Dopo la sosta per le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per gli Europei 2024, la Serie A torna sabato in grande stile con il derby Inter-Milan e Juventus-Lazio. Se ancora non l’avete fatto ci sono diversi abbonamenti Serie A tra cui scegliere a partire da appena 9,99 euro al mese. Attenzione però, solo DAZN permette di seguire tutte le partite di Serie A fino al 2024 (10 incontri su 10 per giornata).

Abbonamenti Serie A: le migliori offerte TV per il campionato di settembre 2023

Le offerte per vedere la Serie A in TV Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni NOW Sport 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 €/mese per 12 mesi oppure 14,99 €/mese senza vincoli Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,99 €/mese per 18 mesi DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

DAZN è la prima scelta quando si attivare l’offerta giusta per seguire la propria squadra del cuore. Gli abbonamenti Serie A dell’app di streaming sono i seguenti:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

L’offerta costa 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Attivandolo andrete a spendere 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

L’offerta costa 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Attivandolo andrete a spendere 37,41 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Su DAZN potete vedere non solo la Serie A ma anche altri contenuti come:

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

UEFA Women’s Champions League

NFL

basket italiano ed europeo

boxe

UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Il canale ZONA DAZN è disponibile sul canale 214 di Tivùsat al costo di 7,50 euro al mese e permette di vedere 7 partite per giornata di Serie A. Il canale ZONA DAZN 2 è sintonizzato al 215 solo in caso di contemporaneità degli incontri. Potete attivare l’offerta dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Le offerte di Sky

Su Sky potete seguire 3 partite di Serie A per giornata (quella del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45) acquistando il seguente abbonamento:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

L’offerta costa 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza obbligo di rinnovo alla fine del periodo promozionale. Il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet.

Il canale ZONA DAZN è disponibile sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese e permette di vedere 10 partite su 10 per giornata di Serie A. Gli altri canali ZONA DAZN sono trasmessi a partire dal 215. Potete attivare l’offerta dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Se oltre allo sport siete interessati agli altri contenuti della pay TV potete invece attivare:

Prova Sky Q

Sky TV e Netflix – Intrattenimento Plus

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

L’offerta costa 9 euro per 30 giorni di visione. Scaduto il periodo promozionale si può decidere se sospenderla o attivare un abbonamento acquistando i pacchetti che più vi interessano.

L’offerta di NOW TV

Con il Pass Sport di NOW TV avete invece inclusi Sky Calcio e Sky Sport ma senza abbonamento. Oltre alla Serie A potete quindi seguire anche:

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

L’offerta costa 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. In questo caso se non siete soddisfatti si può disattivarlo quando volete con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla scadenza del periodo di visione. La funzione Premium è gratis attivando l’offerta entro il 28/9/23, invece di 5 euro al mese. L’opzione prevede audio immersivo con Dolby Digital 5.1, contenuti on demand senza pubblicità e la visione contemporanea su più dispositivi.

Al Pass Sport si possono associare fino a 6 dispositivi sostituirli tutte le volte che si vuole. L’app è compatibile con smartphone, tablet, PC, Smart TV, console per videogiochi, Apple TV, Fire TV e NOW TV Smart Stick.

