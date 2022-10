Sky TV con Netflix e Sport a meno di 25 euro al mese: ecco l'offerta

Continuano le offerte per i nuovi clienti Sky in cerca di un nuovo abbonamento. Fino al prossimo 30 di ottobre, infatti, è possibile scegliere Sky andando ad attivare un bundle contenente Sky TV e Sky Sport oltre ad una sottoscrizione a Netflix per l'accesso a tutto il catalogo della piattaforma. L'offerta così composta è disponibile a meno di 25 euro al mese . Ecco tutti i dettagli:

C’è tempo fino al prossimo 30 di ottobre per sfruttare la nuova offerta Sky Special Week rivolta a tutti i nuovi clienti oppure a chi è già cliente Sky ma non ha attivato un’offerta della gamma “Sky Smart”. La promozione in questione consente l’accesso ad un bundle contenente i pacchetti Sky TV e Sky Sport, per unire intrattenimento e sport in un unico abbonamento a prezzo ridotto. A completare l’offerta, incluso nel prezzo, anche l’abbonamento a Netflix.

L’offerta in questione costa solo 24,90 euro al mese. Ecco come attivarla:

Sky TV con Sky Sport e Netflix a 24,90 euro al mese: l’offerta è attivabile solo online

OFFERTA CONTENUTI INCLUSI Sky Special Week fino al 30 ottobre Sky TV

Sky Sport

Netflix (piano Base)

Sky Go

da 19,90 euro al mese per 18 mesi

La nuova promozione lanciata da Sky è disponibile fino al prossimo 30 di ottobre ed è attivabile in esclusiva online, tramite il sito Sky che potete raggiungere dal link riportato di seguito. L’offerta è, senza dubbio, da cogliere al volo. Il bundle include:

Sky TV con la possibilità di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky con gli show e le serie TV incluse in catalogo

con la possibilità di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky con gli show e le serie TV incluse in catalogo Sky Sport con la possibilità di seguire tutte le partite di Champions League e di Europa League, le gare di Formula 1 e Moto GP, le partite di NBA, il tennis e tanti altri eventi sportivi inclusi nel catalogo Sky

con la possibilità di seguire tutte le partite di Champions League e di Europa League, le gare di Formula 1 e Moto GP, le partite di NBA, il tennis e tanti altri eventi sportivi inclusi nel catalogo Sky accesso completo a Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi in contemporanea a 4 euro in più) o al piano Premium (contenuti in 4K e 4 dispositivi in contemporanea a 8 euro in più)

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (contenuti in Full HD e 2 dispositivi in contemporanea a 4 euro in più) o al piano Premium (contenuti in 4K e 4 dispositivi in contemporanea a 8 euro in più) Sky Go

possibilità di aggiungere Sky Cinema (+10 euro), Sky Calcio (+5 euro) e Sky Kids (+5 euro) per completare ulteriormente il proprio abbonamento

(+10 euro), (+5 euro) e (+5 euro) per completare ulteriormente il proprio abbonamento Sky Q via Internet con un costo di attivazione di 9 euro una tantum oppure Sky Q via satellite con un costo di attivazione di 29 euro

L’offerta così composta presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Per attivare l’offerta c’è tempo fino al 30 ottobre. Basta cliccare sul link qui di sotto, raggiungere il sito Sky e seguire la procedura di sottoscrizione premendo Acquista Ora oppure Parla con Noi (per attivare telefonicamente l’offerta con un consulente Sky).

Per arricchire i contenuti dell’offerta ed aggiungere i pacchetti extra disponibili è necessario scegliere Acquista Ora e poi selezionare Cambia Offerta per aggiungere i pacchetti desiderati e comporre il bundle preferito. In alternativa, basterà scegliere l’opzione per l’attivazione via telefono e comunicare al servizio clienti Sky la volontà di arricchire l’abbonamento.

Da notare, inoltre, che è possibile scegliere l’offerta con Sky Glass incluso. Si tratta della promozione che unisce l’abbonamento Sky al nuovo Sky Glass, il TV realizzato direttamente da Sky per i suoi clienti. Gli utenti interessi al TV possono scegliere tra tre opzioni:

Sky Glass da 43 pollici disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 25 euro e 48 rate da 11,90 euro al mese Sky Glass da 55 pollici disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese

disponibile con un anticipo di 35 euro e 48 rate da 17,90 euro al mese Sky Glass da 65 pollici disponibile con un anticipo di 45 euro e 48 rate da 23,90 euro al mese

Per attivare l’offerta Sky desiderata, quindi, vi lasciamo il link qui di seguito:

Se avete dei dubbi in merito all’attivazione di un nuovo abbonamento Sky, invece, potete puntare sulla promozione Prova Sky Q. Si tratta di una promo molto interessante che garantisce l’accesso completo all’offerta Sky (quindi con i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio oltre che con Netflix). Il costo è di 9 euro una tantum con possibilità di accesso completo ai contenuti per 30 giorni.

Al termine del periodo promozionale, invece, il cliente sarà libero di scegliere se attivare o meno il nuovo abbonamento, andando anche a scegliere i pacchetti da aggiungere in base alle offerte disponibili al momento. Anche questa promozione è attivabile direttamente online, tramite il sito Sky dal link qui di sotto:

Da tenere d’occhio è anche la promo Sky WiFi con Prova Sky Q. Quest’altra offerta consente di attivare l’abbonamento Sky WiFi per la connessione Internet di casa tramite rete in fibra ottica FTTH al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. L’offerta in questione ha un costo di attivazione di 29 euro che include la promo Prova Sky Q per 30 giorni:

