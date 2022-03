Le 8 migliori offerte gas di marzo 2022

Risparmiare sul prezzo del gas , a prescindere dai rincari attuali e da quelli che arriveranno, è possibile. Ci sono alcune soluzioni del mercato libero che convengono più di altre. Le abbiamo analizzate con il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it, mettendo in evidenza quali sono gli sconti previsti e quanto si potrà risparmiare rispetto alla Maggior Tutela.

Il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenta una delle migliori soluzioni per riuscire a risparmiare sui costi delle utenze domestiche, in questo caso, su quello del gas. Conviene per diversi motivi.

È gratuito, porta all’attivazione di tariffe che si adattano meglio alle proprie esigenze di gestione e potrà avvenire senza che ci siano:

interruzioni della propria fornitura;

bisogni specifici legati alla sostituzione del contatore.

In aggiunta, se si vuole risparmiare di più, si consiglia di:

scegliere una tariffa a prezzo bloccato , l’unico modo reale per contrastare i rincari dei prezzi (non solo quelli attuali, ma anche i possibili in arrivo);

sottoscrivere una promozione di tipo Dual Fuel, quindi un’offerta luce e gas con lo stesso operatore. Così facendo, si riuscirà a risparmiare e ad avere accesso a sconti maggiori, che non sono invece presenti nel caso di singola sottoscrizione.

Nelle prossime righe saranno presentate le promozioni con le quali è possibile risparmiare di più sul gas. Sono state calcolate effettuando una simulazione su una famiglia di 4 persone, che utilizza il gas per cucinare, il riscaldamento e l’acqua calda e abita in una casa di 100 mq.

Come scegliere migliore offerta gas

Le offerte gas più economiche di marzo 2022 sono quelle proposte dai seguenti fornitori:

A2A; Sorgenia; Illumia; Wekiwi; Edison; Pulsee; Vivi Energia; Iren.

Di seguito saranno presentate le caratteristiche e i costi delle promozioni proposte dai singoli gestore.

1. Prezzo Chiaro A2A Gas

Questa promozione potrà essere attivata singolarmente, oppure in modalità Dual Fuel. Permette di ottenere 1 anno di contributo energia pagato da A2A.

Tra i vantaggi che la contraddistinguono, ci sono:

un risparmio annuo fino a 450 euro circa;

il gas venduto al prezzo di costo con un contributo mensile;

la carta regalo Apple Store;

la possibilità di scegliere se pagare con Bollettino postale, oppure tramite addebito diretto sul conto corrente.

In alternativa, si potrà scegliere A2A Click Gas, che prevede:

prezzo fisso per 12 mesi;

la bolletta elettronica;

il pagamento tramite RID;

la possibilità di 192 euro rispetto alla Maggior Tutela.

2. Sorgenia Next Energy Sunlight Gas Dual

L’offerta gas proposta da Sorgenia, che potrà essere pagata tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, di contraddistingue per:

un Buono Amazon e sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti gli amici in Sorgenia;

la bolletta elettronica;

l’area Clienti Online e App, dalla quale sarà possibile gestire interamente la propria fornitura.

Questa tariffa permette di risparmiare fino a circa 440 euro circa rispetto al prezzo della Maggior Tutela.

3. Gas Flex Web di Illumia

Si tratta di una tariffa sulla componente gas con la quale:

si potranno risparmiare fino a 426 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato;

non si dovranno pagare depositi cauzionali;

si avrà diritto al gas al prezzo di costo, senza contributo annuo.

Questa promozione permette di attivare la domiciliazione bancaria, ovvero il pagamento diretto delle bollette sul proprio conto corrente. Si riceverà anche uno sconto fedeltà pari a 24 euro.

4. Gas alla Fonte di Wekiwi

La promozione di Wekiwi sulla componente gas si caratterizza per:

un risparmio annuo fino a 420 euro ;

20 euro di sconto nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel;

il meccanismo della carica mensile;

il pagamento tramite addebito diretto sul proprio conto corrente.

5. Edison Sweet Gas

Edison permette di attivare una tariffa gas con prezzo bloccato per 24 mesi e pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito, che si caratterizza per:

un bonus da 85 euro sulla componente gas;

la polizza assicurativa Bolletta dolce&protetta di AXA;

un risparmio fino a 388 euro circa rispetto al costo del mercato tutelato.

Nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel, quindi anche con l’offerta Edison Sweet Luce, sarà possibile ricevere subito un bonus del valore di 250 euro. Clicca sul link per saperne di più.

In alternativa, Edison propone l’offerta chiamata World Gas, che si caratterizza per:

l’assistenza 24/7 interventi domestici con Prontissimo Casa;

uno sconto 50 euro in bolletta per 12 mesi;

un risparmio di quasi 408 euro rispetto al mercato tutelato.

Un’altra promozione conveniente sul gas è Edison Web Gas, che prevede:

il prezzo bloccato per 12 mesi e l’attivazione gratuita;

la bolletta digitale per un mondo migliore;

il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito;

un risparmio annuo fino a circa 192 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato.

Queste offerte si potranno sottoscrivere singolarmente, ma si riusciranno a ottimizzare ancor di più i risparmi scegliendo di attivarle in modalità Dual Fuel.

6. Pulsee Gas Relax Fix

La promozione sulla componente gas proposta da Pulsee permette di:

risparmiare fino a 396 euro all’anno sulla componente gas rispetto al prezzo del mercato tutelato;

accedere al prezzo bloccato del gas per un periodo di 24 mesi;

ricevere uno sconto aggiuntivo del 15%.

L’offerta potrà essere gestita interamente online e sarà possibile attivare la domiciliazione diretta delle bollette, su conto corrente o carta di credito.

7. VIVIweb Flex LuceGas

La promozione proposta da Vivi Energia si caratterizza per:

un risparmio annuo fino a 300 euro;

il pagamento tramite RID;

un buono regalo di 50 euro nel caso di sottoscrizione in modalità Dual Fuel.

Si tratta di una promozione che segue l’andamento del prezzo del mercato e che permette di attivare l’addebito diretto su conto corrente. Grazie al programma Porta gli amici in VIVI energia, inoltre, sarà possibile ottenere una ricompensa fino a un massimo di 600 euro.

8. Iren 10 per Tre Gas

La promozione Iren 10 per Tre Gas permette di:

risparmiare fino a 270 euro ricerca all’anno sulla componente gas rispetto al prezzo del mercato tutelato;

contrastare gli eventuali rincari futuri sul gas, in quanto si avrà il prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi.

In aggiunta, si riceverà un bonus di 30 euro, suddiviso in tre accrediti da 10 euro ciascuno. Clicca sul link per saperne di più.

