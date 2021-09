Conti correnti online: i migliori di Settembre 2021

Il mercato bancario mette a disposizione diverse opzioni per quanto riguarda i conti correnti online. Questa particolare tipologia di conti prevede una completa gestione online e permette ai risparmiatori di accedere a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, con tanti servizi a costi molto contenuti. Ecco quali sono i migliori conti correnti online del mese di settembre 2021 e come fare ad individuare il conto migliore per le proprie esigenze.

Scegliere il miglior conto corrente online richiede l’analisi di diversi fattori. Questa particolare tipologia di conto, infatti, offre tanti vantaggi agli utenti che possono beneficiare di condizioni economiche agevolate per massimizzare il risparmio, evitando i costi previsti dai conti tradizionali che prevedono una gestione completa in filiale. Scegliere un conto online conviene sempre di più, anche per via delle tante opzioni disponibili sul mercato.

Per individuare il miglior conto corrente online è necessario valutare, con attenzione, i costi di mantenimento del conto e dei vari strumenti di pagamento. Sarà necessario analizzare, inoltre, anche quelle che sono le varie commissioni richieste per le principali operazioni da effettuare con il conto. Tenendo in considerazione anche i servizi aggiuntivi e i vari vantaggi che gli istituti bancari mettono a disposizione dei loro utenti si potrà individuare con la massima precisione le soluzioni migliori.

Ecco quali sono i migliori conti correnti online da attivare a settembre 2021:

I migliori conti correnti online del momento

Per un quadro completo sulle migliori opzioni disponibili in questo momento, per attivare un nuovo conto corrente, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. Ecco quali sono le opzioni migliori su cui puntare:

Conto Widiba

Tra i migliori conti correnti online disponibili a settembre 2021, una delle soluzioni più complete e vantaggiose, sia per servizi inclusi che per costi, è rappresentata dal Conto Widiba. Il conto corrente in questione rappresenta una delle scelte più interessanti del momento per chi vuole attivare un nuovo conto da gestire direttamente online, senza la necessità di appoggiarsi ad una filiale (con tutti i costi aggiuntivi collegati).

Il Conto Widiba è un conto corrente a zero spese per i primi 6 mesi con possibilità di prolungare il periodo di canone azzerato richiedendo il servizio WiDi Express che prevede di trasferire il conto da un altro istituto. Al termine del periodo di canone azzerato, il Conto Widiba presenterà un canone trimestrale di 3 euro. Tale canone può essere ridotto o azzerato sfruttando le seguenti modalità:

il conto è sempre gratuito per clienti con meno di 30 anni

è possibile beneficiare di uno sconto di 1 euro impostando l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto

è possibile beneficiare di uno sconto di 1 euro se il proprio patrimonio complessivo è di almeno 25 mila euro

è possibile beneficiare di uno sconto di 2 euro sul canone se si hanno almeno 10 mila euro investiti in risparmio gestito e di uno sconto di 1 euro sul canone se si hanno almeno 20 mila euro investiti in risparmio amministrato.

Questi sconti possono sommarsi per portare all’azzeramento del canone trimestrale di 3 euro richiesto dal conto corrente proposto da Widiba.

Per chi sceglie il Conto Widiba ci sono svariati servizi inclusi senza costi aggiuntivi. Per i titolari del conto corrente, ad esempio, c’è una carta di debito inclusa senza alcun canone mensile. La carta può essere utilizzata per effettuare acquisti, sia online che in negozio, e per prelevare denaro contante da ATM in Italia (i prelievi per importo superiore a 100 euro sono senza commissioni).

Da notare che scegliendo il Conto Widiba è possibile richiedere anche la carta di credito. La versione Classic della carta presenta un plafond mensile di 1.500 euro ed un canone trimestrale di 5 euro. Sia la carta di debito che la carta di credito possono essere utilizzate per effettuare pagamenti tramite Google Pay e Apple Pay per pagare direttamente con lo smartphone.

Il Conto Widiba, inoltre, consente di effettuare bonifici SEPA senza commissioni e di accedere a linee libere e vincolate per massimizzare il valore dei propri risparmi senza rischi. Da notare che il Deposito Titoli è incluso. Per i clienti che attivano il conto corrente, inoltre, Widiba mette a disposizione in modo gratuito (fino a quando il conto sarà attivo) sia la casella PEC che la Firma Digitale.

Il conto corrente proposto da Widiba è uno dei migliori conti online del momento e può essere richiesto direttamente dal sito della banca, dal link qui di sotto. Per completare la registrazione e l’attivazione del conto corrente è possibile verificare la propria identità via SPID.

Attiva il Conto Widiba »

Conto MyGenius di Unicredit

Tra i migliori conti online del momento è possibile puntare sul Conto My Genius, la proposta riservata da Unicredit agli utenti in cerca di un conto che può essere gestito interamente online. I nuovi clienti che richiedono l’apertura online del Conto My Genius di Unicredit entro la fine del mese di settembre potranno beneficiare di una promozione davvero interessante. Per questi utenti, infatti, il canone mensile del conto base sarà sempre azzerato e sarà possibile eseguire bonifici e giroconti online gratis.

Il Conto My Genius presenta una struttura modulare. Unicredit, infatti, propone una versione “base” del conto corrente che potrà poi essere personalizzata con l’aggiunta di alcuni moduli pensati per massimizzare i vantaggi, in base alle proprie esigenze. La versione base del conto include una carta di debito internazionale e la possibilità di utilizzare il servizio di Banca Multicanale. A completare i vantaggi ci sono ulteriori Moduli.

Tra i Moduli Transazionali troviamo opzioni che aggiungono la carta prepagata Unicredit Card Click o la carta di credito Unicredit Card Flexia. Ci sono poi i Moduli Investimento che integrano i servizi con l’aggiunta di condizioni agevolate per la custodia e l’amministrazione del deposito titoli e per la raccolta di ordini e negoziazioni dei titoli. Da notare che i moduli possono beneficiare di sconti specifici, ad esempio impostando l’accredito dello stipendio o per i clienti under 30.

Per attivare e personalizzare il conto corrente proposto da Unicredit è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Richiedi online il Conto My Genius di UniCredit »

Conto N26

La Mobile Bank N26 è da tempo un punto di riferimento per chi è in cerca di un conto corrente online in grado di offrire tanti vantaggi e costi molto ridotti. A disposizione degli utenti, N26 propone diverse soluzioni tra cui individuare il conto migliore per le proprie esigenze. La soluzione “base” è ideale per chi ha esigenze limitate ed è in cerca di un conto corrente online semplice da utilizzare e soprattutto completamente gratuito.

Con N26 Standard, infatti, sarà possibile beneficiare di un conto corrente a canone zero che include anche una carta di debito virtuale che permette l’utilizzo anche in negozio grazie al supporto a Google Pay ed Apple Pay. In ogni caso, il cliente può richiedere una carta di debito fisica al costo di 10 euro una tantum. Tale carta potrà quindi essere utilizzata anche per prelevare contanti. I clienti di N26 hanno a disposizione tre prelievi gratuiti per ogni mese.

Con il conto corrente proposto da N26 ci sono i bonifici SEPA senza commissioni e c’è la possibilità di effettuare versamenti, anche in contanti, anche senza una poter contare su di una rete di filiali. Tale operazione è possibile grazie al servizio CASH26 che permette di eseguire versamenti recandosi presso un punto convenzionato. I punti CASH 26 sono indicati sul sito o sull’app della banca. Per i clienti N26, inoltre, c’è la possibilità di arricchire il proprio conto con l’aggiunta di polizze assicurative attivabili direttamente via app.

Oltre al Conto N26 Standard, a disposizione degli utenti ci sono anche altri conti come N26 Smart che ha un costo di 4,99 euro al mese. Tale conto aggiunge alcuni servizi extra, includendo la carta di debito fisica senza costi aggiuntivi e permettendo la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni in area Euro senza alcun limite mensile. A disposizione degli utenti ci sono anche i conti You e Metal che aggiungono ulteriori bonus (come il prelievo gratis anche in valute diverse dall’euro e polizze assicurative incluse nel canone mensile).

Per attivare il Conto N26, scegliendo tra le varie opzioni disponibili, è possibile accedere al sito della Mobile Bank e seguire la procedura di sottoscrizione:

Attiva il Conto N26 »