Sky Wifi costi e copertura: caratteristiche e promozioni delle nuove offerte Sky

Da pochi giorni, Sky ha fatto il suo debutto ufficiale nel mercato di telefonia fissa proponendo la nuova gamma di offerte Sky WiFi con connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber. Ecco le caratteristiche complete e tutte le promozioni previste per il lancio delle nuove offerte fibra ottica di Sky disponibili da questa settimana.

Il mercato delle offerte Internet casa registra, in questa settimana il debutto di un nuovo protagonista. Da pochi giorni, infatti, sono arrivate le nuove offerte fibra ottica Sky WiFi, la nuova gamma di tariffe che segna il debutto di Sky Italia, da anni leader del settore della pay TV nel nostro Paese, nel mercato di telefonia fissa.

Per la prima fase di lancio, la nuova gamma Sky WiFi si compone di tre diverse offerte (Smart, Ultra e Ultra Plus), tutte caratterizzate dalla possibilità di sfruttare la fibra FTTH di Open Fiber e lo Sky WiFi Hub che, grazie anche alla nuova App Sky WiFi, promette di garantire ottime prestazioni per la connessione wireless di casa.

Ecco costi e dettagli delle nuove offerte Sky WiFi e tutti i dettagli sulla copertura della nuova rete Sky.

Offerte Sky WiFi: costi e dettagli

Sky debutta sul mercato di telefonia fissa proponendo tre diverse offerte Sky WiFi, tutte caratterizzate dalla possibilità di sfruttare, senza limiti, la rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber che garantisce una velocità massima di 1000 Mega in download e di 300 Mega in upload. Le offerte includono la linea telefonica fissa ed il router Sky Wifi Hub in comodato d’uso gratuito.

Da notare che, per la prima fase di lancio commerciale, le offerte fibra ottica di Sky saranno disponibili esclusivamente per i già clienti Sky, ovvero tutti i clienti che hanno attivato un abbonamento alla Pay TV di Sky. Solo nel prossimo futuro, anche i non clienti Sky potranno attivare le nuove tariffe Sky Wifi. Sottolineiamo, inoltre, che le nuove offerte Sky Wifi sono disponibili con i primi tre mesi gratis.

L’offerta “base” della famiglia Sky Wifi è Smart. Questa tariffa include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso tutti i fissi e 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto verso mobili)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload

canone periodico pari a 29,90 Euro al mese con primi tre mesi gratis

con primi tre mesi gratis attivazione inclusa

router Sky Wifi Hub disponibile in comodato d’uso gratuito

Per i clienti più esigenti, Sky propone l’offerta Sky Wifi Ultra. Questa soluzione arricchisce il piano precedente con l’aggiunta di “Ultra WiFi”. Attivando quest’offerta, oltre allo Sky Wifi Hub, si riceveranno anche due Sky Wifi Pod che permettono di estendere la copertura della rete Internet di casa. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con con chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso tutti i fissi e 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto verso mobili)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload

canone periodico pari a 32,90 Euro al mese con primi tre mesi gratis

con primi tre mesi gratis attivazione di 50 Euro (anziché 99 Euro)

router Sky Wifi Hub disponibile in comodato d’uso gratuito

opzione Ultra WiFi: due Sky WiFi Pod inclusi

A completare la gamma di offerte fibra ottica di Sky troviamo Sky WiFi Ultra Plus che arricchisce l’abbonamento precedente con l’aggiunta delle chiamate illimitate dal telefono di casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

connessione senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload

canone periodico di 37,90 Euro al mese con primi tre mesi gratuiti

con primi tre mesi gratuiti attivazione di 50 Euro

router Sky WiFi Hub disponibile in comodato d’uso gratuito

opzione Ultra WiFi: due Sky WiFi Pod inclusi

Per il momento, ripetiamo, le offerte Sky WiFi sono disponibili esclusivamente per i già clienti Sky, con la possibilità di attivare l’offerta scelta tramite il sito dell’operatore. Nel corso dei prossimi giorni scopriremo quando le nuove offerte fibra di Sky saranno attivabili anche da tutti gli utenti che non hanno un abbonamento con la Pay TV.

Riepiloghiamo le offerte fibra di Sky:

Offerta Chiamate Connessione Costo mensile Altri dettagli Smart a consumo illimitata sino a 1000 Mega 29,90 Euro attivazione inclusa, Sky WiFi Hub in comodato d’uso gratuito Ultra a consumo illimitata sino a 1000 Mega 32,90 Euro 50 Euro di attivazione, Sky WiFi Hub in comodato d’uso gratuito, 2 Sky Sky WiFi Pod inclusi Ultra Plus illimitate illimitata sino a 1000 Mega 37,90 Euro 50 Euro di attivazione, Sky WiFi Hub in comodato d’uso gratuito, 2 Sky Sky WiFi Pod inclusi

Sky WiFi: qual è la copertura della fibra ottica?

Le offerte fibra di Sky sono disponibili, per il momento, soltanto con la rete Open Fiber che presenta una copertura limitata del territorio nazionale. Ad oggi, infatti, le offerte sono attivabili esclusivamente in alcune aree, già coperte dalla rete FTTH di Open Fiber, di 26 comuni italiani (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia).

Per le prossime settimane (per il momento Sky non ha indicato una data precisa, limitandosi ad un generico “entro la fine dell’estate) la copertura della rete FTTH di Open Fiber raggiungerà altre 120 città italiane. In futuro, inoltre, Sky sfrutterà anche la rete Fastweb per raggiungere un numero di clienti ancora maggiore con le sue offerte di rete fissa (anche in questo caso, per ora, non c’è una data precisa).

Quali sono le principali alternative alle offerte Sky WiFi?

Sky debutta sul mercato con offerte sicuramente molto interessanti. Sicuramente, in queste ore, ci sono moltissimi utenti già clienti di Sky che stanno valutando la sottoscrizione di una delle nuove offerte Sky WiFi. E’ chiaro che la concorrenza non sta di certo a guardare e il mercato offre già diverse ottime alternative alle nuove offerte Sky WiFi.

Per una panoramica completa, consigliamo di consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul link qui di sotto oppure tramite lApp di SOStariffe.it, disponibile su Android e iOS. In alternativa è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno agli esperti di SOStariffe.it chiamando il numero 02 50 05 111.

Scopri le migliori offerte Internet casa

Ecco alcune delle principali offerte Internet casa del momento che possono rappresentare delle ottime alternative alle nuove offerte Sky WiFi:

Ultrainternet Fibra di Tiscali: quest’offerta include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a 25,90 Euro al mese con modem Wi-Fi gratis

quest’offerta include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a con modem Wi-Fi gratis Super Fibra Unlimited di WINDTRE: quest’offerta include una linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a 26,98 Euro al mese ; i già clienti WINDTRE su mobile possono ottenere Giga illimitati gratuiti attivando quest’abbonamento mentre chi passa a WINDTRE può attivare un’offerta con minuti, SMS e GB illimitati a 9,99 Euro al mese

quest’offerta include una linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a ; i già clienti WINDTRE su mobile possono ottenere Giga illimitati gratuiti attivando quest’abbonamento mentre chi passa a WINDTRE può attivare un’offerta con minuti, SMS e GB illimitati a 9,99 Euro al mese Internet Unlimited di Vodafone: l’offerta include una linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a 27,90 Euro al mese oltre ad una SIM dati con 30 GB in 4G; per chi è raggiunto dalla fibra ottica ci sono 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime e la Vodafone TV inclusi nel prezzo

l’offerta include una linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata sino a 1000 Mega a oltre ad una SIM dati con 30 GB in 4G; per chi è raggiunto dalla fibra ottica ci sono 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime e la Vodafone TV inclusi nel prezzo TIM Super Fibra: l’offerta di TIM mette a disposizione una linea telefonica fissa con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica sino a 1000 Mega al costo di 29,90 Euro al mese ; per i clienti TIM mobile ci sono anche Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM; a completare l’offerta troviamo TIM Vision Plus e Disney Plus inclusi nel prezzo per 6 mesi (poi 3 Euro in più al mese)

l’offerta di TIM mette a disposizione una linea telefonica fissa con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica sino a 1000 Mega al costo di ; per i clienti TIM mobile ci sono anche Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM; a completare l’offerta troviamo TIM Vision Plus e Disney Plus inclusi nel prezzo per 6 mesi (poi 3 Euro in più al mese) Fastweb Casa: l’offerta include una linea telefonica fissa con chiamate gratis e una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega a 29,95 Euro al mese; aggiungendo una SIM Fastweb (con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G) il costo complessivo dell’offerta diventa 34,90 Euro al mese