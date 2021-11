Le 5 offerte gas più convenienti a Milano a novembre 2021

Nel corso di tutto l’anno, ma in particolare dal mese di ottobre 2021, il costo della bolletta del gas ha subito un aumento di non poco conto. Quali sono le offerte più convenienti che si possono sottoscrivere nella città di Milano ? Vediamo di seguito quali sono quelle che abbiamo individuato con il comparatore di SOStariffe.it.

Uno degli ultimi studi effettuati da SOStariffe.it, in collaborazione con Tariffe.Segugio.it, ha evidenziato gli aumenti che hanno colpito luce e gas nel mercato tutelato nell’ultimo trimestre 2021.

In particolare è emerso che:

A partire dal 1° ottobre 2021 sono entrati in vigore i preannunciati aumenti per le bollette di luce e gas, ufficializzati a fine settembre da ARERA e solo parzialmente mitigati dai provvedimenti del Governo. L’indagine ha rilevato che l’aumento registrato dalle migliori offerte del Mercato Libero è minimo (+8%), rispetto ai dati per i clienti in Maggior Tutela. Nel frattempo, il risparmio garantito dalle attuali offerte luce e gas del Mercato Libero è in costante crescita (fino al +70%). Chi ha scelto le tariffe del mercato libero a inizio 2021 risparmia, rispetto al mercato tutelato, fino a 1.000 euro in un anno.

Da queste poche righe emerge come il passaggio al mercato libero dell’energia e del gas naturale rappresenti il modo più semplice per riuscire a risparmiare sui costi delle offerte luce e gas.

Nelle prossime righe analizzeremo, con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, le promozioni gas più convenienti da sottoscrivere a novembre 2021 nella città di Milano.

Offerte gas più convenienti a Milano a novembre 2021

Al fine di individuare quali siano le offerte gas con le quali è possibile risparmiare di più a Milano nel mese di novembre 2021, abbiamo effettuato un’analisi con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

Lo strumento è disponibile cliccando su Gas nella sezione Luce e gas, attraverso la quale si aprirà il tool per confrontare le offerte. A questo punto, sarà possibile:

spuntare Conosci il tuo consumo? e inserire quelli che sono i propri dati reali di consumo, che saranno reperibili direttamente sulla bolletta del gas;

effettuare una simulazione attraverso i filtri presenti sul tool.

In particolare, sarà possibile indicare:

quelle che sono le dimensioni della propria abitazione;

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

i motivi principali per il quale si utilizza il gas in casa, ovvero acqua calda, cottura e riscaldamento.

Per quanto riguarda le offerte gas attivabili a Milano e con le quali si potrà risparmiare di più:

trovare le migliori è davvero molto semplice: sarà sufficiente inserire scegliere tra gli appositi filtri presenti sul comparatore di tariffe gas;

in questo caso, abbiamo ipotizzato una coppia che abita in una casa di 80 metri quadri e che utilizza il gas per l’acqua calda, il riscaldamento e la cottura.

Nella pagina successiva, sarà anche possibile indicare se, nel caso di fornitura già attiva, si vorrebbe procedere con un cambio fornitura oppure con una voltura, ma si potrà molto semplicemente passare avanti cliccando su Salta.

Si potrà, infine, indicare la città per la quale si sta effettuando l’analisi comparativa, inserendola nell’apposito campo: in questo caso si tratta, per l’appunto, di Milano.

Le 5 offerte gas più convenienti a Milano nel mese di novembre 2021 sono quelle proposte da:

Engie;

Eni gas e luce;

A2A Energia;

Wekiwi;

E.ON.

Si ricorda che in molti casi sarà possibile procedere con la sottoscrizione in modalità Dual Fuel, ovvero attivando anche la rispettiva tariffa sulla componente luce.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e quanto si può risparmiare nel corso di un anno rispetto al prezzo attuale previsto in Maggior Tutela.

1. Le offerte gas di Engie

L’offerta gas più convenienti tra quelle proposte dall’operatore Engie si chiama Energia 3.0 Light 12 mesi e si caratterizza per:

il prezzo bloccato fino a 12 mesi;

la bolletta elettronica;

un risparmio annuo fino a 193 euro rispetto al mercato tutelato;

il pagamento tramite RID;

fino a 300 euro di bonus diretto in bolletta con il programma Porta un amico in Engie.

Clicca sul link in basso per saperne di più in merito.

La stessa promozione è disponibile anche nella versione con prezzo bloccato per 24 mesi: con Energia 3.0 Light 24 mesi sarà possibile ricevere l’assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi e risparmiare fino a 187 euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Scopri di più cliccando sul link in basso.

Ci sono poi altre due proposte di Engie davvero molto convenienti. La prima è Green Home x The Fork Gas, che permette di:

risparmiare fino a 174 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

attivare la domiciliazione bancaria;

avere un prezzo bloccato per 24 mesi;

ricevere una Gift Card The Fork da 25 euro.

La seconda è, invece, Surfing Luce e Gas, la quale si caratterizza per:

la bolletta elettronica;

il prezzo del gas all’ingrosso;

un risparmio annuo fino a 128 euro;

il pagamento tramite RID;

fino a 300 euro di bonus, grazie al programma Porta un amico.

2. Le offerte gas di Eni

Eni propone un’offerta sulla componente gas davvero molto interessante, ovvero Link Gas, la quale potrà essere attivata sia in modalità singola, sia con la rispettiva offerta sulla componente luce, in modalità Dual Fuel.

La promozione si caratterizza per:

un risparmio annuo fino a 193 euro;

il prezzo bloccato;

uno sconto fino al 10% sul corrispettivo gas nel caso di attivazione della bolletta elettronica e della domiciliazione bancaria.

Clicca sul link per saperne di più.

3. Le offerte gas di A2A Energia

La prima tariffa gas consigliata tra quelle proposte da A2A Energia è A2A Click Gas, che prevede un prezzo inferiore al 40% rispetto a quello del mercato tutelato.

La promozione in questione permette di:

risparmiare fino a 192 euro all’anno rispetto alla Maggior Tutela;

pagare tramite RID;

ricevere la bolletta elettronica.

La particolarità della promozione Prezzo Chiaro A2A Gas, invece, consiste nel fatto che il primo anno della fornitura è offerto da A2A e che si potranno risparmiare fino a 128 euro all’anno sulla componente gas.

4. L’offerta gas di Wekiwi

La migliore offerta gas di Wekiwi per la città di Milano si chiama Gas alla fonte: si tratta di una promozione con la quale si potranno risparmiare fino a 156 euro all’anno e ottenere ino sconto online per l’utilizzo esclusivo dell’area personale.

5. L’offerta gas di E.ON

La migliore tariffa gas proposta da E.ON si chiama ValoreMercato Gas e:

garantisce un risparmio annuale fino a 107 euro;

permette di ricevere uno sconto in bolletta fino a 18 euro con la bolletta smart e l’addebito sul conto corrente;

permette di ottenere anche fino al 15% di bonus in bolletta di quanto speso su Amazon.

