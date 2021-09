A partire dal mese di settembre 2021 è possibile per i già clienti Iliad accedere all'offerta Giga 120, la proposta più completa del listino di offerte dell'operatore di telefonia mobile e l'unica che, al momento, consente di accedere alla rete 5G. Ecco c ome attivare Giga 120 per i già clienti Iliad nel corso del mese di settembre e tutti i dettagli dell'offerta a disposizione anche di chi passa a Iliad.

Iliad 120 Giga per già clienti: come attivarla a settembre 2021

Il mese di settembre 2021 prende il via con una grande novità per il listino di offerte Iliad. Per la prima volta dal debutto sul mercato italiano, infatti, l’operatore di telefonia mobile permette ai già clienti di effettuare il cambio offerta. Tale operazione è disponibile in modo gratuito e può essere eseguita per attivare offerta Giga 120, la tariffa più completa del listino operatore e l’unica che consente di accedere alla rete 5G.

Ecco tutti i dettagli sulla procedura da seguire per eseguire il cambio piano gratuito con Iliad e attivare Giga 120 e quali sono le caratteristiche della nuova tariffa.

Come attivare Giga 120 di Iliad per i già clienti dell’operatore

La procedura da seguire per poter attivare Giga 120 di Iliad, se si è già clienti, è davvero molto semplice. La prima c0sa da fare è accedere al sito ufficiale di Iliad, disponibile all’indirizzo iliad.it. L’accesso può essere eseguito sia da PC che da smartphone (in questo caso di effettuerà l’accesso alla versione mobile del portale. Per richiedere il cambio offerta è necessario accedere all’Area Personale.

Sia nella versione desktop che in quella mobile del sito Iliad, il tasto per accedere all’Area Personale è situato in alto a destra. Per effettuare l’accesso è necessario inserire il proprio ID Cliente e la Password. Chi non ricorda i dati d’accesso potrà cliccare sull’opzione Recupera le tue credenziali e seguire la procedura per ripristinare i dati d’accesso e poter, quindi, sfruttare l’Area Personale.

Nella sezione La mia Offerta dell’Area Personale del sito Iliad è ora presente la nuova opzione Cambio Offerta. Qui sarà possibile cambiare la propria offerta e passare dalla tariffa attualmente attiva alla nuova Giga 120, disponibile per tutti i già clienti Iliad, a prescindere dalla tariffa attiva sulla propria SIM. Come sottolineato in precedenza, il cambio piano è gratuito.

Giga 120 sarà attiva sul numero di telefono dell’utente a partire dalla data in cui è fissato il prossimo rinnovo mensile dell’offerta attualmente attiva. In questo modo, il cliente non perderà alcun bonus già pagato. Facciamo un esempio per maggiore chiarezza. Un cliente Iliad che ha attivato la prima offerta dell’operatore con 30 GB a 5,99 euro al mese può ora passare all’offerta Giga 120 (che include 120 GB in 4G e 5G a 9,99 euro).

L’offerta attuale si rinnoverà il prossimo 15 settembre. Richiedendo il cambio offerta il 6 settembre, il nuovo piano sarà attivo a partire dal 15 settembre. Non sono previsti addebiti extra. In occasione del rinnovo mensile del 15 settembre verrà addebitato l’importo della nuova offerta (9,99 euro) invece che quello dell’offerta precedente (5,99 euro) senza costi extra.

Una volta effettuato il cambio offerta non sarà possibile ripristinare la tariffa precedente.

Giga 120 di Iliad: cosa include l’offerta

Il listino di offerte Iliad include diverse opzioni per i nuovi clienti. Giga 120 è, attualmente, l’offerta di riferimento per chi vuole passare a Iliad e per i già clienti Iliad che vogliono cambiare offerta attiva sulla propria SIM. La tariffa in questione include i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada)

SMS illimitati verso tutti in Italia

120 GB di traffico dati in 4G e 5G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) sono inclusi nel canone mensile gratuitamente

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta

L’offerta proposta da Iliad non presenta vincoli e costi nascosti. Giga 120 può contare su di un prezzo fisso e bloccato di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza la necessità di impostare il pagamento tramite carta di credito o conto corrente. È previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum (solo per i nuovi clienti, per i già clienti il cambio offerta è gratis).

Per i nuovi clienti, non ci sono limitazioni all’attivazione dell’offerta. Giga 120 è, infatti, disponibile per nuovi clienti con portabilità del numero (da qualsiasi operatore) oppure richiedendo un nuovo numero Iliad. Costi e bonus inclusi non cambiano in base alle modalità di attivazione dell’offerta)

È possibile attivare Giga 120 direttamente online, collegandosi al sito di Iliad e seguendo la procedura di sottoscrizione. La SIM sarà consegnata gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. Per attivare l’offerta è, quindi, possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Solo per i nuovi clienti, invece, c’è la possibilità di attivare Giga 80. L’offerta in questione presenta un costo più basso ed un quantitativo inferiore di Giga mensili. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (verso fissi in Europa e fissi e mobili in USA, Canada)

SMS illimitati verso tutti in Italia

80 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4G di Iliad

di traffico dati ogni mese sotto rete 4G di Iliad tutti i servizi accessori (Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica) sono inclusi nel canone mensile gratuitamente

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile senza vincoli e con prezzo a tempo indeterminato. Il contributo di attivazione è di 9,99 euro una tantum. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

Con Giga 120 è possibile sfruttare il 5G di Iliad

Uno dei principali motivi per passare Giga 120, sia per già clienti Iliad che per nuovi clienti, è legato alla possibilità di sfruttare il 5G. La rete mobile di nuova generazione di Iliad consente di raggiungere una velocità di download fino a 855 Mbps. Il 5G è stato lanciato nel dicembre del 2020 e la rete dell’operatore è ancora in costante evoluzione, con una copertura che aumenta di settimana in settimana, a tutto vantaggio degli utenti.

Il 5G di Iliad è disponibile in alcune aree di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. La copertura è, però, in costante espansione. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, molte altre aree del Paese saranno raggiunte dalla rete mobile di nuova generazione dell’operatore.

Smartphone a rate per i già clienti Iliad: ecco le offerte disponibili

I già clienti Iliad hanno la possibilità di accedere ad offerte telefono incluso andando così ad acquistare a rate un nuovo smartphone, scegliendo tra i modelli presenti nel listino dell’operatore. Attualmente, Iliad propone esclusivamente iPhone da acquistare a rate con un listino composto da diversi modelli, tra cui i più recenti iPhone 12.

Per acquistare uno smartphone a rate con Iliad è necessario essere clienti Iliad da almeno 3 mesi. L’acquisto può essere effettuato direttamente dal sito Iliad, effettuando l’accesso con il proprio account e visitando la sezione smartphone. Gli smartphone possono essere acquistati a rate utilizzando, come metodo di pagamento, una carta di credito o una carta di debito.

Le offerte con smartphone incluso di Iliad non presentano vincoli di alcun tipo. Il cliente può passare ad un altro operatore in qualsiasi momento. Le rate residue continueranno ad essere addebitate sul metodo di pagamento scelto dal cliente in fase di attivazione dell’offerta a rate.

Ecco i modelli di smartphone da acquistare a rate con Iliad ed i relativi prezzi (anticipo e 30 rate mensili):

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro

Da notare che per tutti gli iPhone 12 c’è la possibilità di accedere al 5G di Iliad che è incluso in Giga 120. I già clienti Iliad, quindi, hanno la possibilità di cambiare offerta, per attivare la tariffa 5G proposta dall’operatore ed acquistare, contestualmente, un nuovo smartphone a rate per sfruttare la rete mobile di nuova generazione operatore.

