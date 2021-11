Sky TV con Cinema e Netflix: la nuova Offerta Flash è imperdibile

C'è tempo fino al prossimo 14 di novembre per sfruttare la nuova Offerta Flash presentata oggi da Sky. Grazie alla nuova promozione, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con Sky TV abbinato al pacchetto Sky Cinema ed a un abbonamento a Netflix . La promozione consente di attivare l'offerta ad un costo di appena 19,90 euro al mese per 18 mesi con un risparmio di circa 24 euro al mese per tutta la durata del periodo promozionale. Ecco come attivare la promozione:

La nuova Offerta Flash di Sky è davvero imperdibile. Fino al prossimo 14 di novembre, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con Sky TV, Sky Cinema e Netflix ad un costo scontato per i primi 18 mesi di abbonamento. Da notare, inoltre, che l’offerta proposta da Sky è valida anche per i già clienti. Ecco tutti i dettagli relativi alla nuova promozione presentata questa settimana da Sky:

Come attivare la nuova Offerta Flash di Sky a 19,90 euro al mese

La promozione della settimana di Sky è davvero imperdibile. L’offerta proposta dalla Pay TV consente di accedere ad un abbonamento comprendente:

Sky TV con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD

con tutte le serie Sky Original, le serie TV internazionali, i documentari, le news in tempo reale e tutti i contenuti in HD Sky Cinema con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand

con tante prive visioni esclusive ed un ricco catalogo di film da guardare anche on demand un abbonamento a Netflix con piano Standard (2 accessi in contemporanea e contenuti in Full HD normalmente proposto a 12,99 euro al mese)

La nuova offerta con Sky TV + Sky Cinema + Netflix è disponibile ad un prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi con un risparmio di 24 euro al mese. Si tratta, quindi, di una promozione davvero molto conveniente che potrà garantire l’accesso a tantissimi contenuti ad un prezzo mai visto prima.

Da notare, inoltre, che è possibile scegliere se attivare:

Sky Q via Internet : il decoder andrà connesso alla rete Internet di casa, senza bisogno di installazione, con la possibilità di vedere i contenuti in HD

: il decoder andrà connesso alla rete Internet di casa, senza bisogno di installazione, con la possibilità di vedere i contenuti in HD Sky Q via satellite: il decoder andrà installato dal tecnico Sky e sarà necessario utilizzare la parabola; i contenuti saranno visualizzati in HD oppure in 4K HDR, in base al programma che si sta visualizzando; con il decoder Sky sarà possibile registrare fino a 4 programmi in contemporanea, mettere in pausa la diretta e accedere a funzionalità aggiuntive (Highlights, risultati e classifiche sul mondo calcio e motori e con Split Screen si possono seguire due eventi sportivi in contemporanea) e a programmi pay per view

Per attivare la nuova Offerta Flash di Sky con Sky TV, Sky Cinema e Netflix a 19,90 euro al mese per 18 mesi è possibile fare riferimento al link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online dal sito web di Sky. Da notare che l’offerta può essere attivata anche via telefono, scegliendo l’opzione “Ti chiamiamo noi“, oltre che tramite attivazione online.

Attiva la nuova offerta Sky da 19,90 euro al mese »

Per chi è in cerca di un abbonamento ancora più ricco o anche solo per chi vuole testare le offerte di Sky prima di sottoscrivere una nuova offerta c’è la promozione Prova Sky Q a 9 euro. Questa promozione consente di accedere ad un pacchetto completo con tutta l’offerta Sky (Sky TV, Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids) ad un costo di appena 9 euro per 30 giorni. Alla fine del periodo promozionale, il cliente sarà libero di scegliere se attivare o meno una delle offerte Sky in corso al momento.

Si tratta, quindi, di un’iniziativa davvero interessante. Con la promozione in questione, si potrà accedere in modo completo a tutto il catalogo di Sky, con tutti pacchetti inclusi, per decidere con tutta calma la composizione del proprio abbonamento. Chi non vorrà sottoscrivere un’offerta potrà, semplicemente, restituire il decoder, senza alcun vincolo o costo aggiuntivo. Per maggiori dettagli sulla promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Prova Sky Q a 9 euro »