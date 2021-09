Le offerte Sky WiFi diventano sempre più convenienti. Per accedere all'abbonamento Internet casa proposto da Sky, infatti, è possibile sfruttare una nuova offerta. Anche chi non ha un abbonamento Sky TV ha ora la possibilità di attivare Sky WiFi a prezzo scontato, beneficiando di tutti i vantaggi legati all'abbonamento per la connessione domestica via fibra ottica proposto da Sky. Ecco tutti i dettagli.

Sky WiFi in sconto a 24,90 euro per tutti anche senza abbonamento TV

Da questa settimana, Sky WiFi è disponibile a 24,90 euro al mese per tutti, anche per i clienti che non hanno un abbonamento Sky TV già attivo. La nuova promozione consente a tutti di accedere ad un abbonamento completo in grado di consentire l’accesso ad Internet via fibra ottica ad un prezzo particolarmente conveniente.

Restano disponibili, inoltre, le offerte combinate Sky WiFi + Sky TV che consentono di massimizzare i vantaggi per i clienti. Queste soluzioni consentono di accedere ai due servizi ad un prezzo scontato. Attualmente, è possibile attivare l’offerta combinata a 39,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Ecco i dettagli delle offerte proposte da Sky per la connessione di casa e per la TV:

Sky WiFi in offerta a 24,90 euro al mese per tutti

La nuova proposta di Sky WiFi è disponibile per tutti. L’offerta include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; il cliente può richiedere l’opzione Voce Unlimited per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali a costo zero per i primi 18 mesi (+5 euro al mese successivamente) e l’opzione Voce Estero (+5 euro al mese) per le chiamate verso l’estero gratuite

con chiamate a consumo; il cliente può richiedere l’opzione Voce Unlimited per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali a costo zero per i primi 18 mesi (+5 euro al mese successivamente) e l’opzione Voce Estero (+5 euro al mese) per le chiamate verso l’estero gratuite connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra ottica, l’offerta prevede l’accesso ad Internet tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. È previsto un contributo di attivazione di 29 euro. A disposizione del cliente c’è anche lo Sky Wifi Hub, il modem necessario per la connessione Internet di casa. Come detto, l’offerta è attivabile da tutti, anche senza un abbonamento Sky TV attivo. Per sottoscrivere l’offerta è possibile accedere al sito Sky dal link qui di sotto e seguire la procedura:

Verifica la copertura ed attiva Sky WiFi »

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte Sky WiFi con tutte le altre proposte presenti sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricando l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Sky WiFi e Sky TV insieme da 39,90 euro al mese

A disposizione degli utenti c’è anche l’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV che consente di attivare un pacchetto unico (ma i due abbonamenti sono distinti) a condizioni particolarmente agevolate. Ecco i dettagli delle offerte disponibili:

abbonamento Sky WiFi + abbonamento Sky TV a 39,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 29 euro per la linea fissa e 9 euro per Sky Q

+ abbonamento a con attivazione di 29 euro per la linea fissa e 9 euro per Sky Q abbonamento Sky WiFi + abbonamento Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix) a 44,90 euro al mese per 18 mesi con attivazione di 29 euro per la linea fissa e 9 euro per Sky Q

Per richiedere l’attivazione della nuova offerta combinata proposta da Sky è possibile accedere al sito operatore e seguire la procedura. I due abbonamenti sono separati e, al termine del periodo promozionale di 18 mesi si rinnoveranno ai rispettivi prezzi di listino con la possibiltà per il cliente di cambiare operatore senza alcun vincolo legato all’attivazione di un’offerta congiunta.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »