Qual è miglior offerta per fibra ottica di dicembre 2022?

Continua a crescere la copertura della fibra ottica in Italia e i prezzi delle offerte in diminuzione spingono la diffusione delle promozioni Internet casa fibra. Offerte che si rivolgono in particolare a chi non si accontenta di una normale connessione alla Rete, ma desidera navigare senza limiti, alla massima velocità e con una stabilità di connessione.

Con la crescente diffusione della fibra ottica in Italia, si moltiplicano dunque le alternative Internet casa proposte dagli operatori delle Tlc che sfruttano in particolare la tecnologia FTTH. Per i consumatori c’è a disposizione un ampio ventaglio di alternative che il comparatore per Internet casa di SOStariffe.it mette a confronto allo scopo di orientare gli utenti nella scelta delle soluzioni che consentono di coniugare top prestazioni di connettività e competitività dei costi.

Le migliori offerte Internet casa in fibra ottica a dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 FiberEvolution Full di beactive 16 euro al mese per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 2 Fastweb Nexxt Casa + Plenitude da 19,95 euro al mese per 2 anni, poi 26,95 euro al mese navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate da telefoni fissi e mobili 3 Illumia Wifi 19,99 euro per il primo anno, poi 26,99 euro al mese navigazione fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 4 TIM Wi-Fi Speciale Young 21,90 euro al mese solo per giovani tra i 18 e i 30 anni navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate a consumo 5 Vodafone Internet Unlimited 22,90 euro al mese per già clienti Vodafone, mentre per i nuovi clienti è 27,90 euro al mese navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate (con attivazione online)

Analizziamo qui di seguito le alternative per Internet casa in fibra ottica che il comparatore di SOStariffe.it ha selezionato come più vantaggiose a dicembre 2022, grazie al loro rapporto qualità-prezzo.

È opportuno però ricordare che, prima di procedere all’attivazione di una nuova offerta per navigare da casa, è raccomandato effettuare una verifica della copertura di rete dell’indirizzo della propria abitazione. Per misurare la velocità di navigazione della propria connessione, inoltre, è possibile cliccare sul widget qui sotto e accedere direttamente allo Speed Test gratuito messo a disposizione da SOStariffe.it.

FiberEvolution Full di beactive

FibertEvolution Full è l’offerta dell’operatore beactive più vantaggiosa di dicembre 2022 nel panorama delle soluzioni per avere Internet casa con la fibra.

Il brand commerciale di Active Network per la fornitura di servizi e prodotti per il mercato VoIP, infatti, propone una promozione riservata esclusivamente ai clienti di SOStariffe.it: quest’offerta prevede un prezzo speciale di 16 euro al mese per 12 mesi. Dal 13esimo mese il costo sale a 23,50 euro al mese.

Con un costo di attivazione pari a 27,50 euro una tantum, quest’offerta ha le seguenti caratteristiche:

navigazione illimitata;

velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate non incluse;

Router 5530 Fritz!Box incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato;

incluso nell’offerta con Wi-fi 6 integrato; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore.

Per conoscere maggiori dettagli di quest’offerta di beactive, clicca sul pulsante verde:

FiberEvolution Full

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Tra le soluzioni per beneficiare della super fibra dell’operatore Fastweb per navigare da casa c’è anche la proposta Internet+Energia, la quale è il risultato della partnership fra Fastweb e Plenitude. Va ricordato che quest’ultima è la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica.

Grazie a questa soluzione, è possibile avere la fibra ultraveloce, le chiamate illimitate e l’offerta energia e/o gas di Plenitude a partire da 19,95 euro al mese per 24 mesi e poi 26,95 euro al mese.

In sintesi, con contributo di attivazione incluso, quest’offerta prevede:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso telefoni fissi e mobili;

verso telefoni fissi e mobili; offerta energia Plenitude in promozione;

Internet Box gratuito con copertura Wi-Fi 6 e Alexa integrata;

navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware;

funzione di Parental Control;

possibilità di accedere gratuitamente a tutti i corsi della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali nata dalla partnership tra Fastweb e Fondazione Cariplo.

Questa proposta può essere attivata a un costo di 19,95 euro al mese (per 2 anni) da coloro che attiveranno una doppia fornitura (luce + gas) con Eni Plenitude. La quota mensile della fibra Fastweb, invece, è pari a 21,95 euro al mese (per 24 mesi) nel caso di sola attivazione della fornitura luce o sola attivazione della fornitura gas con Eni Plenitude.

Grazie a Eni Plenitude, inoltre, con quest’offerta i clienti risparmiano anche:

6 euro al mese per 24 mesi per gas e luce (in totale 144 euro);

al mese per 24 mesi per gas e luce (in totale 144 euro); 3 euro al mese per 24 mesi per il solo gas (72 euro complessivi);

al mese per 24 mesi per il solo gas (72 euro complessivi); 3 euro al mese per 24 mesi per la sola luce (72 euro in totale).

Per una panoramica dell’offerta Fastweb Nexxt Casa + Plenitude, segui il link:

Fastweb Nexxt Casa + Plenitude

Illumia Wifi

Con navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, l’offerta Illumia Wifi ha un prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese).

Senza alcun vincolo di durata e con possibilità di disdetta senza penali, questa proposta, che non ha le chiamate incluse, si caratterizza perché offre:

il modem gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese;

il pagamento esclusivo tramite domiciliazione bancaria;

il contributo di attivazione gratuito per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per avere una panoramica completa dell’offerta Illumia Wifi, clicca al link di seguito:

Illumia Wifi

TIM WiFi Special Young

Con l’offerta TIM WiFi Special Young, la sua fibra super veloce entra nelle case dei giovani, in una fascia di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Il prezzo? È molto competitivo: 21,90 euro al mese e attivazione gratuita. Inoltre, aggiungendo 6 euro per 30 mesi è possibile dotarsi anche di un tablet Samsung Galaxy Tab A8.

Con modem TIM HUB+ con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh a 5 euro al mese per 48 mesi, a cui vanno aggiunti anche 6 mesi di Amazon Prime gratuiti ma solo per i nuovi clienti, quest’offerta si contraddistingue anche per:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Gbps in upload e una latenza stimata di 6 ms (millisecondi);

(suddivisi tra porte Ethernet e WiFi), 1 Gbps in upload e una latenza stimata di 6 ms (millisecondi); chiamate a consumo al costo di 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali.

Per conoscere l’offerta TIM WiFi Special Young, segui il link qui sotto:

TIM WiFi Special Young

C’è da osservare, infine, che fibra super veloce di TIM è disponibile anche per i clienti over 30 grazie all’offerta TIM Wifi Power Smart. Questa proposta ha un costo mensile di 29,90 euro (se la si acquista solo online entro il 20 dicembre 2022), con il contributo di attivazione già incluso nell’offerta. Essa include anche navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH, a cui si aggiungono chiamate illimitate (con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo), il servizio TIM navigazione sicura contro le minacce del web, Google Nest Mini in regalo e un anno di Assistenza Imprevisti TIM Protezione Casa in regalo.

Per conoscere i dettagli dell’offerta TIM Wifi Power Smart, vai al link di seguito:

TIM WiFi Power Smart

Internet Unlimited di Vodafone

Con la possibilità di avere una navigazione fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH, la fibra ultra veloce di Vodafone è disponibile al costo di 27,90 euro al mese per i nuovi clienti, ma è accessibile alla tariffa speciale di 22,90 euro al mese per coloro che sono già clienti Vodafone mobile.

Con costo di attivazione (5 euro al mese per 2 anni) già incluso nel canone mensile dell’offerta, le altre caratteristiche di Internet Unlimited dell’operatore Vodafone sono:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download sulla GigaNetwork Fibra;

sulla GigaNetwork Fibra; chiamate con minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali con attivazione online;

verso fissi e mobili nazionali con attivazione online; Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer e possibilità di connessione fino a 120 dispositivi

una scheda SIM dati con 1 Giga al mese incluso per qualsiasi esigenza di connessione.

Per avere maggiori informazioni su questa soluzione Internet casa di Vodafone, vai al link di seguito:

Internet Unlimited