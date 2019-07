Speedtest, quale operatore internet casa è più veloce a luglio 2019?

Le offerte degli operatori Internet per la connessione casalinga ormai sono sempre più simili, sia in termini di prezzi che di extra. In genere le tariffe base si aggirano intorno ai 26 -28€, mentre quelle tutto incluso posso arrivare a sfiorare i 40€. Ma tra i benefit proposti si ritrovano più o meno gli stessi prodotti: abbonamenti pay tv o a piattaforme streaming, sim per il mobile, modem incluso o magari uno smartphone a rate.

Nelle campagne pubblicitarie poi tutti promettono una connessione stabile e veloce con Adsl a 20 Mega e Fibra a 1000. Se le velocità di connessione della rete Internet casa fossero realmente quelle proposte significa che per scaricare un breve video che pesi 30 MB con l’Adsl impiegheresti circa 15 secondi, mentre con la fibra ultra veloce appena 2 secondi e mezzo.

In realtà come qualsiasi abbonato sa tra velocità dichiarata e quella reale c’è una certa differenza. Se fate uno speed test scoprirete in pochi minuti quali sono i reali parametri a cui viaggia la vostra linea di casa.

SosTariffe.it ha raccolto i dati delle prove fatte dagli utenti con lo speed test del sito ed ecco qual è stato il miglior provider e quali sono stati i risultati dei principali operatori internet in Italia. Oltre a mostrare una classifica degli operatori più veloci questo confronto ha anche mostrato quali provider abbiano migliorato i propri servizi. Le informazioni raccolte infatti riguardano i primi sei mesi del 2019 e sono confrontate con il primo semestre del 2018 per poter capire rispetto allo scorso anno quali siano state le differenze nella velocità di download. Ecco cosa è emerso dalla ricerca.

La classifica dei download

L’operatore più veloce è Vodafone, lo speed test ha mostrato una velocità di download di 39,93 Mbit/s. A seguire Fastweb (39,60 Mbit/s), Infostrada (38,45 Mbit/s), Telecom Italia (27,49 Mbit/s), Cheapnet (19,20 Mbit/s) e per finire Eolo (17,43 Mbit/s).

Nel confronto rispetto all’anno precedente il miglioramento maggiore è stato quello di Fastweb che ha più che raddoppiato le proprie prestazioni. Nei primi 6 mesi del 2018 infatti la velocità di download del provider era stata di 26,13 Mbit/s, che confrontati con i risultati del 2019 (39,60 Mbit/s) mostrano un incremento del 51,55%. A seguire Infostrada che è passata da 28,73 Mbit/s a 38,45 (+33,83%) e anche Telecom Italia ha registrato un aumento a doppia cifra (+27,62%) portando la velocità di download da 21,54 Mbit/s nel primo semestre del 2018 a 27,49 Mbit/s nei primi sei mesi del 2019. Vodafone invece ha migliorato le prestazioni solo del 5,89% in un anno passando da una velocità di download di 37,71 Mbit/s nel 2018 a 39,93 Mbit/s nel 2019. Eolo al contrario ha peggiorato i risultati ottenuti agli speed test diminuendo del 9,97% le proprie prestazioni di download, nel primo semestre del 2018 erano di 19,36 Mbit/s.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

Le migliori offerte internet casa

Se non siete soddisfatti dal servizio offerto dal vostro attuale operatore potete usare il comparatore di SosTariffe.it e scoprire quali sono le migliori promozioni Internet casa del momento.

Confronta le offerte Adsl e fibra più convenienti »

1. Cheapnet Home 20 Mega a 24.46 €

Questa offerta Adsl a 20 Mega di Cheapnet propone i primi 2 mesi gratis e un costo mensile di 26.90 €, ha dei costi di attivazione pagabili in 24 rate mensili da 2.04 €. Se volete acquistare il modem abbinato alla promozione dovrete pagare circa 92 €.

Avrete l’opportunità di sfruttare l’opzione Stop and Go proposta da Cheapnet con i propri abbonamenti, questa soluzione consiste nel poter mettere in pausa la propria offerta se non la si usa. Si può utilizzare l’opzione al massimo per 10 mesi consecutivi. Il servizio di sospensione costa 183€, a cui vanno aggiunti 12.20 € ogni qualvolta richiedete la riattivazione del wireless.

Per quanto riguarda le chiamate sono a consumo e la tariffa è di 0.019 € per i fissi e di 0.155€ per i cellulari.

Attiva Cheapnet Home 20 Mega »

2. Tim Super Fibra a 25 €

La nuova super Fibra di Tim promette una navigazione fino a 1 Gigabit con la tecnologia FTTH illimitata per un anno, a 25 € anziché 45€. Questa promozione è valida per chi attiva l’offerta on line. Sempre per chi utilizza il web ci sarà uno sconto anche sul secondo anno di super Fibra, si pagheranno 35 € e dal terzo si passerà al prezzo standard di 45 € al mese. Per i clienti Tim il primo anno in realtà l’offerta costa 35 € al mese che passano a 45 € dal secondo anno.

Questi prezzi sono validi se includete nel pacchetto il modem Tim, se decidete di rinunciare a questa opzione, che sia già cliente o meno, il prezzo sarà di 40 €. Il modem compreso nel piano è il Fritz! Box 7590 con configurazione automatica e garanzia per 5 anni comprese nell’offerta. È previsto un contributo iniziale di 29 €.

Il costo di attivazione è di 15€ al mese per un anno, ma è compreso nel piano. Se però recedete il contratto prima di un anno dovrete pagare 30 € come contributo per la disattivazione della linea. Se invece si richiede il passaggio ad un altro operatore la spesa sarà di 5 €.

Incluso anche l’abbonamento a Tim Vision, la televisione di Tim. E poi si potrà scegliere tra uno dei seguenti servizi:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio con servizio di assistenza e manutenzione incluso

Chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

verso i numeri nazionali Assistenza tecnica telefonica fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus contenuti in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i GB

Tra i servizi accessori attivabili c’è il Doctor Tim Start, è riservato ai clienti che acquistano un modem e costa 99€.

Se attivate solo un servizio è gratuito, mentre se ve ne interessa più di uno potete richiederlo pagando 5€ al mese.

Tra gli altri extra abbinabili a questa promozione si potrà anche attivare un’offerta per il mobile da 10 € al mese. in promozione, che prevede:

Chiamate e sms illimitati

20 GB di traffico Internet (6 GB da spendere in UE)

Se si scelgono le opzioni Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono altri 15 GB

Scopri Tim Super Fibra »

3. Cheapnet Home 30 Mega a 26.96 €

Questa offerta propone una connessione Adsl con una velocità di download di 30 Mbit/s e di 3 Mbit/s in upload. Il costo mensile è di 29.90 €, anche in questo caso però i primi due mesi sono gratuiti per un risparmio annuale calcolato di 59.80 €.

I costi di attivazioni e le condizioni economiche per avere il modem sono le stesse illustrate nella precedente offerta dell’operatore.

Per attivare le promozioni Cheapnet non occorre avere una linea telefonica e non si deve pagare il canone Telecom.

Attiva Cheapnet Home 30 Mega »

4. FIBRA 1000 di Wind a 26.98 €

Questa offerta include i servizi internet e anche quelli di linea fissa. È attivabile solo via web sul sito Wind -Infostrada e per altre 24 ore al prezzo speciale di 26.98€ anziché di 31.98€. Il costo sarà diverso solo per chi attiverà l’offerta in una zona servita solo da ADSL, in quel caso si pagheranno 33.90 € al mese. La promozione include:

Chiamate illimitate ma con scatto alla risposta di 0.18€

ma con di 0.18€ Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

in regalo per gli smartphone della famiglia sim a 7.99 €al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Il costo di attivazione di questa promozione sarebbe di 120 € ed è già incluso nella quota mensile, se però si dovesse rescindere il contratto prima dei 2 anni si dovranno coprire le spese di attivazione pagando 5€ al mese per 24 mesi.

Attiva Fibra 1000 »

5. Internet Unlimited di Vodafone a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

La promozione Internet Unlimited promette una navigazione con tecnologia FTTH fino ad un 1 Gigabit in download, questo servizio è soggetto alla verifica della disponibilità di zona. Se si attiva online la promozione include le chiamate illimitate nel piano. Invece di solito a questa offerta è associato un piano tariffario a consumo:

chiamate verso i numeri fissi nazionali con scatto alla risposta di 0.19 €

chiamate verso i numeri mobili nazionali a 0.19 € al minuto + 0.19 € di scatto alla risposta

chiamate verso i numeri fissi internazionali a 0.19 € al minuto + 0.19 € di scatto alla risposta (UE, USA e Canada)

6 mesi di Netflix

Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile.

L’offerta di rete fissa prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi, con rinnovo in automatico, in caso di recesso anticipato si dovranno pagare i servizi extra di cui si è usufruito; costo di disattivazione sarà di 28 € in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; si dovranno pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e, se lo hai attivato, di Vodafone Ready.

Scopri Internet Unlimited »

6. Eolo Easy a 26.90 €

Si tratta di una promozione per l’attivazione del servizio ADSL di Eolo a 30 Mega con il router Fritz! Wi-Fi incluso nel prezzo (o con un contributo di 2 € al mese per chi desidera la versione evoluta). Nell’offerta chiamate a cellulari e numeri fissi sono compresi nel canone mensile, così come la consegna del modem.

Tra i benefit speciali inclusi c’è la possibilità di avere un’antenna in comodato d’uso per tutto il periodo del contratto con Eolo. La massima velocità di download garantita è di 30 Mega (in genere le altre offerte arrivano solo fino a 20 Mega). Si può inoltre scegliere tra alcuni servizi digitali gratuiti da abbinare al piano Eolo Easy: Corriere della Sera e Tutto per 6 mesi o l’abbonamento semestrale alla Gazzetta dello Sport.

Nei costi extra invece ci sono 30€ per l’installazione e se si richiede l’installazione rapida (entro 5 giorni dalla domanda) si pagano 2€ in più al mese sempre per 2 anni. Anche l’opzione Eolo rete sicura ha un costo aggiuntivo di 2 € al mese e permette di impostare il controllo genitori sulla propria linea.

Attiva Eolo Easy »

La versione Eolo Super ha un costo mensile di 3 € in più, quindi 29.90€, ma la velocità di connessione sarà di 100 Mega. In questo caso l’installazione è inclusa e i servizi extra da combinare alla promozione sono:

6 mesi di Now Tv

100 € da spendere su Chili Tv

12 mesi di Amazon Prime

12 mesi di Xbox Live Gold

Con Super le condizioni per avere i router Eolo sono le stesse della versione base, così come quelle relative all’installazione standard e rapida. In più si potrà attivare l’opzione Multiscreen, consiste nella possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea al massimo della velocità. Non è un servizio gratuito, per poterlo avere sarà necessario pagare 2.90€ al mese, sarà invece compreso nel prezzo per gli utenti che attiveranno Multiscrenn in combinazione con EOLO Cento.

Scopri Eolo Super »