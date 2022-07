Sky TV, Sky Cinema e Netflix in offerta a meno di 20 euro al mese con Discovery+ incluso

Il mese di luglio è il momento giusto per attivare una nuova offerta Sky scegliendo la proposta di intrattenimento della Pay TV. Fino al prossimo 10 luglio, grazie alla promozione Special Week , infatti, è possibile attivare un pacchetto comprendente Sky TV, Sky Cinema, Netflix e 12 mesi di Discovery+ a meno di 20 euro al mese . L'offerta è disponibile anche per i già clienti Sky. Ecco tutti i dettagli:

È partita una nuova Special Week per le offerte Sky. Per tutti i nuovi clienti, che attivano un abbonamento Sky, ed anche per i già clienti, che non hanno ancora aderito ad un’offerta Sky Smart, c’è ora la possibilità di accedere ad una ricchissima offerta di intrattenimento ad un prezzo davvero vantaggioso. La nuova promozione coinvolte Sky TV, Sky Cinema e Netflix ed aggiunge anche 12 mesi di Discovery+ a meno di 20 euro al mese. Ecco i dettagli della promozione che sarà valida fino al prossimo 10 luglio.

Sky TV, Sky Cinema e Netflix a meno di 20 euro al mese con Discovery+ incluso per la Special Week

L’OFFERTA SKY PER LA SPECIAL WEEK I COSTI Sky T V

Sky Cinema

Netflix

12 mesi di Discovery+ con piano Intrattenimento con pubblicità

Sky Go 19,90 euro al mese per 18 mesi

9 euro di costo iniziale scegliendo Sky Q via Internet

La nuova offerta proposta da Sky è da cogliere al volo. Il pacchetto disponibile in promozione fino al prossimo 10 luglio include:

Sky TV con l’accesso a tutte le serie TV, gli show, i documentari e l’informazione della programmazione Sky; disponibili on demand ci sono anche i contenuti del servizio di streaming Peacock

con l’accesso a tutte le serie TV, gli show, i documentari e l’informazione della programmazione Sky; disponibili on demand ci sono anche i contenuti del servizio di streaming Peacock Sky Cinema con l’accesso ai canali dedicati al mondo del cinema e ad un ricco catalogo di film da guardare on demand con oltre 200 prime visioni disponibili ogni anno

con l’accesso ai canali dedicati al mondo del cinema e ad un ricco catalogo di film da guardare on demand con oltre 200 prime visioni disponibili ogni anno Netflix con piano Standard (due accessi in contemporanea alla piattaforma e contenuti in Full HD) con possibilità di passare al piano Premium (quattro accessi in contemporanea alla piattaforma e contenuti in 4K) al costo di 4 euro in più al mese per accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza limitazioni

con piano Standard (due accessi in contemporanea alla piattaforma e contenuti in Full HD) con possibilità di passare al piano Premium (quattro accessi in contemporanea alla piattaforma e contenuti in 4K) al costo di 4 euro in più al mese per accedere a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma senza limitazioni 12 mesi di Discovery+ (piano “Intrattenimento con pubblicità) senza costi aggiuntivi

(piano “Intrattenimento con pubblicità) senza costi aggiuntivi Sky Go per accedere a tutti i contenuti dell’abbonamento tramite smartphone, tablet e PC

La nuova offerta proposta da Sky per la Special Week che terminerà il prossimo 10 luglio presenta un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi e non prevede alcun obbligo di rinnovo alla scadenza del periodo promozionale. Grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere un risparmio notevole rispetto al costo dei singoli pacchetti. Ricordiamo, infatti, che Netflix, se attivato singolarmente, costa 12,99 euro al mese mentre il pacchetto Sky TV + Sky Cinema viene solitamente proposto a 24,90 euro al mese.

La sottoscrizione a Discovery+ (con il piano “Intrattenimento con pubblicità”) presenta un costo di 1,99 euro al mese. La promozione in corso consente, quindi, di dimezzare le spese (con un costo fisso di 19,90 euro invece di quasi 40 euro al mese). L’abbonamento può essere attivato anche senza parabola, con Sky Q via Internet. Questa soluzione consente di collegare il decoder alla rete Internet casa (è sufficiente una connessione da almeno 10 Mbps per ottenere buone prestazioni). Il costo iniziale è di 9 euro.

Per attivare l’offerta per la Special Week di Sky con Sky TV, Sky Cinema e Netflix ad un prezzo scontato è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Ricordiamo che continua ad essere disponibile la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Questa soluzione consente l’accesso a tutta l’offerta Sky (quindi Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Netflix) per 30 giorni. In questo modo, l’utente avrà la possibilità di provare tutti i contenuti e scegliere, con tutta calma, la composizione dell’abbonamento da attivare. Il costo dell’offerta è di 9 euro una tantum. Al termine del periodo di “prova” non ci sono vincoli e sarà possibile anche non attivare alcun abbonamento. Maggiori dettagli sono disponibili al link di seguito:

Da notare che è anche possibile puntare su Sky WiFi, l’offerta per la connessione Internet di casa di Sky. Tale promozione include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega. L’offerta presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 29,90 euro al mese). Nel canone è incluso anche il modem Wi-Fi. All’abbonamento per la connessione Internet di casa è possibile abbinare Prova Sky Q o un altro abbonamento Sky TV già in fase di sottoscrizione. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto:

