Sono due le domande ricorrenti che le famiglie italiane si pongono nel tentativo di ripararsi dall’impennata delle bollette luce. La prima è la seguente: “Quale fornitore di energia elettrica è più vantaggioso a Ottobre 2022?”. La seconda, invece, riguarda il monitoraggio dei kilowattora sul contatore: “Come posso tagliare i consumi di luce in casa?”. Per rispondere a questi dubbi, gli esperti di SOStariffe.it hanno selezionato le offerte luce del Mercato libero che attraggono il maggior risparmio, sia in termini di competitività dei prezzi sia in termini di servizi offerti e di sconti o bonus aggiuntivi. Non solo: hanno anche messo a punto un vademecum con le migliori buone prassi per un consumo “intelligente” dell’energia elettrica.

La mappa delle migliori soluzioni luce del Mercato libero è stata elaborata grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, una vera e propria bussola dei prezzi che aiuta i consumatori a confrontare le innumerevoli soluzioni del Mercato libero e scegliere quella “tarata” sul proprio fabbisogno energetico.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avviare il confronto delle tariffe, operazione intuitiva e gratuita che può essere effettuata anche su smartphone e tablet scaricando direttamente l’App di SOStariffe.it sul proprio dispositivo iOS o Android:

Qual è il fornitore di energia elettrica più conveniente a Ottobre 2022?

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO OFFERTA 1 Edison Energia World Luce Plus 0,42992 €/kWh 118,31 euro al mese 2 Pulsee Luce Relax Index 0,42992 €/kWh 121,56 euro al mese 3 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce 0,42992 €/kWh 124,14 euro al mese 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,45412 €/kWh 124,85 euro al mese

Di seguito, la fotografia delle promozioni che il comparatore di SOStariffe.it ha classificato come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi mediamente 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in 12 mesi. La stima della spesa mensile elencata in tabella è calcolata sulla base del consumo annuale della “famiglia tipo”, mentre il prezzo dell’energia elettrica (sempre in tabella) fa riferimento al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) di Settembre 2022, l’ultimo attualmente a disposizione.

Edison World Luce Plus

La promozione di Edison Energia si contraddistingue per:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile: 10 euro anziché 20 euro;

sul contributo fisso mensile: 10 euro anziché 20 euro; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; attivazione dell’offerta in modalità Dual Fuel, ovvero un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

Scegliendo questa soluzione per illuminare casa, la “famiglia tipo” spenderebbe 118,31 euro al mese in bolletta.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

Pulsee Luce Relax Index

Di seguito la carta d’identità dell’offerta luce Pulsee, che è una energy company 100% digital, marchio di Axpo Italia:

prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

dell’energia elettrica agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile con attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre 2022: 12 euro al mese (anziché 15 euro);

sul contributo fisso mensile con attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre 2022: 12 euro al mese (anziché 15 euro); informazioni sulla fornitura a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy e all’area clienti del sito;

e all’area clienti del sito; opzione Cost Sharing (al costo di 1,5 euro in più al mese) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento;

(al costo di 1,5 euro in più al mese) per ripartire il costo delle bollette tra i coinquilini di un appartamento; energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe sostenere una spesa di 121,56 euro al mese per le bollette della luce.

Ulteriori dettagli sono disponibili cliccando al seguente link:

EcoTua Index Casa Promo Luce

La promozione della multinazionale spagnola Iberdrola, è tra i magneti del risparmio a Ottobre 2022 grazie a:

prezzo dell’energia elettrica alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PUN), senza costi extra ;

(agganciato all’indice PUN), ; contributo fisso annuo pari a 78 euro;

Smart Assistant scontato del 50% per i primi sei mesi dall’attivazione della fornitura: si tratta di un servizio “intelligente” che aiuta a tenere sotto controllo tutti i consumi di casa identificando, tra l’altro, il dettaglio di quanto si spenda per ciascun elettrodomestico;

per i primi sei mesi dall’attivazione della fornitura: si tratta di un servizio “intelligente” che aiuta a tenere sotto controllo tutti i consumi di casa identificando, tra l’altro, il dettaglio di quanto si spenda per ciascun elettrodomestico; servizi sempre accessibili grazie all’App Iberdrola;

possibilità di arricchire l’offerta con il servizio Tuttofare Luce (a 2,95 euro in più al mese) per avere assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un elettricista incluse.

Con questa offerta, le bollette della luce avrebbero un impatto sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 124,14 euro (il servizio Tuttofare Luce non è incluso nella somma).

Maggiori informazioni sono disponibili al link qui sotto:

Trend Casa Luce

Grazie a questa promozione messa a punto da Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce), i clienti domestici potranno beneficiare di:

prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (in base al PUN – Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,0242 €/kWh ;

dell’energia elettrica (in base al PUN – Prezzo Unico Nazionale) a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a ; opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria;

per chi attiva la domiciliazione bancaria è previsto uno sconto fino a 24 euro in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi anni);

in bolletta (1 euro al mese per 24 mesi anni); gestione digitale della fornitura con Area Clienti e App Eni Plenitude;

energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che scegliesse la soluzione luce (monoraria) di Eni Plenitude dovrebbe prevedere un budget di 124,85 euro al mese.

Per saperne di più su questa promozione, clicca al link di seguito:

I migliori consigli per risparmiare sui consumi luce di Ottobre 2022

Oltre a scegliere le offerte luce più competitive del Mercato libero a Ottobre 2022, è possibile alleggerire le bollette dell’energia elettrica adottando una serie di buone pratiche quotidiane taglia-consumi. Eccone una panoramica di seguito messa a punto dagli esperti di SOStariffe.it:

utilizzare lampadine ad alta efficienza energetica : essendo più durature, economiche e più “green” rispetto alle soluzioni tradizionali, fanno risparmiare energia a parità di utilizzo;

: essendo più durature, economiche e più “green” rispetto alle soluzioni tradizionali, fanno risparmiare energia a parità di utilizzo; fare attenzione alla distribuzione oraria di utilizzo dei propri elettrodomestici: se il picco fosse nelle ore serali o nei fine settimana, optare per una tariffa bioraria o multioraria sarebbe una mossa vantaggiosa in quanto l’elettricità in quelle fasce ha un costo minore rispetto alle fasce diurne e ai giorni feriali;

dei propri elettrodomestici: se il picco fosse nelle ore serali o nei fine settimana, optare per una tariffa bioraria o multioraria sarebbe una mossa vantaggiosa in quanto l’elettricità in quelle fasce ha un costo minore rispetto alle fasce diurne e ai giorni feriali; affidarsi a elettrodomestici di classe energetica superiore: passando da un apparecchio di classe energetica D a uno di classe A si potranno ottenere gli stessi risultati ma con un consumo inferiore di energia. Per acquistare un elettrodomestico di classe A (la lavasciugatrice è tra i più energivori) basta leggere l’etichetta energetica al momento dell’acquisto per scegliere i modelli con consumi più contenuti e prestazioni più elevate.