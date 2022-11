Tariffe luce e gas Novembre 2022: come trovare l’offerta migliore del mese

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

In una stagione ancora all’insegna di spese elevate in bolletta, la prima bussola da seguire quando si è alla ricerca della miglior soluzione luce o gas casa è il il costo unitario dell’energia (al kilowattora) e del gas (per metro cubo). Più questa cifra è bassa (compatibilmente con l’emergenza energetica in corso), maggiore è il risparmio che è possibile accumulare in bolletta.

Un altro parametro da tenere in considerazione è la tipologia di tariffa da attivare. Il Mercato libero propone tariffe a prezzo indicizzato (o variabile) e a prezzo fisso (o bloccato): le prime, grazie all’accesso alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso, aggiornate mensilmente, assicurano bollette in linea con l’andamento del mercato; le seconde, invece, bloccano il prezzo dei beni energetici per un determinano periodo di tempo, durante il quale il fornitore non può modificare le condizioni contrattuali.

In queste settimane all’insegna di un progressivo calo degli indici di energia elettrica e metano, le offerte a prezzo variabile sono quelle che il comparatore di SOStariffe.it incorona come le più vantaggiose, perché permettono di trarre il massimo vantaggio dalla parabola discendente dei prezzi.

Per individuare le soluzioni luce e gas “alleate” del risparmio a novembre 2022, basta accedere al comparatore di SOStariffe.it e confrontare le offerte del Mercato libero sulla base del proprio consumo annuo di elettricità o metano: tale dato è sempre riportato nell’ultima bolletta del proprio fornitore (nella sezione consumi), oppure può essere calcolato attraverso i filtri integrati nel comparatore stesso.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi iOS e Android.

Le migliori offerte luce e gas da attivare a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,2217 €/kWh

0,8760 €/Smc 109,81 euro

230,03 euro 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 113,75 euro

227,31 euro 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 117,24 euro

231,40 euro 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce

EcoTua Index Casa Promo Gas 0,2115 €/kWh

0,8260 €/Smc 119,46 euro

240,27 euro

Di seguito analizziamo le offerte luce più convenienti (in termini di costi e servizi) elaborate dal comparatore di SOStariffe.it sulla base del profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Prima di addentrarci nell’analisi di ciascuna offerta, è bene segnalare che i prezzi luce e gas indicati in tabella fanno riferimento al valore degli indici PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) di ottobre 2022, eventualmente incrementato della quota aggiuntiva richiesta dal singolo fornitore.

Energia e Gas alla fonte wekiwi

Podio del risparmio a novembre 2022 per wekiwi. La web company scommette su un’offerta che allinea il prezzo di energia elettrica e metano alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso. In più la promozione può essere attivata in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per luce sia per gas.

Ecco un quadro completo della promozione:

tariffa indicizzata in base al PUN + 0,0107 kWh di contributo al consumo per l’energia elettrica – in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,05 €/Smc per il gas naturale;

di contributo al consumo per l’energia elettrica – in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di per il gas naturale; costo fisso di 60 euro all’anno per la fornitura di energia elettrica e di 67 euro all’anno per quella del gas;

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 (lo sconto è riconosciuto in bolletta al termine del primo anno di fornitura);

di 30 euro con il codice SOSW22 (lo sconto è riconosciuto in bolletta al termine del primo anno di fornitura); 10% di sconto sullo shop online per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici;

sullo shop online per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

L’offerta luce firmata wekiwi avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari ai 109,81 euro. Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni:

Di seguito i dettagli e i passaggi per l’attivazione della promozione gas, che inciderebbe sul budget mensile della “famiglia tipo” per 230,03 euro al mese:

Edison World Luce e Gas Plus

Anche Edison Energia si conferma tra le “calamite” del risparmio in questo autunno 2022 grazie a una promozione che include:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

; contributo mensile scontato del 50% : 10 euro (anziché 20), per un totale di 120 euro l’anno a fornitura;

: 10 euro (anziché 20), per un totale di 120 euro l’anno a fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve e CoCo : il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison;

: il primo assicura assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; il secondo consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa grazie a una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison; energia green inclusa.

Una panoramica dell’offerta luce di Edison (che avrebbe un costo mensile di 113,75 euro al mese per la “famiglia tipo”) è disponibile al link di seguito:

Per conoscere nel dettaglio l’offerta gas di Edison (dal costo mensile di 227,31 euro al mese per la “famiglia tipo”) clicca sul bottone qui sotto:

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Tra le offerte più appetibili a novembre 2022 c’è anche quella messa a punto dalla energy company 100% digitale Pulsee. Quest’ultima assicura ai propri clienti il prezzo di luce e gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso, senza costi extra.

Di seguito, la promozione in sintesi:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% con attivazione dell’offerta entro il 5 Dicembre 2022: 12 euro al mese, anziché 15 euro al mese, per una somma annuale di 144 euro a fornitura;

con attivazione dell’offerta entro il 5 Dicembre 2022: 12 euro al mese, anziché 15 euro al mese, per una somma annuale di 144 euro a fornitura; possibilità di personalizzare l’offerta con le opzioni “ Cost Sharing ” (1,50 euro in più al mese per avere bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento) o Carbon Footprint (+3 euro al mese per azzerare la propria produzione di Co2);

” (1,50 euro in più al mese per avere bollette luce con importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento) o (+3 euro al mese per azzerare la propria produzione di Co2); offerta attivabile in modalità Dual Fuel per avere sia l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano con Pulsee;

per avere sia l’erogazione di energia elettrica sia quella del metano con Pulsee; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando la soluzione luce Pulsee, la “famiglia tipo” spenderebbe 117,24 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per essere indirizzato sul portale del provider. Qui sarà possibile approfondire l’offerta o procedere con l’attivazione:

La soluzione metano di Pulsee, consultabile al link di seguito, costerebbe 231,40 euro al mese per la “famiglia tipo”:

EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas

Promozione luce e gas a prezzo variabile anche per Iberdrola, la multinazionale spagnola leader nel settore energetico. Tra le carte vincenti di questa offerta ci sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

; contributo fisso annuo per costi di commercializzazione pari a 147 euro (per la fornitura di energia) e pari a 277 all’anno (per la fornitura di gas);

per costi di commercializzazione pari a 147 euro (per la fornitura di energia) e pari a 277 all’anno (per la fornitura di gas); servizio Smart Assistant scontato del 50% per i primi 3 mesi;

per i primi 3 mesi; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

energia 100% verde da fonti rinnovabili.

Attivazione questa promozione, le bollette della luce avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 119,46 euro. Clicca sul pulsante verde di seguito per informazioni e attivazione:

Clicca al link qui sotto, invece, per procedere con l’attivazione dell’offerta gas Iberdrola, il cui costo mensile è pari a 240,27 euro per la “famiglia tipo”:

