per avere un mese di FEXY.

Nel piano solo internet di TIM sono compresi:

internet illimitato ad una velocità massima di 200 Mbit/s

attivazione gratis

intervento tecnico e configurazione gratuiti

Se si vuole acquistare il modem HUB offerto in abbinamento con questa promozione dal gestore si dovranno spendere 5 euro al mese per 4 anni. Potrete anche utilizzare un modem a vostro piacimento, assicuratevi solo che sia compatibile con gli standard richiesti dal gestore.

L’attuale promozione prevede uno sconto per chi effettui almeno una ricarica in un mese, la riduzione sarà pari al costo di 5,90 euro del piano 2 giorni di FLEXY.

La Super ADSL del gestore a 24,90 euro

Questa offerta è adatta solo a chi abbia esigenze di connessione temporanea e che proprio non voglia attivare una delle altre promozioni di rete fissa con telefono del gestore. La migliore offerta ADSL del mese di Luglio per i clienti TIM è, per esempio, Super ADSL.

Questo piano ha un canone mensile di 24,90 euro e comprende:

modem

chiamate da fisso verso i numeri nazionali senza limiti

attivazione

internet senza limiti alla velocità massima di 20 Mbit/s

Attiva TIM Super ADSL

A chi acquisti questa offerta viene imposto un vincolo contrattuale di almeno 24 mesi. Se non si fosse soddisfatti del servizio o si volesse disdire si dovrà inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo che si dovrà sulle fatture TIM ricevute o si potrà richiederlo al 187. Alla lettera dovrete anche allegare una copia del documento di identità dell’intestatario del servizio.

In alternativa si potrà inviare la richiesta di recesso tramite il sito web tim.it, oppure chiamando il 187. Se nessuna di queste soluzioni vi convince potete anche comunicare la vostra intenzione inviando una pec all’indirizzo: disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it, sempre allegando fotocopia del documento di identità.

Le offerte mobile con condivisione GIGA

Se comunque non siete convinti di attivare una rete fissa con telefono e volete una soluzione temporanea e flessibile potete utilizzare le promozioni con Giga illimitati per mobile o con bundle da 100 o 200 GB. La nuova tendenza nelle offerte per lo smartphone tra i gestori è di proporre dei piani che per un canone mensile di circa 40 euro fornisco Giga senza limiti sul proprio numero di cellulare.

Vi basterà quindi acquistare un’offerta del genere e condividere la linea mobile in hotspot con i vostri dispositivi di casa. I vantaggi saranno quelli di avere un unico abbonamento che utilizzerete sia per il cellulare che per casa e di poter contare su una rete molto più veloce della comune ADSL. La promozione con Giga illimitati vi permetterà anche di navigare in 5G, la velocità massima che potrete raggiungere con questa tecnologia sarà di 2 Gigabit/s.

I contro sono che si dovrà avere uno smartphone compatibile con i nuovi standard di navigazione, altrimenti avrete solo problemi di collegamento e pagherete un servizio che non potrete utilizzare. Un altro svantaggio sta nel costo, il canone di queste promozioni è molto più elevato dei comuni piani mobile.

TIM Advance e internet senza limiti

L’offerta del mese che vi permette di avere Giga senza limiti è TIM Advance 5G Unlimited a 39,99 euro. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

250 minuti verso l’estero

TIM Games incluso per 3 mesi

GB illimitati

servizio di roaming UE e extra UE inclusi

Le promozioni mobile solo GIGA

Altrimenti si può attivare Internet 100 GB è un’offerta con un costo fisso per 6 mesi e non impone delle soglie specifiche mese per mese. I 100 GB possono dunque essere consumati a piacimento degli utenti. Nella promozione è incluso il servizio internet e la possibilità di condivisione tramite hotspot. Questa offerta può essere abbinata all’acquisto di un modem Wi-Fi di TIM ottenendo uno sconto di 50 euro sul costo del dispositivo, sul sito si trovano diversi modelli tra cui scegliere.

La stessa offerta è proposta nella versione da 200 GB a 99,99 euro per un anno. Anche in questo caso non sarà posto nessun vincolo su tempi e modi di consumo del bundle e si avrà diritto allo sconto sull’eventuale acquisto del device di connessione.

Per tutte le promozioni mobile se si sfora il tetto di Giga compreso nel piano sottoscritto, la tariffa extra soglia sarà di 1,90 euro per 200 Mega per il 1 GB in più (il costo complessivo sarà quindi di 9,50 euro). Al termine del Giga extra la connessione sarà bloccata fino al successivo rinnovo.

I vincoli delle offerte con bundle illimitati

Scegliere queste soluzioni è di certo un’opzione da considerare. Gli utenti però devono sapere che i piani con Giga illimitati sono soggetti a delle clausole di contratto che sono definite Condizioni di corretto uso. Le offerte descritte infatti sono per uso personale e per poter essere considerate tale devono rispettare dei parametri precisi di traffico in entrata e in uscita.

Nel documento sulle norme d’uso di questo tipo di promozioni TIM specifica che i clienti che acquistino piani con bundle voce, sms o Giga illimitati dovranno rispettare le seguenti condizioni: “si presume un uso conforme a

buona fede un traffico uscente non superiore a 18.000 minuti e/o 18.000 sms nel mese. Per i piani, opzioni

e/o promozioni che prevedono traffico dati incluso illimitato, salvo diverse evidenze a disposizione di TIM, si

presume un uso conforme a buona fede un traffico dati non superiore a 600 GB nel mese“.

Se non si dovessero rispettare quindi i limiti di 18 mila minuti di chiamate, 18 mila sms al mese e di 600 GB di navigazione mensili, il gestore potrebbe sospendere l’offerta in modo unilaterale e applicare ai vostri consumi un piano base.

Altre offerte, come trovarle e come scegliere

Per poter capire se le promozioni di un gestore sono veramente convenienti è consigliabile utilizzare la comparazione online includendo tutti gli operatori. In questo modo avrete una panoramica più ampia e maggiori possibilità di scelta. Potrete ad esempio valutare la convenienza del canone proposto in rapporto ai servizi offerti.

Non fatevi però guidare nella scelta solo dal costo inferiore di una promozione. Ci sono dei piani che sembrano estremamente economici se ci si sofferma solo sul costo mensile proposto, se però si analizzano le condizioni ci si accorge che offrono solo la connessione internet e che ogni altro servizio ha costi extra.

Se si ricerca una rete veloce ed efficiente inoltre si devono anche tenere in considerazione le prestazioni della linea, ad esempio TIM ha delle offerte internet casa in media più costose, ma la sua rete è tra le migliori attive in Italia e la sua assistenza è superiore a quella di altri gestori.

