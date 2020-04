Super Fibra WINDTRE o Tim Super FWA: confronto tra le offerte

Tim e WINDTRE sono tra i provider Internet casa storici nel mercato italiano. Il primo è quello con il maggior numero di linee attive mentre il secondo si trova attualmente in quarta posizione in classifica, preceduto da Vodafone e Fastweb.

La connessione Internet da casa è diventata ancora più importante in questo momento di quarantena in cui si è costretti a lavorare e studiare da casa o per passare il tempo guardando i nostri film e serie TV preferiti in streaming. Trovare l’offerta giusta è di fondamentale importanza.

Recentemente Tim ha introdotto una nuova offerta associata alla tecnologia di connessione FWA (fibra ottica mista radio) dall’eccellente rapporto qualità prezzo. WINDTRE dopo il debutto ufficiale come nuovo operatore ha invece rivisto la sua tariffa Internet casa rendendola ancora più conveniente. Di seguito vi proponiamo un confronto tra le due promozioni con tutti i dettagli sulle caratteristiche della connessione, servizi inclusi e costi.

Superfibra di WINDTRE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia per chi è già cliente WINDTRE

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 27,99 euro al mese mentre con Internet 100 e 200 in FTTC NGA il costo è di 22,90 euro al mese. Il modem Super Wi-Fi è proposto in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi con assistenza e servizio di sostituzione gratuiti. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

L’offerta è valida online fino al 18/4/20.

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 100 (in FTTC/FTTC NGA): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva SuperFibra di WINDTRE

Tim Super FWA

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (fibra mista radio). Oltre i 200 GB la velocità si riduce a 1 Mbps (solo per aprile sono inclusi 300 GB)

Modem FWA indoor autoinstallante o outdoor (49 euro invece di 99 euro pagabili in un’unica soluzione o in 12 rate da 4,1 euro al mese)

Chiamate illimitate verso tutti per 24 mesi invece di 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta se l’attivazione avviene online. Alla scadenza, se si mantiene l’offerta, la promozione è estesa ad altri 24 mesi. Al termine dei 48 mesi l’opzione Voce avrà un costo di 5 euro al mese

Attivazione inclusa (240 euro rateizzati in 24 rate da 10 euro al mese)

TIMVISION con eventuale decoder Tim Box in noleggio a 3 euro al mese

Disney+ incluso per 3 mesi poi 3 euro al mese fino al 24/5/20

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro se l’attivazione avviene entro il 24/5/20. In caso di disattivazione il contributo da versare è di 25 euro. Il contributo per l’intervento del tecnico per l’installazione del modem da 99 euro può essere pagato in un’unica soluzione o in 24 rate da 4,13 euro al mese. Alla tariffa è possibile aggiungere:

2 Tim Cam per la sicurezza della casa a 5 euro al mese

Tutto il calcio e lo sport di DAZN e NOW TV ticket Sport a 29,99 euro al mese

TIMVISION Plus a 5 euro al mese

Attiva Tim Super FWA

WINDTRE vs Tim: le tariffe a confronto

Tecnologia di connessione Chiamate incluse Velocità di navigazione Modem incluso Costo attivazione Offerta convergente fisso e mobile Altri servizi inclusi Addebito mensile Tim FWA FWA (Fibra misto radio – 4G/4G+) Sì Fino a 100 Mbps con FTTH Sì Incluso – Disney Plus incluso per 3 mesi 24,90 euro al mese Superfibra di WINDTRE FTTH, FTTC o ADSL Sì Fino a 30 Mbps (oltre i 200 GB la velocità scende a 1 Mbps) No Incluso Gigabyte illimitati su mobile per i già clienti WINDTRE – 19,90 euro al mese

La prima differenza importante tra le offerte di Tim e WINDTRE è la tecnologia di connessione disponibile. Il primo provider permette di accedere ad Internet tramite FWA o fibra ottica mista radio. Quest’ultima prevede che il segnale partito dalla BTS o stazione radio di base si sposti solo per un tratto sulla fibra ottica e che il restante percorso fino al modem dell’utente sia coperto tramite rete 4G o 4G+ di Tim. Questa tecnologia è quindi una valida alternativa quando non è disponibile copertura con la fibra ottica tradizionale.

WINDTRE invece a seconda della copertura consente di accedere alla fibra ottica nelle varianti FTTH (Fiber to the Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet) o ADSL. Con la FTTH la connessione Internet in fibra ottica arriva direttamente al domicilio dell’utente mentre mentre con FTTC una parte del tragitto è coperto tramite la classica rete telefonica in rame.

WINDTRE offre copertura in FTTH nei seguenti Comuni:

Acerra

Alessandria

Ancona

Aprilia

Arezzo

Assago

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Calenzano

Campobasso

Casalecchio Di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Catanzaro

Cesano Boscone

Chieti

Cinisello Balsamo

Civitavecchia

Collegno

Cormano

Cornaredo

Corsico

Empoli

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

L’aquila

Lanciano

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Modena

Moncalieri

Montesilvano

Monza

Mugnano di Napoli

Napoli

Nichelino

Novara

Olbia

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Pomezia

Potenza

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio nell’Emilia

Rho

Rieti

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giorgio a Cremano

San Giuliano Milanese

San Lazzaro Di Savena

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto Fiorentino

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Terni

Torino

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

L’operatore sottolinea che oggi a causa delle misure di contenimento per l’epidemia di Coronavirus è possibile che le attivazioni potrebbero subire dei ritardi nei Comuni di:

Bergamo

Brescia

Medicina (BO)

Elice (PE)

Castiglione Messer Raimondo (TE)

Montefino (TE)

Arsita (TE)Bisenti (TE)

Castilenti (TE)

Riccia (CB)

Fondi (LT)

Ariano Irpino (AV)

Sala Consilina (SA)

Caggiano (SA)

Polla (SA)

Atena Lucana (SA)

Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS)

San Lucido (CS)

Montebello Jonico (RC)

Serra San Bruno (VV)

Moliterno (PZ)

Auletta (SA)

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile sul comparatore di SOStariffe.it.

Tecnologie diverse offrono ovviamente prestazioni differente. Con Superfibra di WINDTRE si può arrivare ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload in FTTH. Con FTTC si arriva fino a 100/200 Megabit in download mentre con ADSL fino a 20 Megabit al secondo. Per tutte le tecnologie l’accesso alla rete è illimitato.

Tim Super FWA offre una velocità fino a 30 Megabit al secondo in download e 3 Megabit al secondo in upload. Il traffico è illimitato ma se si supera la soglia di 200 GB al mese la velocità viene ridotta a 1 Megabit al secondo. Per il mese di aprile, a causa dell’emergenza di Coronavirus, Tim ha innalzato la soglia a 300 GB.

Entrambe le offerte includono le chiamate verso fissi e mobili. Nel caso di Tim, però, è previsto un vincolo di tempo (massimo 48 mesi). WINDTRE permette di ottenere Gigabyte illimitati per le SIM mobili di tutta la famiglia se l’intestatario della linea fissa dispone di una SIM con piano Unlimited Special, XLarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call Your Country, All Inclusive o Wind Smart. La tariffa di Tim non è convergente ma sottoscrivendo l’offerta gratuita Tim Unica si ottengono Gigabyte illimitati per un massimo di 6 SIM Tim.

Parlando di costi, Superfibra prevede un addebito mensile di 19,90 euro per tutte le tecnologie ad eccezione di ADSL 7 Mega (27,99 euro), quindi inferiore ai 24,90 euro al mese dell’offerta di Tim. In entrambe le tariffe è incluso il costo di attivazione ma ci altre spese da considerare.

Tim include nella tariffa il costo del modem, che dovrà essere restituito in caso di cessazione della linea. L’utente dovrà però però pagare 99 euro per l’installazione a domicilio del dispositivo nella versione da esterno, che possono essere rateizzati in 24 rate da 4,13 euro al mese. L’azienda inoltre sottolinea che a causa dell’emergenza Covid-19 sono possibili alcuni ritardi nell’installazione dei modem outdoor e che i suoi addetti per questi interventi utilizzano tutti i sistemi di protezione adeguati.

WINDTRE invece non include il modem nella sua tariffa, che è fornito in vendita abbinata a 5,99 euro al mese con servizio di assistenza gratuito.

Superfibra non include servizi aggiuntivi mentre Tim Super FWA permette di accedere gratuitamente a Disney+, la piattaforma di streaming di Disney, per 3 mesi e a TIMVISION Plus.

Dal confronto quindi emerge che Superfibra di WINDTRE è superiore a Tim Super FWA in termini di prestazioni della rete e costi ma la seconda tariffa è ideale per quegli utenti che non sono raggiunti dalla fibra ottica e sono interessanti anche servizi legati all’intrattenimento. Chi è già cliente Tim per la telefonia mobile ottiene comunque maggiori vantaggi nel sottoscrivere la tariffa fissa del proprio operatore.

Con il comparatore di SOStariffe.it avete a dispozione uno strumento semplice, intuitivo e soprattutto imparziale per confrontare le offerte Internet casa dei principali operatori e trovare quella che meglio soddisfi le vostre esigente in termini di navigazione. Basta inserire i giusti parametri per costruire il proprio profilo di consumo (copertura, velocità richiesta, servizi inclusi come le chiamate o l’attivazione, costo mensile, etc.) e in pochi secondi vedrete comparire nella parte alla della schermata le proposte più convenienti in base alle vostre spefiche necessità. In più, grazie al nostro servizio di consulenza gratuita potete ottenere consigli per risparmiare davvero sulla linea fissa.

SOStariffe.it vi offre anche altri strumenti utili come lo speed test per misurare le performance della rete in tempo reale sia in download che in upload. Sul nostro sito sono inoltre presenti numerose guide per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra connessione e risolvere le principali problematiche che gli utenti Internet casa sono costretti ad affrontare ogni giorno come, ad esempio, la configurazione del modem o come rispristinare la navigazione in caso di assenza del segnale Wi-Fi. Infine, SOStariffe vi guida nella procedura per passare ad un altro provider fornendovi tutti gli strumenti e la documentazione necessaria a completare questa operazione in tempi rapidi e senza sforzo.