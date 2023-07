Grazie al bonus maturità , gli studenti meritevoli possono ottenere 5 punti extra assegnati a discrezione dalla commissione d'esame. Tutto quello che c’è da sapere a luglio 2023 su SOStariffe.it e una selezione dei migliori conti correnti under 30 per i neo maturati che vogliano gestire in autonomia il proprio denaro.

Sono 536.008 gli studenti italiani reduci dalle fatiche della maturità 2023. Iniziata il 21 giugno scorso, la sessione di prova che tradizionalmente conclude il ciclo finale degli studi superiori diventa sempre più “tecnologica”, con procedure digitalizzate (come il registro digitale) che velocizzano la pubblicazione dei risultati.

E se, come certifica un sondaggio condotto da Skuola.net, solo un maturando su 4 ha ottenuto un punteggio complessivo d’eccellenza (tra il 35 e il 40) al termine delle due prove scritte, cresce la preoccupazione tra gli studenti di non riuscire ad ottenere il bonus maturità, cioè i 5 punti “extra” che la commissione d’esame ha la facoltà di assegnare ai più meritevoli.

Bonus maturità: cos’è e come funziona a Luglio 2023

BONUS MATURITÀ: DOMANDE BONUS MATURITÀ: RISPOSTE Cos’è il bonus maturità? Consiste nella possibilità, per i maturandi più meritevoli, di ottenere fino a un massimo di 5 punti extra così da innalzare il punteggio finale dell’esame di maturità Quali fattori incidono sull’attribuzione del bonus maturità? un media alta di voti nell’ultimo triennio scolastico

nell’ultimo triennio scolastico un ottimo risultato ottenuto nelle prove scritte e orali alla maturità 2023 Chi ha la facoltà di assegnare il bonus maturità? La commissione d’esame ha la discrezionalità di attribuire i punti bonus, scegliendo se concederne solo 1, solo 2, solo 3, oppure 4 o 5

Il bonus maturità consiste nella facoltà della commissione d’esame di assegnare agli studenti meritevoli fino a “5 punti bonus”. Per quanto ogni commissione d’esame abbia la discrezione di decidere se e quanti “punti extra” attribuire ai candidati più meritevoli, in linea generale, il percorso scolastico e l’esito positivo delle prove rappresentano fattori cruciali nella valutazione dei docenti stessi.

In particolare, sono destinati ad essere “premiati” quegli studenti che:

abbiano mantenuto una media alta di voti nell’ultimo triennio scolastico (e che siano arrivati alla maturità con almeno 30 punti).

nell’ultimo triennio scolastico (e che siano arrivati alla maturità con almeno 30 punti). abbiano eccelso nelle prove scritte e orali (centrando un target di almeno 50 punti complessivi).

Ricordiamo che il punteggio massimo che si può ottenere alla maturità è 100/100 (con possibilità di aggiudicarsi la lode), mentre quello minimo per superare l’esame è 60/100. Come si legge sullo speciale Maturità 2023 pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione (Miur), il voto finale dell’esame al termine degli studi superiori è così composto:

fino a un massimo di 40 punti per il credito scolastico;

per il credito scolastico; fino a un massimo di 20 punti per la prima prova scritta;

per la prima prova scritta; fino a un massimo di 20 punti per la seconda prova scritta;

per la seconda prova scritta; fino a un massimo 20 punti per il colloquio.

In aggiunta all’elenco sopra menzionato, la commissione può decidere di assegnare fino a 5 punti di “bonus” (il cosiddetto “punteggio integrativo” per chi ne ha diritto). Risultato? Dalla somma di tutti questi punti, è così possibile ottenere il voto finale che sarà riportato sul diploma di scuola superiore.

