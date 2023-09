Lo stop alla circolazione delle auto con motore diesel Euro 5 è stato rimandato: il provvedimento atteso per questo mese di settembre 2023 in Piemonte (in anticipo rispetto ad altre regioni) non entrerà in vigore, seguendo quanto definito dal recente decreto del Governo. In arrivo, inoltre, potrebbero esserci altre deroghe per il prossimo futuro. Facciamo il punto della situazione in merito alla questione.

Non ci sarà lo stop alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in Piemonte. Tutto viene rimandato al 2024 o, più probabilmente, al 2025 grazie a un provvedimento del Governo che, da tempo, aveva espresso, tramite vari esponenti dell’esecutivo, il parere contrario allo stop. Questo provvedimento coinvolge anche altre regioni della Pianura Padana (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) che, per motivi ambientali, avrebbero dovuto introdurre limitazioni alla circolazione di auto diesel Euro 5.

Per gli automobilisti, per il momento, non ci saranno limitazioni alla circolazione. Le auto diesel, al netto delle sempre più importanti valutazioni ambientali, sono vetture con costi di gestione molto bassi, soprattutto per chi percorre tanti chilometri. La scelta di rimandare lo stop, quindi, permetterà agli automobilisti delle regioni interessate di non dover cambiare auto.

Per risparmiare sui costi di gestione del proprio veicolo, quindi, basta concentrarsi sul taglio del costo dell'assicurazione auto.



Stop alle auto diesel Euro 5: cosa cambia ora

Come prevede il nuovo decreto legge, per le regioni della Pianura Padana per cui era stato preventivato (per ragioni ambientali) lo stop alle auto diesel Euro 5 arriva una proroga. La circolazione di questi veicoli resta valida, senza possibilità di limitazioni, fino al prossimo 1° ottobre 2024.

Successivamente, ma solo a partire dal 1° ottobre 2024, è prevista l’introduzione nei “piani di qualità dell’aria” delle regioni del blocco alle auto diesel Euro 5. Di fatto, quindi, le regioni saranno obbligate a porre un limite alla circolazione di questa categoria di veicoli soltanto tra due anni, garantendo agli automobilisti molto più tempo per poter utilizzare il proprio veicolo, senza limitazioni.

L’intervento del Governo ha annullato il provvedimento della regione Piemonte che, lo scorso giugno, aveva varato un decreto attuativo per lo stop alle diesel Euro 5 in 76 comuni, tra cui tutti i capoluoghi di provincia. Il provvedimento regionale, basato su direttive UE volte a contenere l’inquinamento nell’area padana, era stato accolto in modo molto negativo dalla popolazione.

Il nuovo decreto del Governo, invece, ha cambiato le carte in tavola, andando a fissare nuove tempistiche per il comunque inevitabile blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in Piemonte e nelle altre regioni padane. Per i prossimi mesi, in ogni caso, gli automobilisti non dovranno fare i conti con uno stop forzato per i propri veicoli.

