Ecco come tagliare le bollette con le offerte luce e gas di Engie a luglio 2023. Una gamma di soluzioni rivolta sia ai clienti domestici che vogliano bloccare il prezzo della materia prima per un anno (con Energia 3.0 Light ), sia ai consumatori che preferiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso di energia e metano (con Energia Agile ). Una panoramica delle due opzioni, con caratteristiche e costi su SOStariffe.it .

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 782,17 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,89 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Engie, multinazionale francese leader nel comparto energetico, offre ai propri clienti la possibilità di alleggerire le bollette attivando, a luglio 2023, offerte luce e gas sia a prezzo bloccato (con Energia 3.0 Light) sia a prezzo variabile (con Energia Agile).

Una doppia possibilità di scelta che passeremo ai raggi X nei paragrafi che seguono. Tuttavia, prima di analizzare caratteristiche e vantaggi di ciascuna offerta, ricordiamo l’importanza di confrontare periodicamente le offerte luce e gas del Mercato Libero tramite il comparatore di SOStariffe.it (accessibile al link qui sotto). Questo strumento gratuito e semplice da utilizzare permette di avere sempre il polso delle tariffe più vantaggiose proposte dai gestori energetici del Mercato Libero e fare un confronto tra le stesse a partire dal proprio consumo annuale di elettricità o gas:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Per trarre il massimo vantaggio dall’utilizzo del tool di SOStariffe.it è cruciale inserire il dato del proprio fabbisogno energetico, prima di avviare il confronto delle tariffe. Questa informazione può essere facilmente recuperata in due modi:

consultandola nell’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce e come leggere la bolletta del gas );

e ); stimandolo attraverso l’apposito calcolatore per il consumo di elettricità e gas integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

Engie: ecco le offerte luce e gas attivabili a Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DI ENGIE TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO DELLA MATERIA PRIMA Energia 3.0 Light (per luce e gas) Tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi 0,2005 €/kWh (energia elettrica)

(energia elettrica) 0,7566 €/Smc (metano) Energia Agile (per luce e gas) Tariffa a prezzo variabile prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + contributo fisso annuo di 168 euro

prezzo del metano all’ingrosso PSV + contributo fisso annuo di 168 euro

Con oltre 1 milione di clienti in oltre 350 Comuni della Penisola, la divisione italiana di Engie assicura un vasto assortimento di offerte per la fornitura di energia elettrica e metano, oltre che servizi per la casa.

Scopri l’offerta Engie per la tua fornitura »

Non a caso, le due soluzioni di punta che la multinazionale propone nel nostro Paese soddisfano tanto le esigenze di quei consumatori che vogliano bloccare il prezzo della materia prima per un determinato periodo di tempo (così da proteggersi da eventuali rialzi dei beni energetici), quanto i bisogni di quei clienti domestici a caccia di bollette in linea con l’andamento del mercato (perché legate alle variazioni mensili degli indici PUN per l’energia elettrica e PSV per il metano).

Analizziamo di seguito entrambe le opzioni:

Energia 3.0 Light (a prezzo bloccato);

(a prezzo bloccato); Energia Agile (a prezzo variabile).

Energia 3.0 Light

Con questa soluzione 100% green e digitale, Engie blocca il prezzo di energia e metano per un anno. Ecco le condizioni tariffarie proposte dall’offerta, che può essere attivata sia per una singola fornitura, sia per la doppia fornitura (luce + gas):

prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi: 0,2005 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); prezzo del gas bloccato per 12 mesi: 0,7566 €/Smc ;

; costo fisso a copertura delle spese di commercializzazione: circa 6 euro al mese per la fornitura di energia elettrica (69,88 euro all’anno) e circa 5,61 euro al mese per la fornitura di metano (67,32 euro all’anno);

per la fornitura di energia elettrica (69,88 euro all’anno) e circa per la fornitura di metano (67,32 euro all’anno); nessun costo di attivazione e nessun cambio di contatore o intervento fisico in casa;

possibilità di scelta tra una tariffa monoraria o bioraria : nel primo caso, il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo caso l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e i fine settimana;

: nel primo caso, il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo, mentre nel secondo caso l’energia costa meno in determinate fasce orarie, come la sera e i fine settimana; energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili ;

; App Engie Italia per avere sempre le forniture a portata di smartphone o tablet: dalla visualizzazione dei propri contratti alla consultazione delle bollette fino alla possibilità di effettuare i pagamenti o effettuare l’autolettura.

Energia Agile

Questa offerta assicura, invece, l’accesso al prezzo all’ingrosso dei beni energetici (in linea, come accennato sopra, con l’andamento di PUN e PSV), a cui va aggiunto un contributo al consumo stabilito da Engie. Il vantaggio di questa soluzione indicizzata è che, in caso di miglioramenti del mercato energetico, è possibile beneficiare immediatamente di un’eventuale riduzione del costo della materia prima.

Ecco una panoramica completa dell’offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN;

prezzo del gas all’ingrosso PSV ;

; costo fisso a copertura delle spese di commercializzazione: 14 euro al mese per ciascuna fornitura, per una spesa complessiva di 168 euro all’anno;

per ciascuna fornitura, per una spesa complessiva di 168 euro all’anno; sconto di 12 euro all’anno per la domiciliazione bancaria delle bollette;

per la domiciliazione bancaria delle bollette; App Engie Italia per gestire da remoto le proprie forniture.

Clicca al link qui sotto per accedere alla pagina delle offerte di Engie:

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS DI ENGIE »

« notizia precedente Criteri bonus maturità: requisiti e come ottenerlo a Luglio 2023