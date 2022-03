Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di Marzo 2022

È il momento giusto per attivare una nuova offerta per il telefono fisso e Internet a casa . Il mercato di telefonia fissa, infatti, propone diverse offerte complete, in grado di garantire costi ridotti e tanti servizi aggiuntivi per moltiplicare i vantaggi riducendo le spese. Unire la possibilità di sfruttare la fibra ottica ad una linea telefonica con chiamate illimitate non comporta più un costo elevato. Ecco le migliori offerte da attivare a marzo 2022:

Le offerte Internet casa che includono la possibilità di sfruttare una connessione in fibra ottica ed una linea telefonica per utilizzare al massimo il telefono fisso per chiamare senza limiti sono sempre più complete e convenienti. A disposizione degli utenti ci sono tante opzioni tra cui individuare la scelta migliore da attivare. Come confermato dal recente Osservatorio SOStariffe.it di inizio marzo, le offerte Internet casa sono sempre più economiche.

Si tratta, quindi, del momento giusto per attivare un nuovo abbonamento. Di seguito andremo ad analizzare le migliori offerte da attivare in questo mese di marzo:

Le migliori offerte per Internet e il telefono fisso di casa di marzo 2022:

Ecco le offerte più convenienti da attivare:

Internet Unlimited di Vodafone

Una delle migliori offerte per Internet e il telefono fisso di casa arriva da Vodafone che mette a disposizione dei nuovi utenti l’abbonamento Internet Unlimited. Si tratta di un’offerta completa ed economica in grado di garantire l’accesso ad Internet ad alta velocità per la propria abitazione oltre ad una linea telefonica fissa da utilizzare per chiamare senza limiti.

Ecco cosa include Internet Unlimited di Vodafone:

la linea telefonica fissa con chiamate illimitate (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro in più al mese è possibile aggiungere anche le chiamate illimitate verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali; al costo di 5 euro in più al mese è possibile aggiungere anche le chiamate illimitate verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; nelle aree in cui la fibra FTTH non è ancora disponibile, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Tra i punti di forza di quest’abbonamento c’è la possibilità di personalizzare i servizi inclusi andando ad aggiungere soluzioni in grado di soddisfare al massimo le proprie esigenze. Ad esempio, Internet Unlimited è attivabile anche in versione V-Max, con una serie di servizi aggiuntivi inclusi che migliorando le prestazioni del Wi-Fi e garantiscono la continuità della connessione anche in caso di problemi tecnici.

In alternativa, al costo di 10 euro in più al mese (con un risparmio di 3 euro rispetto al servizio attivato separatamente) è possibile attivare Internet Unlimited in versione Netflix Edition con l’aggiunta di una sottoscrizione a Netflix con piano Standard. Da notare, inoltre, che l’abbonamento è personalizzabile con l’aggiunta della Vodafone TV scegliendo tra uno di questi tre pacchetti:

Vodafone TV Intrattenimento: include NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime al costo di 12 euro al mese

include NOW Entertainment e un anno di Amazon Prime al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport: include NOW Sport al costo di 12 euro al mese

include NOW Sport al costo di 12 euro al mese Vodafone TV Sport e Intrattenimento: include entrambi i pacchetti al costo di 20 euro al mese

L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con varie opzioni extra come la possibilità di aggiungere una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più a rinnovo. Per i clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, c’è uno sconto aggiuntivo sul canone che viene portato a 22,90 euro al mese. Per tutti i dettagli e per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited »

Ultrainternet Fibra di Tiscali

Un’altra ottima offerta per il telefono fisso e la connessione in casa arriva da Tiscali che propone il piano UltraInternet di Tiscali. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate a consumo e con la possibilità di ottenere le chiamate illimitate al costo di appena 2 euro in più al mese

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

L’offerta UltraInternet di Tiscali presenta un costo periodico di 25,95 euro al mese che diventano 27,95 euro al mese aggiungendo anche le chiamate illimitate dal telefono di casa. L’attivazione è inclusa nel canone (96 euro dilazionati in 24 mesi) ed il modem Wi-Fi viene fornito gratuitamente. L’offerta è attivabile direttamente online, seguendo il link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

Fastweb Casa

Un’altra ottima offerta dedicata alla connessione Internet per la casa ed al telefono fisso arriva da Fastweb con il piano Fastweb Casa. La proposta dell’operatore mette a disposizione degli utenti un piano d’abbonamento completo e personalizzabile. Scegliendo quest’offerta, infatti, si avrà a disposizione:

la linea telefonica con chiamate gratis senza limiti verso fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

Fastweb Casa presenta un costo di 28,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi NeXXt (con Alexa integrata) gratis. L’offerta è personalizzabile in vari modi. È possibile, ad esempio, aggiungere il Wi-Fi Booster che, al costo di 4 euro, consente di estendere la copertura della rete Wi-Fi garantendo una connessione veloce e stabile in tutta la casa. A rendere ancora più conveniente l’offerta di Fastweb c’è la possibilità di abbinare una SIM Fastweb Mobile (anche con portabilità del numero da altro operatore) con costi e condizioni agevolati. Gli utenti possono scegliere tra tre diverse offerte:

Fastweb Mobile Light: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al costo di 5,95 euro al mese

minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al costo di 5,95 euro al mese Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese

minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese

Scegliendo una delle tre offerte mobile da abbinare a Fastweb Casa è previsto un contributo di 10 euro per la SIM. Per attivare l’offerta per la linea fissa di casa e personalizzarla con le varie opzioni aggiuntive è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

LINKEM Promo Easy

Se al proprio indirizzo di casa non sono disponibili le tecnologie che permettono la connessione tramite fibra FTTH oppure tramite fibra mista FTTC è possibile puntare su di una soluzione alternativa all’oramai obsoleta ADSL. Si tratta della connessione wireless FWA (Fixed Wireless Access) che consente di creare un collegamento senza fili tra l’abitazione e il ripetitore dell’operatore che propone il servizio sia per la connessione Internet che per la linea telefonica.

L’offerta più vantaggiosa in questo momento per questo tipo di connessione è LINKEM Promo Easy. Scegliendo la proposta di LINKEM, ideale per chi non è raggiunto da fibra o fibra mista rame, è possibile ottenere:

una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

una connessione tramite rete FWA con velocità massima di 100 Mega in download

LINKEM Promo Easy presenta un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 24,90 euro al mese. Per sottoscrivere l’offerta è previsto un contributo di attivazione di 48 euro che viene dilazionato per le prime 12 fatture. L’apparato di connessione (costituito da un modem Wi-Fi e da un’antenna) viene fornito gratuitamente in comodato d’uso dall’operatore al cliente. Per attivare l’offerta di LINKEM è possibile seguire il link qui di seguito:

Verifica la copertura ed attiva LINKEM PROMO EASY »

