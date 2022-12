Tariffe luce e gas di Dicembre 2022: come trovare l’offerta migliore del mese

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.230,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Come scegliere l’offerta luce e gas più conveniente, tra le innumerevoli opzioni del Mercato Libero a dicembre 2022? La domanda è sempre più ricorrente tra i consumatori, ora più che mai a caccia di soluzioni per illuminare e riscaldare casa che diano sollievo alle tasche, svuotate da caro energia e inflazione galoppante.

La risposta arriva dal comparatore di SOStariffe.it che aiuta i clienti domestici a confrontare le offerte luce e gas del Mercato Libero e a orientarsi verso quella più vantaggiosa a partire dal consumo annuo del proprio nucleo familiare. Tale dato può essere sia consultato in bolletta (nella sezione dedicata ai consumi), sia stimato impostando una serie di filtri integrati nel comparatore stesso.

Clicca al link qui sotto per avviare subito il confronto delle offerte attivabili a dicembre 2022:

Le offerte luce più vantaggiose del Mercato Libero a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE SPESA IN BOLLETTA 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2345 €/kWh 95,23 euro al mese 2 wekiwi Energia alla Fonte 0,2375 €/kWh 98,78 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2345 €/kWh 99,70 euro al mese

Le promozioni luce del Mercato Libero selezionate dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2022 hanno tutte una caratteristica comune: esse propongono una tariffa a prezzo indicizzato, ovvero assicurano l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo da parte del fornitore.

È bene sottolineare che le stime di spesa elencate in tabella sono parametrate sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW).

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Perché questa promozione di Sorgenia è sinonimo di convenienza? Innanzitutto per il prezzo contenuto dell’energia elettrica, che si rifà al alle condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (indice PUN) con l’aggiunta di un contributo al consumo minimo per il primo anno di fornitura: 0,010 €/kWh. Tale cifra sale poi a 0,041€/kWh dal secondo anno. In secondo luogo, ai clienti che attivino la promozione online entro giovedì 22 dicembre 2022, Sorgenia assicura uno sconto di 50 euro in bolletta (con inserimento del codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto). Da ultimo, è premiata la fedeltà dei clienti: il contributo fisso annuale per costi di commercializzazione si attesta a 91 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi.

Altre caratteristiche della promozione includono:

accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; possibilità di entrare a far parte di Greeners , la community dei clienti Sorgenia “paladini” del Pianeta;

, la community dei clienti Sorgenia “paladini” del Pianeta; sconti fino a 3mila euro in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia;

in bolletta portando amici e conoscenti in Sorgenia; energia verde proveniente da fonti rinnovabili;

gestione della fornitura in totale autonomia grazie all’App MySorgenia.

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 95,23 euro al mese.

Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Energia alla Fonte di wekiwi

Tra le ragioni che rendono l’offerta di wekiwi tra le più appetibili a dicembre 2022 ci sono il bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta (attivazione online con codice “SOSW22”) e il sistema di fatturazione che prevede la “carica mensile“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. E i conguagli sono così effettuati solo su consumi reali, per dire addio alle brutte sorprese in bolletta.

Nell’identikit dell’offerta sono da includere:

prezzo dell’energia all’ingrosso (agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

sconto del 10% sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi;

sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online wekiwi; stima di spesa mensile per la “famiglia tipo”: 98,78 euro.

Per ulteriori dettagli o per procedere con l’attivazione ecco il link di riferimento:

Luce Flex Web di Illumia

Obiettivo “bollette snelle” anche per Illumia. La sua offerta luce è un magnete del risparmio sia per il prezzo contenuto dell’energia elettrica, sia per la promozione tutta natalizia che assicura uno sconto in bolletta di 30 euro ai clienti che attivino l’offerta entro il 21 dicembre 2022.

Luce Flex Web si caratterizza anche per:

prezzo dell’energia all’ingrosso in base al PUN + un minimo contributo al consumo pari a 0,010 €/kWh ;

in base al PUN + un minimo contributo al consumo pari a ; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (120 euro all’anno);

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura in palmo di mano;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 99,70 euro.

Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Le promozioni gas del Mercato Libero più economiche a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 Edison Energia World Gas Plus 0,9652 €/Smc 196,75 euro

Di seguito passiamo ai raggi X le 3 soluzioni gas del Mercato Libero più appetibili per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc di gas naturale all’anno e abbia una fornitura attiva nel comune di Milano. I prezzi del gas consultabili in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) di novembre 2022, eventualmente maggiorato di un contributo al consumo stabilito dal fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

Con un’offerta che combina il prezzo del gas all’ingrosso (senza alcun sovrapprezzo) e uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile, Pulsee entra nella rosa dei top fornitori di metano a dicembre 2022. Ecco i punti cardinali della sua promozione, attivabile fino al 10 gennaio 2023:

prezzo del gas del mercato all’ingrosso (allineato all’indice PSV) senza costi extra da parte del fornitore;

(allineato all’indice PSV) da parte del fornitore; contributo fisso mensile scontato del 20% : 12 euro al mese anziché 15, per una spesa complessiva di 144 euro in un anno;

: anziché 15, per una spesa complessiva di 144 euro in un anno; possibilità di personalizzare l’offerta attivando l’opzione ribattezzata “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese. Obiettivo: azzerare le proprie emissioni inquinanti;

” al costo di 3 euro al mese. Obiettivo: azzerare le proprie emissioni inquinanti; App Pulsee Energy per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta;

per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 195,65 euro.

Maggiori informazioni sulla promozione cliccando al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

Doppietta wekiwi. La web company controllata del gruppo Tremagi si posiziona anche tra i top gestori gas di dicembre 2022 grazie a un mix di caratteristiche vantaggiose. Ecco quali sono:

prezzo del gas all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a 0,050 €/Smc ;

all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo pari a ; costo fisso annuale di 67 euro indipendente dal consumo;

indipendente dal consumo; 30 euro di sconto in bolletta attivando l’offerta sul web con il codice di benvenuto SOSW22 ;

in bolletta attivando l’offerta sul web con il codice di benvenuto ; gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led acquistabili nel negozio online wekiwi con uno sconto del 10% :

: spesa stimata per la “famiglia tipo”: 196,32 euro al mese.

Per maggiori informazioni, ecco il link di riferimento:

World Gas Plus di Edison Energia

Sale sul podio anche la soluzione metano di Edison Energia. I suoi punti di forza? Innanzitutto, il prezzo del gas all’ingrosso (in base all’indice PSV) senza costi aggiuntivi. In secondo luogo c’è la decurtazione del 40% per il contributo fisso mensile: da 20 euro al mese a 12 euro al mese (144 euro all’anno). Terzo: gestione digitale della fornitura grazie all’area clienti online e all’App My Edison.

L’offerta di Edison Energia ha anche i seguenti tratti distintivi:

EDISONRisolve e CoCo inclusi: con EDISONRisolve, è garantita l’assistenza telefonica e la possibilità di prenotare servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; CoCo è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison che consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa;

e inclusi: con EDISONRisolve, è garantita l’assistenza telefonica e la possibilità di prenotare servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; CoCo è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale integrata nell’App My Edison che consente il monitoraggio dei consumi degli elettrodomestici di casa; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 196,75 euro.

Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione:

