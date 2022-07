Passa a ho Mobile da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Luglio 2022

Passa ho Mobile a giugno per avere minuti e SMS illimitati e fino a 200 GB al mese senza vincoli a meno di 10 euro. Si possono provare le tariffe gratis per 30 giorni

ho. Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Vodafone e ha deciso di puntare su trasparenza e affidabilità per conquistarsi la sua fetta ormai già piuttosto nutrita di clienti. L’azienda è così convinta della bontà della sua offerta da consentire di provare gratuitamente i suoi piani per un mese grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati. Se dopo 30 giorni chi passa ho Mobile non è soddisfatto del servizio può richiedere il rimborso di tutte le spese direttamente online e con un solo clic.

Non solo, ho. Mobile ha pensato ad una serie di iniziative per coinvolgere gli utenti e permettergli di ottenere ricchi premi. Con ho. Stickers, ad esempio, si riceve una ricarica omaggio da 5 euro raccogliendo almeno 30 adesivi, che si ottengono rispondendo ad alcuni quiz sull’azienda o attivando servizi come la ricarica automatica e Riparti. ho. Tanti Amici permette di ottenere una ricarica da 5 euro per ogni conoscente che passa ho Mobile. Superate le dieci persone si riceve una ricarica bonus da 50 euro. Con il profilo Ambassador si aggiunge un buono da spendere su Amazon.it del valore di 50 euro raggiunti i 30 amici (massimo 150 euro).

L’operatore tiene anche alla salute di suoi clienti e alla natura. Con Più passi che Giga invoglia l’utente a fare esercizio fisico facendo più passi di quanto traffico dati consuma. Raggiunto il traguarda si riceve una sorpresa in regalo. Grazie alla collaborazione con Treedom l’azienda è anche riuscita a piantare oltre 2.900 alberi tra Italia, Africa e Centro America per assorbire la C02 derivante dal trasporto e consegna delle SIM.

Passa ho Mobile da Iliad: le offerte di giugno

Offerta Minuti e SMS Giga Costo mensile ho. 5,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 euro ho. 9,99 illimitati 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro

Chi passa ho Mobile da Iliad ha davvero l’imbarazzo della scelta in termini di offerte disponibili se richiede anche la portabilità del numero. Questa operazione è gratuita e si completa in massimo 3 giorni lavorativi. La migliore tariffa per rapporto qualità prezzo include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese. La tariffa è disponibile anche per chi arriva da altri operatori virtuali con portabilità.

Scopri qui ho. 5,99 di ho. Mobile

Una promozione altrettanto interessante è ho. 7,99. L’offerta in questione, disponibile con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato, include invece minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 7,99 euro al mese.

Scopri qui ho. 7,99 di ho. Mobile

Sottoscrivendo le promozioni online il costo di attivazione è azzerato. Per tutte le offerte è inoltre richiesto contestualmente l’acquisto di una ricarica da cui sarà scalato il primo rinnovo.

Passa ho. Mobile da Vodafone, TIM, WindTre: le offerte di giugno

Minuti e SMS Giga Costo mensile ho. 11,99 illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Chi passa a ho Mobile arrivando da Vodafone, TIM o WindTre ha invece a disposizione due tariffe. La prima include minuti e SMS illimitati e 50 GB a 11,99 euro al mese. La seconda prevede sempre minuti e SMS illimitati ma 150 GB a 13,99 euro al mese. L’attivazione per chi richiede la portabilità da TIM o WindTre è di 9 euro mentre per i clienti di Vodafone è di 29 euro. In entrambi i casi è richiesto l’acquisto di una ricarica da cui sarà scalato il primo mese del piano.

Chi passa ho Mobile da qualsiasi operatore, anche senza portabilità del numero, può trovare anche una serie di offerte Internet mobile pensate come alternativa alla rete fissa. Si tratta quindi di promozioni che prevedono solo traffico dati per navigare su smartphone, PC e tablet, anche contemporaneamente, inserendo la SIM in un modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet.

Con le offerte della famiglia ho. Tanti dati è anche in incluso uno sconto sull’acquisto su Amazon.it di un dispositivo per la casa. A seconda delle dimensioni dell’abitazione e quindi della copertura che il segnale deve raggiungere per arrivare in ogni stanza è possibile scegliere tra:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Internet ho. Things è invece l’offerta giusta per chi necessita di una SIM per dispositivi smart e di domotica come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici di vario tipo e contatori che rientrano nella categoria dell’Internet of Things (IoT). La SIM è disponibile in tutti i formati, da quello standard a quelli micro e nano.

Passa ho Mobile: i servizi inclusi nelle offerte

Chi passa ho Mobile può accedere gratuitamente ai numerosi servizi inclusi dall’operatore nelle sue tariffe. Le chiamate, ad esempio, sono supportate dalla tecnologia VoLTE, che consente di telefonare, navigare e utilizzare le proprie app preferite anche in contemporanea senza interruzioni e in alta qualità anche nei luoghi più affollati o in condizioni di traffico intenso. La modalità Hotspot invece permette di condividere la connessione con un altro dispositivo. Tra gli altri servizi inclusi abbiamo:

Numero 42121 per conoscere credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

Blocco dei servizi a sovrapprezzo e chiamate verso numeri a pagamento (899 e 199)

Blocco della navigazione una volta esauriti i Gigabyte inclusi. Per tornare a navigare si può utilizzare il servizio Riparti quando si vuole per far ripartire allo stesso prezzo un nuovo ciclo mensile. L’apposito tasto è disponibile sull’app ho o nell’Area Personale su sito nel momento in cui i Gigabyte stanno per fine e resta attivo fino a poco prima che avvenga il rinnovo.

Passa a ho Mobile: come richiedere assistenza

L’app ho. è lo strumento con cui è possibile gestire la propria offerta in tutto e per tutto. L’app, disponibile gratuitamente per iOS e Android, consente di verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online, accedere a servizi come Riparti o le deviazioni di chiamata, oltre a richiedere assistenza dall’apposita sezione Supporto. Per parlare con il Servizio Clienti potete invece chiamare gratuitamente dal vostro numero ho. Mobile il 19.21.21. Da tutti gli altri operatori invece si deve contattare l’800.688.788.

Sul sito di ho. Mobile è poi disponibile una sezione ad hoc in cui trovare guide e FAQ su come risolvere i problemi più comuni per gli utenti dal lato tecnico e amministrativo. Nella community ho.fficina potete invece dialogare con gli altri utenti per confrontarvi sulla vostra attuale situazione di difficoltà o richiedere consigli e quali procedure agli esperti dell’operatore.

Passa ho Mobile: come avere la nuova SIM e attivarla

Chi passa ho Mobile può acquistare comodamente la sua nuova offerta sul sito dell’operatore inserendo alcuni dati personali insieme alla richiesta di portabilità. Il pagamento è previsto con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

La SIM viene spedita gratuitamente a casa e dato che viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere non c’è obbligo di firma. L’alternativa è quella di ritirarla personalmente una delle edicole convenzionate con ho. Mobile. Per avere la SIM si dovranno avere con sé un documento d’identità e il QR Code inviato via email dal gestore. In questo caso è possibile pagare direttamente in edicola anche in contanti.

In alternativa si può acquistare la SIM in uno dei 3.000 punti vendita dell’operatore in tutta Italia. Per trovare il negozio o l’edicola per il ritiro della scheda più vicini a voi potete consultare la mappa interattiva nella sezione Punti Vendita sul sito di ho. Mobile.

In tutti casi per attiva la SIM si dovrà poi effettuare in qualsiasi momento la video identificazione. Si tratta quindi di realizzare un video selfie con il supporto di un operatore in cui si mostrano alcuni documenti necessari affinché il gestore possa verificare l’identità dell’intestatario della SIM. Per la video identificazione in media sono necessari circa 5 minuti.

Passa ho Mobile: le offerte solo dati di giugno

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione ho. Tanti dati 12,99 Chiamate a 19 cent al minuto SMS a 29 cent 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro 9 euro ho. Tanti dati 19,99 Chiamate a 19 cent al minuto SMS a 29 cent 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro 9 euro Internet ho. Things 50 minuti 500 SMS 500 MB in 4G fino a 30 Mbps 2,99 euro 9 euro

