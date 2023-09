Si rinnova la gamma di offerte Sky con una nuova promozione davvero da non perdere: fino al prossimo 8 di ottobre, infatti, è disponibile la nuova Offerta Speciale di Sky che consente di attivare l'abbonamento con Sky TV, Sky Cinema e Netflix con un prezzo scontato di 19,90 euro al mese . Per i nuovi clienti, inoltre, c'è un Buono Amazon in regalo. Vediamo i dettagli completi della promozione.

Il listino di offerte Sky si rinnova con il debutto di una nuova Offerta Speciale. Grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile attivare Sky TV, Sky Cinema e Netflix con piano Standard a un prezzo scontato di 19,90 euro al mese e con un Buono Amazon in regalo.

Si tratta di una promozione accessibile a tutti i nuovi clienti Sky, senza costi iniziali, e valida fino al prossimo 8 ottobre. Come per tutte le altre proposte di Sky, è possibile verificarne le caratteristiche direttamente dal comparatore di SOStariffe.it, disponibile tramite il link qui di sotto.

Scopri qui le offerte Sky »

Vediamo i dettagli completi della promozione.

Sky TV + Sky Cinema + Netflix: i dettagli della nuova offerta

3 COSE DA SAPERE SLLA NUOVA OFFERTA SKY 1. La promozione include Sky TV, Sky Cinema, Paramount Plus e Netflix Standard 2. Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi 3. C’è un Buono Amazon da 50 euro per i nuovi clienti

La nuova Offerta Speciale di Sky è una delle proposte più interessanti del momento per il settore Pay TV. Si tratta di una promozione che consente l’accesso al pacchetto più completo di intrattenimento sul mercato. L’offerta include:

Sky TV con accesso a tutti gli show, le serie TV e i documentari di Sky

con accesso a tutti gli show, le serie TV e i documentari di Sky Sky Cinema con Paramount Plus incluso

con incluso Sky Go, per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da PC, smartphone e tablet

per accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche in streaming, da PC, smartphone e tablet Netflix con piano Standard e possibilità di passare al piano Premium pagando la differenza di prezzo

La promozione ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Non ci sono vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale e l’utente è, quindi, libero di scegliere se rinnovare l’abbonamento, passare a un’altra offerta o disattivare il contratto con Sky.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è un Buono Amazon da 50 euro in regalo che viene emesso dopo il completamento dell’attivazione della promozione. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Premendo il tasto seguente, infatti, si accede alla pagina dedicata alla promozione del sito Sky da cui è possibile completare l’attivazione.

Attiva qui la nuova offerta Sky »

Le altre offerte Sky di Settembre 2023

Non c’è solo l’offerta vista in precedenza tra le opzioni proposte da Sky per i nuovi utenti. La gamma di offerte Sky, infatti, include anche Intrattenimento Plus. Questa promozione permette l’accesso a Sky TV e Netflix con piano Base senza pubblicità al costo complessivo di appena 14,90 euro al mese per 18 mesi. Anche questa promozione è valida fino al prossimo 8 di ottobre. Per attivarla basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui Intrattenimento Plus di Sky »

Da segnalare anche la possibilità di attivare Sky TV + Sky Calcio. Il bundle consente l’accesso a tutto l’intrattenimento di Sky oltre che a tutti i contenuti di Sky Calcio, il pacchetto che consente di guardare le 3 partite di Serie A per turno trasmesse da Sky oltre alla Serie B e alla Serie C e ai campionati esteri. Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi., L’offerta è attivabile di seguito.

Attiva qui Sky TV + Sky Calcio »

Da segnalare, inoltre, la possibilità di accedere alla promozione Prova Sky Q. La promozione consente di provare tutta l’offerta Sky con un costo di 9 euro per 30 giorni e senza alcun vincolo di permanenza alla fine del periodo promozionale. Grazie a quest’offerta, quindi, è possibile avere un accesso illimitato a tutti i contenuti Sky e a Netflix per i 30 giorni della promozione.

Prova Sky Q a 9 euro »

Segnaliamo che Sky propone in offerta anche Sky WiFi. L’offerta per la connessione Internet casa include:

la linea telefonica fissa

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

Il costo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, con attivazione di 29 euro una tantum. Per attivare la promozione basta seguire il link qui di sotto.

Attiva qui Sky WiFi »

