Offerta TIM Young Senza Limiti Top Edition: a luglio 2019 social e chat senza limiti

Per il mese di luglio 2019, TIM presenta l’offerta TIM Young Senza Limiti Top Edition, una tariffa per smartphone riservata a chi ha meno di 30 anni e ha bisogno di un’offerta completa, sotto tutti i punti di vista, e caratterizzata da un prezzo che, in rapporto ai bonus inclusi, è davvero ottimo.

Chi sceglie TIM Young Senza Limiti Top Edition potrà contare su minuti ed SMS illimitati e su ben 60 GB di traffico dati in 4G con la possibilità di sfruttare Giga illimitati su tutte le principali app di social network e chat e sulle applicazioni di streaming musicale come Spotify. Da notare, inoltre, che sino a fine settembre è incluso il servizio di streaming musicale TIM MUSIC Platinum.

L’offerta ha un costo di 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. Per chi sceglie di addebitare i rinnovi su credito residuo, l’offerta include “solo” 30 GB di traffico dati in 4G ogni mese conservando la possibilità di sfruttare Giga illimitati sulle app social, chat e musica.

Sottolineiamo che l’offerta TIM in questione è disponibile anche per i già clienti e può essere attivata anche da chi ha meno di 18 anni seguendo le procedure indicate dall’operatore (per i minori di 15 anni è necessario recarsi in negozio ed è obbligatoria la presenza di un genitore).

TIM Young Senza Limiti Top Edition è attivabile direttamente online, sfruttando il link riportato qui di sotto, per i nuovi clienti che scelgono l’addebito su credito residuo oppure per i già clienti, sia in caso di scelta dell’addebito su credito residuo che con domiciliazione. I nuovi clienti che vogliono attivare l’offerta con domiciliazione dovranno recarsi in un negozio TIM.

Attiva online TIM Young Senza Limiti Top Edition

Da notare che per sottoscrivere TIM Young Senza Limiti Top Edition è necessario affrontare il pagamento di un contributo di attivazione. Tale contributo è pari a 9 Euro se si scegliere la domiciliazione dell’offerta su conto corrente. Per chi opta per il rinnovo su credito residuo, invece, è necessario affrontare il pagamento di un contributo di attivazione una tantum di 12 Euro.

TIM Young Senza Limiti Top Edition: tutte le caratteristiche dell’offerta

La nuova TIM Young Senza Limiti Top Edition include un gran numero di bonus che vanno a costituire un piano tariffario davvero molto articolato. In primo luogo, l’offerta include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri italiani. Da notare, inoltre, che sia i minuti che gli SMS possono essere utilizzati senza limiti anche in roaming in UE per chiamare ed inviare messaggi sia in Italia che negli altri Paesi dell’UE.

La tariffa include, inoltre, ben 60 GB di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per accedere alla rete 4.5G ed alla rete 5G è necessario attivare un’apposita opzione che ha un costo di 10 Euro al mese in più. Per quanto riguarda il roaming in UE, invece, gli utenti hanno a possibilità di sfruttare ben 6 GB al mese senza costi aggiuntivi. Successivamente, la navigazione sarà tariffata a 0,549 cent/MB.

Per quanto riguarda l’opzione relativa ai Giga illimitati, l’offerta permette di utilizzare diverse tipologie di app senza erodere il bundle dati disponibile ogni mese. Tale opzione è valida per diverse piattaforme social (Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm) e di chat (es. Whatsapp, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat).

Per quanto riguarda lo streaming musicale, è possibile utilizzare senza consumare Giga diverse piattaforme come Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud e Google Play Music. Da notare, inoltre, che è incluso anche l’ascolto delle principali Radio italiane come Radio Deejey, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music.

L’opzione relativa ai Giga illimitati è valida esclusivamente in Italia. Quando l’utente si trova in UE, il traffico generato da queste applicazioni andrà ad erodere il bundle dati disponibile in roaming gratuito e, successivamente all’esaurimento di tale bundle, si applicheranno le tariffe viste in precedenza. Da notare, inoltre, che è possibile sfruttare i Giga illimitati su app di chat, social e musica solo se sono ancora presenti Giga all’interno del proprio bundle mensile.

In caso di esaurimento dei Giga disponibili ogni mese, il cliente può sfruttare l’opzione Giga di Scorta che permette di ottenere traffico dati aggiuntivo al costo di 1,90 Euro ogni 200 MB (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 Euro). Nel caso di esaurimento anche del traffico dati aggiuntivo correlato al Giga di Scorta, la navigazione si bloccherà sino al rinnovo successivo o sino a quando il cliente non attiverà un’ulteriore opzione per incrementare il bundle dati.

I clienti che attivano TIM Young Senza Limiti Top Edition hanno la possibilità di abbinare uno smartphone alla propria tariffa con condizioni particolarmente favorevoli. Il listino di dispositivi abbinabili all’offerta TIM riservata ai clienti con meno di 30 anni è molto ricco.

Tra gli smartphone acquistabili a condizioni agevolate troviamo il Samsung Galaxy A40 e l’LG Q60 disponibili, entrambi, 149 Euro con anticipo di 59 Euro e 30 rate mensili da 3 Euro. E’ previsto un pagamento con carta di credito. In ogni caso, l’utente, dopo aver attivato l’offerta, può recarsi in un negozio TIM per verificare quali dispositivi e con quali condizioni può abbinare alla sua tariffa mobile.