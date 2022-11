Iliad Internet casa: le offerte di novembre 2022

Con l'operatore iliad è possibile avere Internet casa a prezzi vantaggiosi e navigare alla massima velocità fino a 5 Gbps con la fibra ottica. Sono incluse anche chiamate e attivazione. Le offerte di iliad prevedono sconti per i già clienti mobile. Per scoprire le migliori promozioni di novembre 2022 c'è il comparatore di SOStariffe.it .

Navigare alla massima velocità fino a 5 Gbps, sfruttando tutta la potenza della fibra FTTH. Infatti la nuova iliadbox Wi-Fi 6 di iliad assicura una connessione dai risultati straordinari. E l’offerta Internet Casa garantisce anche chiamate verso fissi, mobili e Sms illimitati. Inoltre con l’attivazione gratuita si possono risparmiare 5 euro al mese.

Questa vantaggiosa soluzione è stata selezionata dal comparatore di telefonia mobile di SOStariffe.it. Questo tool digitale è gratuito ed è consultabile anche attraverso l’App di SOStariffe.it, sia in versione Android che iOS. Prima di procedere con la sottoscrizione di un nuovo contratto, il team di esperti di SOStariffe.it consiglia agli utenti di verificare la copertura di rete nel Comune in cui abitano.

iliad Internet casa: la nuova offerta di novembre 2022

OPERATORE OFFERTA CARATTERISTICHE iliad iliadbox Wi-Fi 6 19,99 euro per i già clienti mobile oppure 24,99 euro al mese

39,99 euro una tantum per l’installazione

navigazione senza limiti a una velocità fino a 5 Gbps complessivi con fibra FTTH

chiamate illimitate verso fissi e mobili

Prima di tutto il vantaggio dei costi: 19,99 euro al mese per gli utenti iliad mobile con un’offerta a 9,99 euro al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese.Il costo di installazione invece è di 39,99 euro una tantum.

Detto della convenienza, si può passare alle principali caratteristiche di iliadbox Wi-Fi 6 dell’operatore iliad che offre una velocità di navigazione fino a 5 Gbps in download per mezzo della tecnologia Ftth (Fiber-To-The-Home). In una parola: performance al top. Inoltre, grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, la connessione in Wi-Fi potrà raggiungere fino a 1 Gbps in download, con un netto miglioramento di latenza e stabilità.

Sotto il profilo contrattuale va evidenziato che il prezzo è garantito per sempre, così come non ci sono né costi nascosti né vincoli di durata.

Tornando alle caratteristiche di quest’offerta iliad, esse si possono così schematizzare:

velocità fino a 5 Gbps suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download, 700 Mbps in upload per più di 6,3 milioni di abitazioni;

suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download, 700 Mbps in upload per più di 6,3 milioni di abitazioni; velocità di 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload per 1,4 milioni di case nelle grandi città di Milano, Torino e Bologna;

iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso senza costi aggiuntivi;

iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso senza costi aggiuntivi; chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di oltre 60 Paesi nel mondo.

Infine per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, tra le numerose funzionalità dell’app iliadbox Connect , c’è la possibilità di programmare lo spegnimento in automatico del proprio router nelle ore notturne per ridurre i consumi energetici.

iliad Internet Casa: soluzioni mobile per avere la fibra a prezzo scontato

OPERATORE OFFERTA DETTAGLI iliad iliad Giga 120 9,99 euro al mese

120 Giga in 4G/4G+ e 5G

chiamate e Sms illimitati

L’operatore iliad permette anche di risparmiare 5 euro al mese sulla tariffa della fibra sia che si è già clienti mobile sia che non lo si è.

In quest’ultimo caso, se non si è ancora utente mobile di iliad è possibile sottoscrivere l’offerta iliadbox Wi-Fi e l’offerta mobile iliad Giga 120, poi si può attivare sull’Area personale fibra il vantaggio della promozione “Fibra + Mobile”.

Per coloro che invece hanno già attiva un’offerta mobile iliad ocorre tenere presente questa distinzione:

con tariffe mensile di 9,99 euro , si può beneficiare di iliadbox Wi-Fi 6 sempre attivando la promozione “Fibra + Mobile” nell’Area personale fibra per avvantaggiarsi lo sconto;

, si può beneficiare di iliadbox Wi-Fi 6 sempre attivando la promozione “Fibra + Mobile” nell’Area personale fibra per avvantaggiarsi lo sconto; con tariffe mensile inferiore a 9,99 euro, si può avere iliadbox Wi-Fi 6 passando all’offerta Giga 120 (il cambio dell’offerta è gratuito) e una volta richiesto il passaggio, occorre attivare la promozione “Fibra + Mobile” nell’Area personale fibra per ottenere lo sconto.

Analizzato come sia possibile avere un risparmio di 5 euro al mese sulla fibra, vediamo adesso che cosa prevede l’offerta iliad Giga 120

iliad Giga 120

Si possono avere 120 Gb in 4G/4G+ e 5G, con una velocità di navigazione di download fino a 855 Mbps laddove c’è la copertura 5G di telefonia mobile. Oltre che per queste prestazioni, l’offerta iliad Giga 120 è vantaggiosa per il costo: 9,99 euro al mese per sempre (più 9,99 euro per la Sim), mentre l’attivazione è gratuita. C’è inoltre da osservare che per l’utente che superasse i 120 Giga, previo espresso consenso, è possibile continuare a navigare spendendo 0,90 euro/100Mega. Facile e veloce da attivare, sono sufficienti pochi minuti, questa soluzione di iliad non ha nessun vincolo contrattuale.

Con minuti e Sms illimitati in Italia, in Europa (con 9 Giga dedicati in roaming) e verso 60 Paesi nel mondo, quest’offerta ha le seguenti ulteriori caratteristiche:

segreteria telefonica ;

; servizio “Mi richiami”;

portabilità del numero ;

; hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

piano tariffario.

Per avere maggiori informazione sull’offerta iliad Giga 120, segui il link qui sotto:

A novembre comparatore di SOStariffe.it ha puntato i riflettori anche su queste altre due offerte economiche di quest’operatore che permettono di navigare e chiamare salvaguardando i portafogli.

iliad Voce

Al costo di soli 4,99 euro al mese per sempre, con un prezzo della Sim di 9,99 euro risulta conveniente l’offerta iliad Voce che ai suoi clienti mette a disposizione 40 Mb in 4G/4G+. Superato questo tetto massimo, previo espresso consenso dell’utente, è possibile continuare a navigare 0,90 euro ogni 100 Mb. L’operatore spiega che si tratta di una soluzione ricaricabile. Non sono previsti costi di attivazione, così come non ci sono vincoli contrattuali. Quest ‘offerta incluse anche le seguenti opzioni:

servizio “Mi richiami”;

piano tariffario;

nessuno scatto alla risposta;

segreteria telefonica ;

; portabilità del numero;

controllo del credito residuo;

hotspot.

iliad Giga 80

Con una tariffa di 7,99 euro al mese, a cui aggiungere 9,99 euro per l’acquisto della Sim risulta vantaggiosa anche l’offerta iliad Giga 80. Anche perché questa proposta dell’operatore iliad prevede un’attivazione gratuita. Per quanto riguarda la connessione a Internet, essa consente una navigazione fino a 80 Giga in 4G e in 4G+. Superata questa soglia, è possibile continua a navigare spendendo 0,90 euro ogni 100 Mega previo espresso consenso del cliente. L’offerta, che è attivabile nel giro di pochi minuti, non prevede alcun vincolo contrattuale.

Con minuti e Sms illimitati, iliad Giga 80 è una soluzione ricaribile dell’operatore iliad che offre anche:

segreteria telefonica ;

; portabilità del numero;

servizio “Mi richiami”;

hotspot;

nessuno scatto alla risposta;

controllo del credito residuo;

piano tariffario.

C’è da ricordare che se si viaggia in Europa, con iliad Giga 80 è possibile avere minuti e Sms illimitati, più 7 Giga dedicati in roaming. Da ultimo, con quest’offerta è possibile anche avere i minuti illimitati verso 60 Paesi nel mondo.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta iliad Giga 80, segui il link:

