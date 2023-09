SelfyConto Mediolanum offre un rendimento del 4% con vincoli di 6 mesi, canone gratuito il primo anno, una carta di debito inclusa e una conveniente carta di credito. Su SOStariffe.it , tutti i dettagli di questa promozione vantaggiosa di settembre 2023 per gestire e far fruttare il proprio denaro.

SelfyConto Mediolanum propone ai nuovi clienti (in qualità di primi intestatari) che aprissero questo conto corrente online entro l’8 novembre 2023, un rendimento del 4% lordo con la costituzione di depositi a tempo della durata di 6 mesi. Per beneficiare di questa promozione occorre che il titolare del conto di Banca Mediolanum accrediti lo stipendio e richieda entro il 15 dicembre 2024 il conto deposito con vincolo semestrale. Questo tasso annuo lordo è possibile per un vincolo minimo di 100 euro e fino ad un valore massimo complessivo di 500.000 euro per ciascun cliente.

Questa offerta è stata selezionata come una delle più vantaggiose di settembre 2023 dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le migliori alternative presenti sul mercato bancario. Per saperne di più, vai al pulsante verde sottostante:

SelfyConto Mediolanum: che cosa prevede l’offerta di Settembre 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA SelfyConto di Banca Mediolanum canone zero fino ai 30 anni

canone gratuito per il primo anno per gli over 30, poi 3,75 euro azzerabili

rendimento del 4% con vincoli di 6 mesi

carta di debito inclusa

bonifici online gratuiti

prelievi di contanti da ATM gratuiti da qualsiasi banca in Italia e in zona Euro

trading online

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che è a zero spese fino a 30 anni, mentre per gli over 30 il canone gratuito è solo per il primo anno. Poi è previsto un canone di 3,75 euro al mese, ma azzerabile grazie a una serie di promozioni di cui i clienti possono beneficiare fino al 31 dicembre 2023. Ecco quali sono:

sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo;

essendo titolare di un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

SelfyConto mette a disposizione dei clienti le seguenti funzioni e servizi:

carta di debito a canone gratuito ;

; prelievi di contanti da ATM senza limiti di operazioni anche da altra banca in area Euro senza commissioni;

bonifici online gratuiti;

pagamento gratuito di F23, F24, MAV, RAV;

trading online con 24 mercati nel mondo;

ricariche telefoniche gratuite;

domiciliazione delle bollette senza costi.

SelfyCredit Instant è il servizio per avere un prestito personale richiedendolo dall’app Mediolanum con accredito sul conto corrente in tempo reale. Ecco come funziona:

possibilità di richiedere il prestito dall’app, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24;

TAN fisso 7,95% e TAEG massimo 8,27% ;

; nessuna spesa di istruttoria e imposta di bollo;

possibilità di ottenere fino a 20.000 euro, secondo 5 fasce di importi.

Per aprire SelfyConto occorrono un documento d’identità e codice fiscale, uno smartphone e un’email. L’identificazione è possibile tramite SPID, bonifico o webcam.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca il link qui sotto:

SelfyConto Mediolanum: le carte di pagamento di Settembre 2023

LE CARTE ABBINATE A SELFYCONTO PRINCIPALI CARATTERISTICHE Carta di debito Mediolanum Card canone annuo gratuito

versione fisica e virtuale

prelievi a costo zero in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi Carta di credito Mediolanum Credit Card canone annuo di 12 € (1 €/mese)

(1 €/mese) fido mensile a partire da 1.500 € Carta prepagata Mediolanum Prepaid Card costo del rilascio di 10 €

ricarica immediata 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Aprendo SelfyConto, Banca Mediolanum propone ai suoi clienti una carta di debito inclusa nel conto corrente e una carta di credito e una carta prepagata facoltative per effettuare i propri pagamenti. Queste carte sono disponibili in versione fisica e in versione virtuale con collegamenti a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Garmin Pay.

Mediolanum Card

Mediolanum Card è una carta di debito inclusa gratuitamente in SelfyConto. Appartenente al circuito Mastercard, nella versione digitale è utilizzabile da subito, senza aspettare che arrivi a casa la versione fisica in PVC riciclato al 100%. Altre caratteristiche di questa carta sono:

funzionalità PIN View e informazioni carta visualizzabili da app e sito della banca;

servizio di Spending Control per personalizzare l’uso della carta, impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche;

per personalizzare l’uso della carta, impostando limiti di spesa per canale (POS, ATM, online), per area geografica o inibendo particolari categorie merceologiche; b locco digitale in tempo reale direttamente dai canali digitali della banca;

direttamente dai canali digitali della banca; prelievi a costo zero in tutta Italia e all’estero da qualsiasi sportello ATM senza costi;

sicurezza per gli acquisti online;

p agamenti digitali in un tap da smartphone o smartwatch;

da smartphone o smartwatch; assicurazione inclusa gratuita a tutela di acquisti effettuati con la carta ovunque nel mondo.

Mediolanum Credit Card

Conveniente è anche la carta di credito in versione fisica e virtuale Mediolanum Credit Card, la quale prevede:

canone di 12 euro l’anno ;

; fido mensile a partire da 1.500 euro ;

; appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard ;

o ; collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay per pagamenti online;

possibilità di essere personalizzata : scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia;

: scegliendo il colore preferito e inserendo una propria fotografia; possibilità di rateizzare i pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

impostazione di un limite di acquisto e attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le spese;

per tenere sotto controllo le spese; selezione delle aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App.

Mediolanum Prepaid Card

La carta prepagata Mediolanum Prepaid Card, con costo di rilascio di 10 euro, è personalizzabile con il proprio nome, foto e colore preferito. È una carta utilizzabile per acquisti in tutto il mondo e online; è sicura grazie agli Alert SMS e al MasterCard SecureCod; è ricaricabile attraverso i diversi canali disponibili.

Altre sue caratteristiche sono:

tecnologia contactless per pagare “tap & go”, per acquisti inferiori a 50 euro, in tutto il mondo;

per pagare “tap & go”, per acquisti inferiori a 50 euro, in tutto il mondo; r icarica immediata 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

24 ore su 24, 7 giorni su 7; servizio “Semprecarica”, con l’opzione di trasferimento mensile dal proprio conto corrente alla carta entro i massimali previsti.

